Nhật Kim Anh thắt lòng khi con trai sợ bị mẹ chở đi, 'nhường' con cho chồng cũ vì một câu nói 'thức tỉnh'

Hậu trường 12/07/2022 10:12

'Thức tỉnh' bởi một câu nói của con trai, Nhật Kim Anh quyết định từ bỏ tranh chấp quyền nuôi con với chồng cũ.

Nhiều năm qua, Nhật Kim Anh miệt mài trong tranh chấp giành quyền nuôi con với chồng cũ. Những đấu tố qua lại giữa nữ diễn viên với chồng cũ Bửu Lộc khiến mạng xã hội nhiều lần dậy sóng. Tuy nhiên thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và bố của con trai được cho là dịu đi, chính nữ diễn viên xác nhận cô đã khép lại vụ kiện với chồng cũ, chấp nhận để nhà nội nuôi con trai.

Nhật Kim Anh thắt lòng khi con trai sợ bị mẹ chở đi, 'nhường' con cho chồng cũ vì một câu nói 'thức tỉnh' - Ảnh 1
Nhật Kim Anh và chồng cũ cùng dự lễ bế giảng của con trai gần đây. Ảnh: FBNV

 

Nữ ca sĩ cho hay, cô biết tin vụ kiện quyền nuôi con bị hủy kết quả từ lâu. Dẫu vậy, Nhật Kim Anh không còn muốn giành quyền nuôi con vì thương con trai nhỏ và đã "bình thường hóa" mối quan hệ với chồng cũ.

Mới đây, chia sẻ trong một bài phỏng vấn với Ngoisao.vnexpress, Nhật Kim Anh thẳng thắn thừa nhận: "Với tôi, chuyện này không còn quan trọng. Tòa xử tôi thắng hay thua cũng được. Tôi và anh Lộc đã thống nhất sẽ không ra tòa, không tranh chấp quyền nuôi con nữa. Tôi bằng lòng để con tiếp tục sống cùng ba và ông bà nội".

Nguyên nhân dẫn đến quyết định trên, nữ diễn viên cho biết cô đã thức tỉnh vì câu nói xé lòng của con trai: "Hôm đó, tôi gọi điện thoại cho con. Sau khi 2 mẹ con nói chuyện, tôi và anh Lộc trao đổi việc cho con ở Cần Thơ hay Sài Gòn. Bất chợt, cu Tin hét lên: 'Ba mẹ đừng giành con nữa. Con mệt lắm rồi'.

Có thể, con hiểu chuyện và biết suy nghĩ hơn tuổi lên 7. Sau khi nghe con nói như vậy, tôi nhắn tin cho Lộc, nói tôi không muốn kiện tiếp: 'Em để anh nuôi con. Con tiếp tục sống với ba và ông bà nội, đi học ở Cần Thơ cũng được, chỉ cần anh tạo điều kiện cho 2 mẹ con gặp nhau'".

Nhật Kim Anh thắt lòng khi con trai sợ bị mẹ chở đi, 'nhường' con cho chồng cũ vì một câu nói 'thức tỉnh' - Ảnh 2
Vì câu nói của quý tử khiến cô buông bỏ quyết định tranh chấp giành quyền nuôi con với chồng cũ. Ảnh: FBNV

 

Nữ ca sĩ bày tỏ, mọi thứ không quan trọng bằng tinh thần của con, cô không muốn con tổn thương nên chấp nhận dẹp bỏ sự ích kỷ của mình để con được hạnh phúc. Sau mấy năm kiện tụng, Nhật Kim Anh và chồng cũ dần cải thiện mối quan hệ. Chồng cũ nữ ca sĩ không còn cấm cô gặp anh, anh chủ động nhắn tin hỏi Nhật Kim Anh về dự lễ bế giảng của con, cũng như cho cô được đưa bé đi chơi riêng.

Nhật Kim Anh tiết lộ cô hạnh phúc khi được đưa con đi chơi riêng, không có sự giám sát của chồng cũ. "Lúc đầu mẹ đưa đi chơi, cu Tin không chịu. Con muốn có ba đi cùng vì sợ mẹ chở lên Sài Gòn. Nghe câu này, tôi tủi thân nhưng hiểu con còn ngây ngô, chưa hiểu chuyện. Tôi hỏi con: 'Mẹ có bao giờ nói dối Tin chưa?'. Con nói chưa.

Tôi lại dỗ dành: 'Con thử tin mẹ một lần nhé. Mẹ đưa con đi chơi, xem phim rồi mẹ đưa con về lại nhà ông bà nội, mẹ không chở con lên Sài Gòn'. Lúc bấy giờ, con mới đồng ý đi cùng tôi. Tạm thời, Tin chưa lên Sài Gòn chơi với tôi được. Con chưa một lần bước vào căn phòng tôi thiết kế riêng cho con. Việc này tùy thuộc anh Lộc sắp xếp, tôi hoàn toàn tôn trọng", nữ diễn viên chia sẻ.

Nhật Kim Anh tôn trọng quyết định của chồng cũ, nhắn tin hỏi anh trước khi về thăm con. Đầu tháng 8 tới, cả hai sẽ cùng đưa con đi du lịch Singapore và Malaysia để thưởng cho thành tích học tốt của bé.

Nhật Kim Anh thắt lòng khi con trai sợ bị mẹ chở đi, 'nhường' con cho chồng cũ vì một câu nói 'thức tỉnh' - Ảnh 3
Sau những đấu tố qua lại căng thẳng, Nhật Kim Anh và chồng cũ quyết định dừng lại vì cuộc sống bình yên của con trai. Ảnh: Internet

 

Năm 2014, Nhật Kim Anh kết hôn với doanh nhân nổi tiếng ở Cần Thơ - Bửu Lộc. Tháng 9/2015, cô sinh con trai đầu lòng. Tháng 6/2019, diễn viên và chồng bất ngờ tuyên bố chia tay, cô tự nguyện giao con cho chồng nuôi. Đến tháng 7/2019, cô kiện giành quyền nuôi con vì cho rằng bị gây khó dễ khi mỗi lần xuống Cần Thơ thăm con. 

Nhật Kim Anh sinh năm 1985, bắt đầu nổi tiếng qua ca khúc Lâu đài cát vào năm 2008. Sau đó cô lấn sân sang phi ảnh và gặt hát được nhiều thành công. Ngoài ca hát, đóng phim, cô còn kinh doanh mỹ phẩm và sở hữu biệt thự, siêu xe... bạc tỷ.

Từ khóa:   Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh và chồng cũ Nhật Kim Anh và con trai

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