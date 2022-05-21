Nhật Kim Anh và tình trẻ tin đồn chưa kịp công khai đã 'toang', nguyên nhân do nữ chính đã 'chán yêu'? CĐM soi ra bằng chứng rõ mồn một thế này cơ mà?

Hậu trường 21/05/2022 08:06

Dòng trạng thái đề cao 'chủ nghĩa một mình' của Nhật Kim Anh gây sự chú ý.

Trước đây, Nhật Kim Anh vẫn luôn vướng vào tin đồn tình cảm với Titi, cựu trưởng nhóm nhạc HKT. Thế nhưng thời gian gần đây, người hâm mộ bỗng thấy họ giữ khoảng cách nhất định. Thay vào đó, cô lại "tình bể bình" với một mỹ nam khác. 

Khán giả bỗng thấy Nhật Kim Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh với Lợi Trần - nam diễn viên nhỏ hơn cô 6 tuổi. Được biết, cả hai quen biết nhau khi cùng tham gia một chương trình truyền hình. Sau lần đó, họ liên tục xuất hiện bên nhau từ đời thường đến các hoạt động giải trí. Những khoảnh khắc "tình bể bình" của họ cũng nhanh chóng khiến netizen đặt ra dấu chấm hỏi.

Nhật Kim Anh và tình trẻ tin đồn chưa kịp công khai đã 'toang', nguyên nhân do nữ chính đã 'chán yêu'? CĐM soi ra bằng chứng rõ mồn một thế này cơ mà? - Ảnh 1
Nhật Kim Anh và tình trẻ tin đồn chưa kịp công khai đã 'toang', nguyên nhân do nữ chính đã 'chán yêu'? CĐM soi ra bằng chứng rõ mồn một thế này cơ mà? - Ảnh 2
Nhật Kim Anh và "tình trẻ tin đồn" nhiều lần xuất hiện tình cảm bên nhau. Ảnh: FBNV

Người hâm mộ cũng đồng thời tác hợp cho cặp đôi và hy vọng họ là một đôi thật sự. Thế nhưng trái với hy vọng của khán giả, thì Nhật Kim Anh không lên tiếng xác nhận cũng chẳng phủ nhận mối quan hệ với Lợi Trần. Họ tập trung vào công việc và thỉnh thoảng lại xuất hiện bên nhau. Về phía người hâm vẫn không ngừng "bán tín bán nghi" và cho rằng Nhật Kim Anh và tình trẻ là một cặp.

Thế nhưng mới đây, Nhật Kim Anh đăng tải dòng trạng thái khiến dân tình thắc mắc. Nữ diễn viên viết: "Nhức cái đầu, nhàu cái trán, ngán tình yêu, cứ kiêu kiêu một mình cho khỏe hen các chị em mình". 

Nhật Kim Anh và tình trẻ tin đồn chưa kịp công khai đã 'toang', nguyên nhân do nữ chính đã 'chán yêu'? CĐM soi ra bằng chứng rõ mồn một thế này cơ mà? - Ảnh 3
Dòng trạng thái đề cao "chủ nghĩa một mình" và "chán yêu" của Nhật Kim Anh gây chú ý. Ảnh: Chụp màn hình

Việc nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa bỗng dưng nhắc đến việc chán ngán tình yêu khiến dân tình không khỏi thắc mắc phải chăng cô và "tình tin đồn" Lợi Trần đang gặp trục trặc?

Nhật Kim Anh và tình trẻ tin đồn chưa kịp công khai đã 'toang', nguyên nhân do nữ chính đã 'chán yêu'? CĐM soi ra bằng chứng rõ mồn một thế này cơ mà? - Ảnh 4
Dù hơn Lợi Trần 6 tuổi, nhưng Nhật Kim Anh vẫn vô cùng trẻ trung khi sánh đôi cùng. Ảnh: FBNV

Lợi Trần là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh, qua các bộ phim: Bi Long đại ca, Phượng Khấu, Lật mặt 2, 79810, Chim Ưng Đen, Về quê ăn Tết... Đặc biệt, nhân vật Thập Bát Ca trong web-drama Bi Long đại ca được xem là vai diễn ấn tượng giúp Lợi Trần thu hút lượng fan đông đảo.

Anh sở hữu ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai, mái tóc dài cực lãng tử. Bên cạnh đó, nhiều chị em mê mẩn trước body 6 múi vạm vỡ, đầy phong độ và nam tính của anh chàng. Thậm chí có cư dân mạng còn nhận xét rằng nam diễn viên có phong cách thời trang lịch lãm và vẻ ngoài đẹp trai. Lối diễn xuất của Lợi Trần cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

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