Bị cáo Nguyễn Thái Sơn, 37 tuổi, bị phạt 18 năm tù vì đột nhập nhà ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh và nhiều người khác trộm cắp tài sản với giá trị hàng tỷ đồng.

Dẫn tin từ VnExpress, tòa án Nhân dân TP.HCM vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thái Sơn và đồng phạm Trần Minh Thăng về tội Trộm cắp tài sản. Sơn, 37 tuổi, là chủ mưu còn Thăng (37 tuổi) có vai trò "đồng phạm tích cực". Ngoài ra, bị cáo thứ ba trong vụ án là Trần Thị Nhã Trang (36 tuổi) bị tuyên phạt 5 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm đối tượng tại tòa - Ảnh: Vnexpress Theo cáo trạng, ngày 14/7/2019, Sơn rủ Thăng đến khu dân cư Camelia, huyện Bình Chánh để trộm cắp tài sản. Tối cùng ngày, cả hai mang theo xà beng, dao đột nhập vào biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh. Thăng đứng ngoài canh, Sơn vào trong phá két sắt trộm kim cương, nhiều nhẫn vàng, 100 lượng vàng SJC, tiền mặt... rồi tẩu thoát. Tổng tài sản Sơn và Thăng trộm được tại nhà ca sĩ Nhật Kim Anh trị giá gần 4,6 tỷ đồng. Sau đó, Sơn đưa vàng nhờ Trang bán được 3,9 tỷ, trả công cho người này 100 triệu đồng, chia cho Thăng 400 triệu đồng.

Thời điểm xảy ra vụ trộm, nữ ca sĩ đang đi công tác ở Cần Thơ - Ảnh: Internet Ba tháng sau, Sơn và đồng phạm bị bắt. Trong quá trình điều tra, Sơn còn khai từ năm 2013 cùng hai người khác là Hải và Hoàng (chưa rõ lai lịch) đã trộm 6 vụ khác, lấy nhiều tiền, vàng, ngoại tệ... tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng của các nạn nhân. Trong đó, Sơn hai lần nhờ Trang bán tài sản, trả công 200 triệu đồng. Phần lớn số tiền còn lại đều được đem đi cá độ bóng đá, đánh bạc và tiêu xài hết. Tổng cộng sau 7 vụ trộm, Sơn đã lấy được số tài sản lên đến gần 10 tỷ đồng. Tại phiên tòa, Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ mong muốn được bồi thường cho các bị hại. Hiện trường vụ trộm gây náo loạn vào cuối năm 2019 - Ảnh: Người Lao Động Là bị hại trong vụ án, ca sĩ Nhật Kim Anh (tức bà Đỗ Thị Kim Huê) và một số người vắng mặt tại tòa. Trước đó, ca sĩ Nhật Kim Anh yêu cầu Sơn, Thăng bồi thường gần 2,3 tỷ đồng . Những nạn nhân khác đề nghị bồi thường tổng cộng gần 8 tỷ.

Trước đó, theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, khoảng tháng 2 đến tháng 10/2019, trên địa bàn quận 7 và huyện Bình Chánh liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm có giá trị tài sản lớn. Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tổ chức truy xét đối tượng gây án. Qua điều tra truy xét, ngày 14/10/2019, PC02 đã bắt giữ Nguyễn Thái Sơn và Trần Minh Thăng. Theo các tài liệu, chứng cứ thu thập và kết quả đấu tranh, hai nghi phạm khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản với giá trị gần 12 tỉ đồng. Phương thức thủ đoạn là lái xe máy đi xung quanh các khu dân cư để điều nghiên nắm tình hình, quy luật sinh hoạt, đi lại của chủ nhà. Sau đó, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng thì một người sẽ đứng cảnh giới bên ngoài, một người sẽ đột nhập nhà, dùng xà beng cạy phá tủ, két sắt để lấy cắp tài sản có giá trị. Theo cơ quan điều tra, một trong những vụ trộm của hai "siêu trộm" này là đột nhập nhà ca sĩ Nhật Kim Anh cạy phá két sắt lấy kim cương, tiền, vàng… trị giá hơn 5 tỉ đồng. Theo đó khoảng 19h45 ngày 14/7/2019, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh trên đường đi công tác từ Cần Thơ về TP.HCM. Lúc này, Nhật Kim Anh kiểm tra camera ở nhà kết nối qua điện thoại thì phát hiện 2 két sắt trong phòng ngủ bị cạy phá. Sau đó, Nhật Kim Anh về tới nhà, kiểm đếm thì phát hiện một số tài sản bị mất trộm gồm: 100 lượng vàng SJC, 500 triệu đồng, 1 nhẫn kim cương… với tổng trị giá tài sản hơn 5 tỉ đồng.

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