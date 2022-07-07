'Biến mới' vụ Nhật Kim Anh giành quyền nuôi con với chồng cũ: Trở về 'vạch xuất phát'

Hậu trường 07/07/2022 08:43

Vụ tranh chấp quyền nuôi con của Nhật Kim Anh và chồng cũ - doanh nhân Bửu Lộc lại tiếp tục có những diễn biến mới.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 6/7, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã có quyết định giám đốc thẩm về việc tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con giữa nguyên đơn là bà Đỗ Thị Kim Huê (ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh) và bị đơn là ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc.

Theo đó, tòa chấp nhận quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án TAND Tối cao, hủy Quyết định giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM, giữ nguyên bản án phúc thẩm của TAND TP. Cần Thơ, giao hồ sơ vụ án cho TAND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định pháp luật. 

Vụ án tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con, giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ, kéo dài trong nhiều năm qua.  Năm 2014, Nhật Kim Anh kết hôn với ông Bửu Lộc. Sau vài năm chung sống, nữ diễn viên đệ đơn ly hôn và nhường quyền nuôi con trai cho ông Lộc.

 

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Ca sĩ Nhật Kim Anh trong một lần ra tòa kiện giành quyền nuôi con - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, ngày 17/6/2019, bà Huê khởi kiện yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con vì cho rằng ông Lộc và gia đình ông ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung.

Tòa cho rằng, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án và thừa nhận của các đương sự thì ông Lộc và bà Huê không có sự thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Thời điểm hiện tại, cháu bé chưa đủ bảy tuổi nên không đặt vấn đề xem xét nguyện vọng của cháu.

Căn cứ theo khoản 2, Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình, bà Huê có yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con nên có nghĩa vụ chứng minh người đang trực tiếp nuôi con là ông Lộc không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con để đề nghị tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi cháu bé.

'Biến mới' vụ Nhật Kim Anh giành quyền nuôi con với chồng cũ: Trở về 'vạch xuất phát' - Ảnh 2
Nguyên đơn và bị đơn tại phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 8/2020 - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Tuy nhiên, tòa sơ thẩm đã không làm rõ, cũng không yêu cầu bà Huê chứng minh ông Lộc không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con; không xác minh điều kiện, hoàn cảnh gia đình, công việc và thu nhập của ông Lộc, việc chăm sóc giáo dục con của ông Lộc có đảm bảo cho cháu bé phát triển bình thường không mà cho rằng bà Huê chứng minh được việc bà có đủ điều kiện nuôi con về kinh tế, như có chỗ ở ổn định, có thu nhập cao để quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con chung là chưa xem xét đầy đủ, toàn diện các vấn đề của vụ án; chưa đủ căn cứ chứng minh là có đủ điều kiện để thay đổi người trực tiếp nuôi con theo quy định của pháp luật.

Do đó, tòa án phúc thẩm quyết định hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại là có cơ sở. Như vậy, với quyết định giám đốc thẩm này của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao thì vụ án ca sĩ Nhật Kim Anh kiện chồng cũ để giành quyền nuôi con đã quay về “vạch xuất phát”

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