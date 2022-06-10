Sau bao ngày xa cách, Nhật Kim Anh xúc động khi gặp lại con: 'Mẹ luôn yêu con ở bất cứ không gian nào'

Trước đó, Nhật Kim Anh đã chia sẻ về cậu con trai của mình. Nữ diễn viên cho biết khi tòa án đưa ra quyết định cô thắng kiện và giành được quyền nuôi con thì gặp ngay đúng khoảng thời gian giãn cách xã hội nên không thể đưa quý tử về nhà.

Mới đây, trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh đăng tải khoảnh khắc gặp lại con trai kèm dòng trạng thái đầy xúc động. Nữ ca sĩ nghẹn ngào viết: "Bàn tay mẹ đã nhăn nheo, già nua theo thời gian nhưng sẽ luôn cố gắng ôm ấp và chở che cho con đến khi khôn lớn. Nếu một ngày không còn bàn tay của mẹ che chở nữa thì hãy mạnh mẽ và luôn ngoan, hiền, đạo đức con yêu của mẹ nhé. Mẹ luôn yêu con ở bất cứ không gian nào".

Nữ diễn viên nghẹn ngào chia sẻ: "Đối với tôi, con trai là cả một cuộc đời. Tôi làm rất nhiều điều, đến giờ phút này tôi có được tất cả mọi thứ, trừ con trai mình. Tuy rằng tôi được gặp con, tuy rằng tôi được ôm con nhưng nó hoàn toàn không về với mình và không sống cùng mình. Đó chính là điều nhức nhối nhất trong lòng của Nhật Kim Anh".

Nhật Kim Anh không còn muốn tranh giành quyền nuôi con vì sợ nhóc tỳ sẽ tổn thương - Ảnh: FBNV

Hậu ly hôn, Nhật Kim Anh từng bức xúc lên tiếng tố chồng cũ Bửu Lộc và gia đình anh ngăn cấm, không cho cô được gặp và gần gũi con trai. Từ đó, nữ diễn viên và chồng cũ tranh giành quyền nuôi con ở những phiên tòa. Trải qua gần 2 năm kiện tụng mệt mỏi, Nhật Kim Anh cũng đã thắng kiện và giành được quyền nuôi con vào tháng 3/2020. Dù vậy, sau những lùm xùm xảy ra, cả hai vẫn cố gắng giữ mối quan hệ tốt nhất để có thể chăm sóc con chung. Hiện tại, nhóc tỳ đang sống cùng ba và nhà nội tại Cần Thơ. Nữ diễn viên cũng dành thời gian về thăm con ngày cuối tuần.