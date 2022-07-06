Được khuyên 'hàn gắn' với chồng cũ vì con trai, Nhật Kim Anh đáp trả thẳng khiến nhiều người suy ngẫm

Hậu trường 06/07/2022 15:01

Sau nhiều ồn ào, mới đây, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đã đăng tải khoảnh khắc vui vẻ cùng chồng cũ và con trai khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đã chia sẻ bài viết tham dự lễ tổng kết năm học của quý tử. Theo đó, Nhật Kim Anh cho biết vì con trai đã cố gắng học tập, cuối năm nhận được 2 giấy khen nên được thưởng một chuyến du lịch cùng ba mẹ vào mùa hè này. Nữ ca sĩ cũng hành nhiều lời yêu thương, mong con luôn học giỏi, ngoan hiền và hiếu thảo.

Được khuyên 'hàn gắn' với chồng cũ vì con trai, Nhật Kim Anh đáp trả thẳng khiến nhiều người suy ngẫm - Ảnh 1
Bài viết của Nhật Kim Anh - Ảnh: Chụp màn hình

"Tham dự Lễ Tổng Kết năm học của con trai cưng! Hôm nay anh ấy vui hơn mọi khi, rất rất nhiều nên ngồi vẫy tay với mẹ suốt, rồi khoe với bạn ảnh là mẹ mình đó. Năm nay ảnh được 2 giấy khen và phần thưởng. Nên ảnh được thưởng là một chuyến du lịch cùng Ba Mẹ trong mùa hè này! Ảnh vui cười tít cả mắt.

Thương con trai của Mẹ nhiều lắm. Mẹ luôn nguyện cầu! Con trai cưng của Mẹ sẽ luôn Học Giỏi - Hiền Ngoan và Hiếu Thảo như vậy con trai nhé!"- Bài viết của Nhật Kim Anh.

Được khuyên 'hàn gắn' với chồng cũ vì con trai, Nhật Kim Anh đáp trả thẳng khiến nhiều người suy ngẫm - Ảnh 2
Nhật Kim Anh dự lễ tổng kết năm học của con - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, đính kèm bài viết, nữ ca sĩ cũng chia sẻ bức ảnh tái hợp cùng chồng cũ. Khoảnh khắc gia đình 3 người cùng tươi cười trong một khung hình khiến dân tình xôn xao. Bên dưới phần bình luận, bên cạnh những lời chúc mừng dành cho con trai Nhật Kim Anh, nhiều người cũng khuyên nữ ca sĩ và chồng cũ nên hàn gắn tình cảm cho con một tổ ấm trọn vẹn.

Được khuyên 'hàn gắn' với chồng cũ vì con trai, Nhật Kim Anh đáp trả thẳng khiến nhiều người suy ngẫm - Ảnh 3
Nhật Kim Anh cùng con trai và chồng cũ - Ảnh: FBNV

 Trước sự bàn luận của cư dân mạng, nữ diễn viên đã có lời hồi đáp. Cụ thể, cô đồng ý với ý kiếm của một netizen khi cho rằng "làm bạn tốt hơn làm chồng". Ngoài ra, bản thân Nhật Kim Anh cũng cho rằng mối quan hệ hiện tại là đủ vui và hạnh phúc rồi bởi "nhiều khi hàn gắn lại không được vậy đâu ạ".

Được khuyên 'hàn gắn' với chồng cũ vì con trai, Nhật Kim Anh đáp trả thẳng khiến nhiều người suy ngẫm - Ảnh 4

Được khuyên 'hàn gắn' với chồng cũ vì con trai, Nhật Kim Anh đáp trả thẳng khiến nhiều người suy ngẫm - Ảnh 5
Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Tổ Quốc, sau khi ly hôn với chồng cũ Bửu Lộc, Nhật Kim Anh phải dự hàng chục phiên toà kéo dài suốt 2 năm để tranh quyền nuôi dạy con trai chung. Đến hồi tháng 3/2021, giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM đã quyết định hủy án phúc thẩm, giữ y án sơ thẩm, giao con chung cho ca sĩ Nhật Kim Anh chăm sóc. Thời điểm này, dù nhận được quyền nuôi dạy bé Bửu Long nhưng nữ ca sĩ khẳng định sẽ không gây áp lực hay tước quyền thăm nom con của chồng cũ.

 

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Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh chia sẻ khoảnh khắc gặp lại con trai kèm dòng trạng thái đầy xúc động.

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