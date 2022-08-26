Hoài Lâm khoe ảnh "nổi loạn" khó nhận ra, phong độ có còn như thời hoàng kim?

Hậu trường 26/08/2022 10:03

Hình ảnh mới nhất của Hoài Lâm đang được nhiều khán giả vô cùng chú ý.

Thời gian qua, Hoài Lâm nhận được khá nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nguyên nhân xuất phát từ những livestream nói chuyện khó hiểu của nam ca sĩ. Thậm chí còn có ý kiến cho rằng anh chàng "không bình thường" như trước. 

Hoài Lâm khoe ảnh 'nổi loạn' khó nhận ra, phong độ có còn như thời hoàng kim? - Ảnh 1
Hình ảnh bất ổn của Hoài Lâm trong livestream khiến dân tình hoang mang, lo lắng.

 Những ngày gần đây, Hoài Lâm một lần nữa đổi tên trang cá nhân riêng tư của mình. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng đăng tải một số hình ảnh của bản thân. Mới đây nhất, Hoài Lâm gây bất ngờ khi khoe khoảnh khắc cực ngầu, cực điển trai, phong độ và thon gọn hơn hẳn những bức hình trước. Mọi người thắc mắc rằng đây là ảnh hiện tại của Hoài Lâm hậu giảm cân hay chỉ là hình chụp trước đây?

Hoài Lâm khoe ảnh 'nổi loạn' khó nhận ra, phong độ có còn như thời hoàng kim? - Ảnh 2
Hoài Lâm khoe ảnh nổi loạn nhưng cực ngầu và điển trai.

 Ngoài ra, nam ca sĩ sinh năm 1995 cũng không quên khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn gái kém tuổi và khẳng định đó chính là tình yêu đích thực của mình.

Hoài Lâm khoe ảnh 'nổi loạn' khó nhận ra, phong độ có còn như thời hoàng kim? - Ảnh 3
Nam ca sĩ cũng vừa đăng tải bức ảnh tình tứ, ngọt ngào bên bạn gái. 

 

Hoài Lâm khoe ảnh 'nổi loạn' khó nhận ra, phong độ có còn như thời hoàng kim? - Ảnh 4
Nam ca sĩ thoải mái công khai tình tứ bên bạn gái mới.

Hoài Lâm từng là gương mặt triển vọng của Vbiz, được khán giả hết lòng yêu mến, là con trai nuôi mà nghệ sĩ Hoài Linh hết mực cưng chiều và gửi gắm nhiều kì vọng. Hiện tại, dù tạm rời xa showbiz nhưng cuộc sống cũng như nhất cử nhất động của Hoài Lâm vẫn nằm trong tầm ngắm của fan lẫn cư dân mạng. Sau nhiều biến cố, thời gian qua nam ca sĩ sinh năm 1995 gây xôn xao vì để phong độ lên xuống  thất thường cùng những hành động có phần nổi loạn như ngoại hình hiện tại của Hoài Lâm khiến dân tình vừa lo lắng lại vừa tiếc nuối. 

Trước tình trạng bất ổn của Hoài Lâm, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải dòng trạng thái  bày tỏ nỗi xót xa người học trò cũ của mình. Anh cũng tha thiết muốn giúp đỡ giọng ca Hoa Nở Không Màu để anh có thể tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên Facebook: "Em có trong tay tất cả những yếu tố cần thiết để làm một vì sao lớn, sáng chói và rực rỡ. Thế mà... Tôi nhiều lần tự hỏi đó có phải là số mạng của em đã được sắp xếp như vậy không?".

Hoài Lâm khoe ảnh 'nổi loạn' khó nhận ra, phong độ có còn như thời hoàng kim? - Ảnh 5

Hoài Lâm khoe ảnh 'nổi loạn' khó nhận ra, phong độ có còn như thời hoàng kim? - Ảnh 6
Đàm Vĩnh Hưng từng dành dòng trạng thái dài để nói về sự nuối tiếc cho quá khứ của Hoài Lâm.
'Ca lạ' của showbiz Việt - Hoài Lâm dẫu có nhiều tai tiếng nhưng khi trở lại vẫn được khán giả ủng hộ

'Ca lạ' của showbiz Việt - Hoài Lâm dẫu có nhiều tai tiếng nhưng khi trở lại vẫn được khán giả ủng hộ

Dù vướng phải nhiều tin đồn không hay, song, nam ca sĩ sinh năm 1995 vẫn được ủng hộ nhiệt tình nếu anh có ý định quay trở lại sân khấu.

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