Bình ổn chưa được bao lâu, Hoài Lâm tiếp tục có biểu cảm bất thường trên sóng livestream khiến dân tình bất lực

Hậu trường 18/08/2022 19:10

Cộng động mạng đang lan truyền đoạn clip livestream của Hoài Lâm. Điều đáng chú ý là biểu hiện kỳ lạ của nam ca sĩ khiến dân tình hoang mang.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip đoạn livestream của Hoài Lâm hát tặng fan. Giọng hát và phần thể hiện của Hoài Lâm vẫn đang rất tốt và nhiều cảm xúc cho đến khi sự cố mạng xảy ra khiến phần âm nhạc bất chợt tắt ngang khiến Hoài Lâm cũng không khỏi hoang mang.

Bình ổn chưa được bao lâu, Hoài Lâm tiếp tục có biểu cảm bất thường trên sóng livestream khiến dân tình bất lực - Ảnh 1
Hoài Lâm livestream hát tặng fan - Ảnh: TTNV

 

Khi beat tắt, Hoài Lâm ngồi chờ cho đến khi mạng có lại. Sau đó, Hoài Lâm tiếp tục hát khi beat có lại. Tưởng chừng sự cố hiếm hoi này chỉ xảy ra 1 lần duy nhất. Thế nhưng, khi đang hát thì sự cố này lại tiếp tục xảy ra khiến Hoài Lâm có phần "cụt hứng", gương mặt không vui của Hoài Lâm được lộ rõ.

Bình ổn chưa được bao lâu, Hoài Lâm tiếp tục có biểu cảm bất thường trên sóng livestream khiến dân tình bất lực - Ảnh 2
Đang hát thì mất mạng khiến nam ca sĩ vô cùng bất lực - Ảnh: TTNV

 

Nam ca sĩ tiếp tục nhìn vào màn hình livestream lộ vẻ bất lực. Chờ đợi khá lâu nhưng sự cố mạng vẫn chưa được khắc phục khiến Hoài Lâm có thể nói: "Quay quay". Tuy nhiên, điều đặc biệt cộng đồng mạng chú ý hơn cả đoạn hát hò là thần sắc tươi tắn, khác xa với những biểu hiện lạ trước đó của Hoài Lâm.

Trước đó, sau thời gian ở ẩn khi xuất hiện trở lại trên livestream cá nhân, Hoài Lâm để lộ hình ảnh xuống sắc trầm trọng, liên tục ngủ gật và thần thái bất ổn, mắt lộ rõ thâm quầng, môi nhợt nhạt, nhìn trông rất thiếu sức sống. Chính điều này khiến fan cực kỳ lo lắng, thậm chí 1 số người còn nhắc đến việc Hoài Lâm rơi vào tình thế như thế này là do Hoài Linh.

Bình ổn chưa được bao lâu, Hoài Lâm tiếp tục có biểu cảm bất thường trên sóng livestream khiến dân tình bất lực - Ảnh 3
Trước đó, Hoài Lâm để lộ hình ảnh xuống sắc trầm trọng, liên tục ngủ gật và thần thái bất ổn - Ảnh: TTNV

 

Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, nam ca sĩ đã trấn an khán giả của mình bằng hình ảnh tươi tắn, rạng rỡ khi chụp ảnh cùng bạn gái.

 

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