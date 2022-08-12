Anh trai Cindy Lư bất ngờ tiết lộ bí mật 'gây sốc' về đoạn tin nhắn Cindy Lư nói xấu Hoài Lâm khiến dân tình hoang mang

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Cindy Lư bị tung tin nhắn nói xấu Hoài Lâm . Trên một số fanpage, hội nhóm kín chuyên bàn chuyện showbiz, đoạn trò chuyện giữa cô nàng với một người bạn được chia sẻ rầm rộ. Trong đó, Cindy Lư thẳng thừng chê bai chồng cũ tàn tạ, chứng kiến bộ dạng hiện tại của anh chàng, cô không hiểu nổi vì sao trước đây mình có thể gắn bó.

Dù chưa biết thực hư đoạn tin nhắn này thế nào nhưng hàng loạt bình luận nặng nề xuất hiện. Tuy nhiên, vợ cũ Hoài Lâm không xóa, tắt bình luận công khai hay khóa Facebook như trước mà mặc kệ dư luận “xâu xé” mình. Còn Hoài Lâm vẫn giữ thái độ im lặng trước drama của vợ cũ.

Hành loạt bình luận tấn công Cindy Lư sau khi đoạn tin nhắn được lan truyền - Ảnh: Chụp màn hình

Chứng kiến em gái bị “tấn công” trên mạng, nghệ sĩ Gia Bảo tỏ ra bức xúc. Anh không thể im lặng nên đã lên tiếng vào tối muộn trên Facebook của mình.

Gia Bảo - anh trai Cindy Lư lên tiếng đính chính về sự thật đoạn tin nhắn trên - Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng của anh trai, Cindy Lư cũng ngán ngẩm bình luận: “Rớt nước mắt”. Chỉ một câu nói ngắn gọn cũng đủ cho thấy cô nàng chán nản thế nào khi thị phi cứ tự tìm đến với mình. Dù vậy, cư dân mạng lại cho rằng vợ cũ Hoài Lâm nên lên tiếng giải thích rõ, nếu thực sự không phải tin nhắn của cô thì có thể đính chính để tránh bị công kích như hiện tại.

Cindy Lư cũng đáp lại bài viết của anh trai mình - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, cư dân mạng một phen hú hồn và lo lắng khi Hoài Lâm xuất hiện với hai mắt thâm quầng, ngủ gật trong lúc livestream và nói lan man, câu từ khó hiểu.

Hoài Lâm xuất hiện trên livestream với dáng vẻ bất ổn - Ảnh: FBNV

Biểu hiện thiếu sức sống của giọng ca Hoa Nở Không Màu khiến người xem liên tục để lại bình luận hỏi han. Rất nhiều khán giả lo lắng nam ca sĩ gặp vấn đề về sức khỏe hay tâm lý bất ổn, một số người tỏ ra tiếc nuối khi không còn nhận ra quán quân Gương Mặt Thân Quen năm nào.