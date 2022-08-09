Khán giả bất ngờ chứng kiến Hoài Lâm liên tục 'lảm nhảm', lộ mặt thiếu sức sống, ngủ gật trên livestream: liệu có vấn đề gì về sức khỏe?

Vừa qua, Quán quân Gương mặt thân quen 2014 có màn livestream trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chủ nhân của những bản hit đình đám lại có cuộc nói chuyện khó hiểu, gương mặt thiếu sức sống với biểu hiện liên tục ngủ gật khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Cụ thể, khi theo dõi đoạn clip, nhiều khán giả nhận thấy gương mặt Hoài Lâm trở nên hốc hác, lộ quầng thâm, nhan sắc lộ rõ vẻ tiều tụy khiến nhiều người hoài nghi về sức khỏe của giọng ca 1995 không được ổn định. Từ sau khi tạm dừng sự nghiệp ca hát, Hoài Lâm chỉ thỉnh thoảng mới lên sóng trò chuyện cùng người hâm mộ, thế nhưng chàng trai lại khiến nhiều người bất ngờ trong lần xuất hiện này. Hoài Lâm để lộ hình ảnh bất thường trên livestream. Ảnh: Internet Cũng trong cuộc trò chuyện, Hoài Lâm còn nói những lời khó hiểu, không rõ ý nghĩa khiến những người theo dõi không khỏi lo lắng: "Nếu cho mình những điều ước thì chiều nay cho mình xổ số đầu trúng ngay cái đầu... Nhưng mà mọi người lúc nào cũng dâng hiến còn Lâm thấy Lâm bị vấp nhiều, mọi người ai cũng mạnh dạn... Mà Lâm từng bị, Lâm biết... Tôi biết mọi người hiểu tôi mà... Tôi ngủ tôi cũng mở kinh để nghe..." - Hoài Lâm nói lung tung trong livestream.

Ngoài việc cho rằng nam ca sĩ này gặp vấn đề về sức khỏe hay tâm lý bất ổn, nhiều người thậm chí ‘bán tín bán nghi’ biểu hiện của chàng trai giống với một người đang 'phê thuốc'. Trước đó, cư dân mạng từng kháo nhau về việc Hoài Lâm quyết định về quê Vĩnh Long ở ẩn cũng là để 'cai nghiện'. Tuy nhiên, đây chỉ là những lời đồn thổi không căn cứ, thiếu cơ sở. Bản thân Hoài Lâm cũng chưa bao giờ lên tiếng về tin đồn này. Hoài Lâm ngủ gục trong livestream. Ảnh: Internet Thời gian trước đó, Hoài Lâm vốn được cho là không còn mặn mà với showbiz, thậm chí, một thời gian dài, giọng ca này đã ở ẩn và không có bất cứ hoạt động biểu diễn nào ngoài việc thỉnh thoảng chỉ tung ra những bài hát mới hoặc cover - hát lại bản hit của ca sĩ khác.

Hoài Lâm từng gây chú ý khi chia sẻ: "Tôi sợ showbiz thị phi lắm, đã trải và nếm đủ nên đã đến lúc phải dừng lại". Thời điểm trên nhiều đồn đoán quanh chuyện Hoài Lâm nghỉ hát do bị stress với công việc ở showbiz. Cũng trong khoảng thời gian đỉnh cao của sự nghiệp, chủ nhân bản hit Hoa nở không màu còn liên tục vướng lùm xùm đời tư, sự nghiệp tụt dốc không phanh, ngoại hình 'xuống cấp' thấy rõ. Từ một người sở hữu ngoại hình điển trai, Hoài Lâm thay đổi hoàn toàn với các hình xăm trổ trên tay, cổ, mặt, đồng thời phát tướng hẳn lên. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì Hoài Lâm không chỉ sở hữu gương mặt sáng mà còn là một tài năng nghệ thuật hiếm có. Theo dõi đoạn clip, nhiều khán giả không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của Hoài Lâm. Bên cạnh đó, cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối cho một tài năng và mong nam ca sĩ sớm trở lại với nghệ thuật sau thời gian dài vắng bóng. Một tài khoản bình luận: “Thương tiếc một tài năng, mong Hoài Lâm lấy lại phong độ, khán giả vẫn yêu quý em". Hoài Lâm có nhiều thay đổi từ khi rời xa ánh hào quang. Ảnh: Internet Có thể nói, dù thị phi bủa vây, giọng ca 'Buồn làm chi em ơi' vẫn nhận được rất nhiều sự ưu ái từ khán giả. Họ liên tục đặt câu hỏi và luôn mong chàng trai này lấy lại phong độ và tiếp tục sự nghiệp ca hát như xưa. “Một tài năng như Hoài Lâm thực sự hiếm có, tại sao lại ra như vậy nhỉ?”; “Rất thích giọng hát Hoài Lâm. Giọng hát ngọt ngào, truyền cảm rất hiếm có. Hy vọng Lâm sớm lấy lại phong độ”; “Nói chung là không phải người trong cuộc nên cũng không phán xét. Ai rồi cũng có lúc vấp ngã, bế tắc nhưng phải cố gắng vượt qua”. Đa số fan hi vọng giọng ca 27 tuổi sẽ sớm tái xuất làng giải trí, mang đến những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, chất lượng như thời kì trước đó.

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