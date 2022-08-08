Lí do dẫn đến việc Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng được trả hộ chiếu về nước an toàn?

Hậu trường 08/08/2022 14:32

Vào ngày 7.8 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã xác nhận hai nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã về nước an toàn.

Hồi tháng 6, hai nghệ sĩ Việt trên bị cáo buộc hiếp dâm một cô gái người Anh 17 tuổi ở khách sạn tại Andratx, đảo Majorca (hay còn gọi là Mallorca, ở Tây Ban Nha). Thời điểm đó, hai nghệ sĩ này đã từ chối trả lời các câu hỏi khi họ xuất hiện trước tòa. Họ được tại ngoại nhưng với điều kiện họ không được rời Majorca, hộ chiếu bị cảnh sát thu giữ.

Theo báo Ultima Hora của Tây Ban Nha ngày 7-8, Tòa án Palma đã quyết định trả lại hộ chiếu cho hai nghệ sĩ Việt Nam từ hôm 3-8. Như vậy sau một tháng rưỡi bị giữ, hai nghệ sĩ này đã có thể về nước.

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Tòa án Palma đã tịch thu hộ chiếu của hai nghệ sĩ Việt vào cuối tháng 6 - Ảnh: Tuổi trẻ

 

Trao đổi với Vietnamnet Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha cho hay, ngày 3/8, tòa án đã trả hộ chiếu cho hai công dân Việt Nam do đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với toà án. Về vụ việc này, Bộ Ngoại giao cho biết thêm: Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã luôn theo dõi, giữ liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại và công dân, triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam.

"Chúng tôi đã quán triệt cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sĩ thuộc diện quản lý, đầu tiên là công dân phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và đi ra nước ngoài phải tuân thủ pháp luật nước sở tại trong thời gian đi công tác hay đi nghỉ." ông Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho hay.

Lí do dẫn đến việc Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng được trả hộ chiếu về nước an toàn? - Ảnh 2
Ngày 3/8, tòa án đã trả hộ chiếu cho hai công dân Việt Nam do đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với toà án. Ảnh: Internet

Hiện hai công dân nói trên đã rời Tây Ban Nha. Quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha và Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ việc theo nhiệm vụ và thẩm quyền. 

Ngay sau khi thông tin được xác nhận, từ khóa liên quan đến Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng đang được tìm kiếm tăng vọt trên Google Trends. Cụ thể từ khóa “Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng” đang dẫn đầu tăng 800%, “Hồng đăng về nước" tăng 650%; ngoài ra, “Hồ Hoài Anh” cũng xếp thứ 3 trong thống kê những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất sáng 8.8.

Hiện, việc hai nghệ sĩ Việt về nước sau thời gian mắc kẹt ở Tây Ban Nha vẫn nhận nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Những phản ứng trái chiều cùng những uẩn khúc xoanh quanh việc Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng về nước

Những phản ứng trái chiều cùng những uẩn khúc xoanh quanh việc Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng về nước

Vụ việc 2 nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị mắc kẹt thời gian dài ở Tây Ban Nha đã được trả hộ chiếu và an toàn trở về nước nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả..

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Từ khóa:   Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng về nước Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng Hồng Đăng Hồ Hoài Anh

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