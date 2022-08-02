Vợ Hồng Đăng khoe ảnh mới đầy rạng rỡ trên trang cá nhân, tinh thần phấn chấn vẫn giữ nguyên 1 điều về chồng gây chú ý

Mới đây, vợ Hồng Đăng đăng tải hình ảnh mới của mình trên trang cá nhân, dân tình nhận ra những điều khác biệt ở bà xã Hồng Đăng sau những lùm xùm gây chú ý vừa qua.

Thời gian trước đó, khi chồng vướng phải nghi vấn tại Tây Ban Nha với một cô gái trẻ, bà xã Hồng Đăng đã chủ động khóa trang cá nhân, không có bất kì trạng thái nào trước bão dư luận và những lùm xùm bủa vây. Thời gian gần đây, có vẻ như đã lấy lại tinh thần, bà xã Hồng Đăng đã bắt đầu có những động thái mới, cô chia sẻ hình ảnh cũng như cập nhật về cuộc sống hàng ngày của mình trên trang cá nhân của mình nhiều hơn.

Vợ Hồng Đăng tươi tắn hơn sau lùm xùm. Ảnh: Internet Cách đây vài tiếng trước, bà xã Hồng Đăng đã đăng hình ảnh lên đồ xịn xò trẻ trung, cô gây chú ý với phong cách cùng vẻ ngoài tươi tắn chẳng khác gái đôi mươi. Nhìn ảnh, cộng đồng mạng cũng có thể cảm nhận tinh thần của cô đang rất phấn chấn, vui vẻ. Không chỉ vậy, bà xã Hồng Đăng còn lái hẳn xế hộp để đi làm thay vì xe máy như trước. Sau khi đăng ảnh, bà xã Hồng Đăng còn nhiệt tình trả lời từng bình luận của bạn bè và cư dân mạng, cô chủ động nhấn like cũng như yêu thích thể hiện thái độ lịch sự cảm ơn mọi người thay vì im lặng như trước đây. Bà xã Hồng Đăng cởi mở và nhiệt tình hơn trước. Ảnh: Internet Trước đó vài ngày, bà xã Hồng Đăng - Anh Đào có mở lại bình luận và đăng tải ảnh mới nhất, tuy nhiên không ít người nhận ra phía sau dòng trạng thái đầy tích cực sau 11h đêm mới đi làm về, bà xã Hồng Đăng lại lộ vẻ tiều tụy, thậm chí cô tiết lộ xuống tận 4 kg dẫn đến gương mặt hao gầy thấy rõ.

Hồng Đăng và bà xã thường xuyên hẹn hò. Ảnh: Internet Sau những lùm xùm không đáng có xảy ra, Anh Đào cũng viết: "Sẽ có những đoạn đường mà bạn phải vừa đi vừa khóc. Đừng nản lòng, hãy cố gắng lên". Rất nhiều bạn bè, người thân vào động viên để mong cô mạnh mẽ hơn làm điểm tựa cho hai con. Và sự thực, bà xã Hồng Đăng cũng chứng minh một điều về sự nỗ lực và mạnh mẽ của mình trước những áp lực vừa qua. Anh Đào vẫn giữ hình ảnh chồng sau những lùm xùm. Ảnh: Internet Tinh ý mà nói, Anh Đào vẫn giữ nguyên những gì còn thuộc về gia đình và Hồng Đăng như một ẩn ý bão giông rồi sẽ qua, việc gì cũng có thể giải quyết. Cụ thể, người hâm mộ còn thấy cô vẫn để yên hình ảnh đại diện và ảnh bìa trên facebook có Hồng Đăng và hai con. Sau lùm xùm, có thể thấy những hành động và quyết tâm của bà xã Hồng Đăng lại càng khiến nhiều người nể phục. Mong rằng cô sẽ giữ gìn sức khỏe và luôn bản lĩnh trước những khó khăn mà mình gặp phải, CĐM tin rằng cuộc sống với những điều tốt đẹp và bình an sẽ đến với cô mà thôi.

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