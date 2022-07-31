Du lịch cùng hai ‘tình tin đồn’, Việt Anh được khen tinh tế, check in cùng ‘hai bóng hồng’ xinh lung linh, visual miễn bàn

Mặc dù một mực phủ nhận mối quan hệ và cho rằng cả hai chỉ là bạn bè, thế nhưng công chúng cũng không ít lần đẩy đưa cho mối quan hệ ‘phim giả - tình thật’ này. Trong loạt ảnh diễn viên Lã Thanh Huyền đăng tải cùng nhóm bạn du lịch tại xứ sở chùa Vàng, Việt Anh và Quỳnh Nga được chú ý vì xuất hiện cạnh nhau. Được biết, cả 4 diễn viên là những người bạn thân thiết cả ngoài đời.

Là cặp đôi được yêu thích trên màn ảnh nhỏ, Việt Anh và Quỳnh Nga từng vướng không ít lần hẹn hò ‘trên mức tình bạn’.

Trước đó ngoài được "đẩy thuyền" với Quỳnh Nga, nam diễn viên phim Người Phán Xử cũng được ghép đôi với Lã Thanh Huyền khi cả hai được khen đẹp đôi trên màn ảnh. Sau loạt ảnh đăng tải, không ít khán giả khen visual chất lừ của hội bạn đình đám này. Phía dưới là loạt bình luận của cư dân mạng:

Đáng chú ý trong bộ ảnh được Lã Thanh Huyền chia sẻ, dù đứng kề cạnh hai "tình tin đồn", song Việt Anh lại được khen ngợi khi có hành động tinh tế, không nắm tay hay khoác eo bất kỳ người đẹp nào. Hành động của Việt Anh nhận về không ít lời khen sau lùm xùm về hôn nhân và cuộc sống đời tư thời gian vừa qua.

- "Đẹp quá, đúng là hội bạn thân nhà người ta chưa bao giờ khiến mình thất vọng mà".

- "Dù đứng kế hai người đẹp nhưng Việt Anh quyết không nắm tay ai cả, vậy đi để khỏi bị soi mói".

- "Đi du lịch cùng hai tình tin đồn luôn, nhất Việt Anh rồi".

Nhóm bạn thân của Lã Thanh Huyền. Ảnh: Internet

Ngoài du lịch cùng nhau, nhóm bạn thân của Lã Thanh Huyền thường xuyên có những buổi gặp gỡ, hẹn hò. Cá sấu chúa từng gọi hội bạn thân là ‘gia đình’, dù bận rộn nhưng họ thường xuyên sắp xếp gặp mặt, mối quan hệ gắn kết khiến không ít người ghen tỵ.

Quỳnh Nga và Việt Anh được cư dân mạng đẩy thuyền. Ảnh: Internet

Thời gian trước đó, Việt Anh và Quỳnh Nga từng vướng phải mối quan hệ hẹn hò. Đặc biệt, khi cả hai cùng ly hôn một thời điểm và hay xuất hiện bên nhau nên công chúng thường suy luận nhầm lẫn về cả hai. Việt Anh từng công khai đứng ra bênh vực Quỳnh Nga khi anh vướng lùm xùm ly hôn. Cả hai sau đó đều lên tiếng về mối quan hệ chỉ là bạn bè bình thường. Dẫu vậy, cặp đôi lại thường xuyên bị phát hiện xuất hiện cùng nhau, check in cùng địa điểm, cùng tổ chức sinh nhật.

Trong nhiều bài phỏng vấn với VietNamNet, Quỳnh Nga khẳng định cô và Việt Anh không có quan hệ yêu đương. "Tôi và Việt Anh chỉ là bạn bè chơi với nhau. Bình luận trên Facebook là bình thường vì Việt Anh bình luận trên các trang khác cũng với giọng điệu như vậy, do mọi người không để ý thôi. Nếu tương lai chúng tôi có yêu nhau thật thì đúng là bình thường mà. Nhưng đó vẫn chỉ là chuyện tương lai. Còn hiện tại, cứ để tự nhiên, nhiều khi mọi người chú ý quá khiến chúng tôi gặp nhau, đi chơi cùng nhóm bạn cũng thấy ngại", Quỳnh Nga chia sẻ thêm.

Về phía Việt Anh, nam diễn viên cũng cho biết anh và Quỳnh Nga chỉ là bạn bè đơn thuần.