Hiếm hoi đăng ảnh, chồng đại gia kín tiếng của BTV Hoài Anh được khen phong độ, trẻ trung

Mới đây, trong một chuyến du lịch cùng gia đình, Hoài Anh đã đăng tải các bức hình mà cô check in, trong đó có cả sự góp mặt của ông xã đại gia. Ở khoảnh khắc này, ngoài việc nhiều người chú ý đến nhan sắc nữ BTV nói giọng miền Nam đầu tiên giữ sóng bản tin thời sự 19h với bộ váy họa tiết micky 'xì- tin', giày thể thao năng động, ông xã nữ MC cũng gây chú ý không kém.

Là một trong những MC nổi tiếng, tuy nhiên BTV Hoài Anh rất kín tiếng về đời tư. Cô hiếm chia sẻ về chồng thay vào đó cô dành nhiều thời gian hơn cho con gái.

Tiết lộ về chồng, BTV Hoài Anh từng chia sẻ anh là một doanh nhân ở Hà thành. Ngoài phong độ, chững chạc, sự hiền hòa còn hiện diện trên gương mặt ông xã của BTV nổi tiếng. Chồng của nữ MC còn được biết đến là người vô cùng chiều chuộng vợ.

Ở bức ảnh, người theo dõi có thể thấy nam doanh nhân mặc áo polo xanh, quần short đơn giản, kèm đôi giày thể thao không kém phần trẻ trung khi check in cùng vợ. Chỉ một góc ảnh cũng đã tiết lộ vẻ ngoài chồng đại gia của nữ MC đầy phong độ, lịch lãm.

Trong một lần tâm sự, Hoài Anh bộc bạch chồng cô là người tâm lý, yêu thương và sẵn sàng chia sẻ việc nhà với mình. Cô cho hay, anh xã là người thiệt thòi, luôn phải sinh hoạt theo thời gian vợ đi làm. Hầu hết công việc trong nhà, ông xã đều san sẻ cùng cô.

"Tôi cảm thấy rất áy náy khi chồng luôn phải theo giờ giấc của vợ. Bữa cơm gia đình hiếm có khi nào được ăn trước 21h00. Nhưng bù lại, tôi cảm thấy ấm áp khi ông xã luôn ở nhà đợi cơm mình. Khi có một người vợ làm truyền hình thì người chồng cũng đã đồng thời chấp nhận luôn những thiệt thòi rồi. Không phải lúc đầu quen nhau anh mới thông cảm, mà cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn là người cảm thông với công việc của vợ. Việc nhà anh cũng xắn tay vào phụ vợ như một cách để chia sẻ”- Nữ MC tâm sự.

BTV Hoài Anh lên xe hoa năm 2010. Ảnh: Internet

Cho đến thời điểm hiện tại, sau hơn 10 năm chung sống, chồng nữ MC được biết đến vẫn quan tâm và chia sẻ việc nhà cùng vợ. Hoài Anh cho biết cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được chồng thấu hiểu, thông cảm và là hậu phương vững chắc ủng hộ cô trên con đường sự nghiệp. Cả hai đã kết hôn từ năm 2010, cách đây 12 năm và có 1 cô con gái 'khuôn đúc' của ba.

Hoài Anh và con gái. Ảnh: Internet

Hiện tại, dù không còn dẫn các bản tin này, BTV Hoài Anh được khán giả quen mặt và cực kỳ yêu mến. Với gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, ít ai ngờ mỹ nhân nhà đài đã bước sang tuổi 42. cô nhận được sự động viên và quan tâm của người hâm mộ về các chương trình trên màn ảnh nhỏ lẫn cuộc sống đời tư.