Sau 2 năm bỏng nặng đến mức biến dạng cả mặt, Hồng Ngọc giờ còn tự tin khoe sắc với đàn em Hương Giang, Bảo Anh

Hậu trường 27/07/2022 16:53

Vào cuối năm 2020, cả Vbiz bất ngờ khi nghe tin nữ ca sĩ Hồng Ngọc bỏng nặng toàn thân và mặt khi xông hơi tại nhà. Hiện tại, Hồng Ngọc đã hoàn toàn lấy lại vẻ đẹp quyến rũ, khoe sắc cùng đàn em.

Mới đây nữ ca sĩ có cuộc hội tụ cùng các đồng nghiệp trong chuyến lưu diễn tại Mỹ, cô nàng không ngại ngần dùng điện thoại selfie những góc ảnh cận nhất. Bất ngờ hơn khi nữ ca sĩ tự tin khoe sắc cùng đàn em kém tuổi chính là Hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Trong ảnh chụp có thể thấy, nữ ca sĩ gần như không có bất kì dấu hiệu nào của thẹo do bỏng, ngược lại, làn da còn mịn màng và hồng hào, chẳng vết nhăn nheo. Đó quả là một kì tích.

Sau 2 năm bỏng nặng đến mức biến dạng cả mặt, Hồng Ngọc giờ còn tự tin khoe sắc với đàn em Hương Giang, Bảo Anh - Ảnh 1
Nhan sắc Hồng Ngọc sau 2 năm bỏng nặng. Ảnh: Internet

Ở độ tuổi 44, nữ ca sĩ cuối thập niên 90 đầu năm 2000 ngày càng có vẻ đẹp tỏa sáng, không hề kém cạnh đàn em thua cô hơn 10 tuổi. Với các đồng nghiệp cùng trang lứa, Hồng Ngọc cũng được đánh giá trẻ đẹp hơn tuổi thật. 

Sau 2 năm bỏng nặng đến mức biến dạng cả mặt, Hồng Ngọc giờ còn tự tin khoe sắc với đàn em Hương Giang, Bảo Anh - Ảnh 2
Nhan sắc Hồng Ngọc ngày càng đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Còn nhớ vào năm 2020, Hồng Ngọc đã gặp tai nạn khi xông hơi, thời điểm trên cô đã phải nằm viện, toàn thân và mặt của nữ ca sĩ bị bỏng nặng đến mức nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho hay, gần như 2/3 gương mặt của cô bị biến dạng.

Sau 2 năm bỏng nặng đến mức biến dạng cả mặt, Hồng Ngọc giờ còn tự tin khoe sắc với đàn em Hương Giang, Bảo Anh - Ảnh 3

 

Sau 2 năm bỏng nặng đến mức biến dạng cả mặt, Hồng Ngọc giờ còn tự tin khoe sắc với đàn em Hương Giang, Bảo Anh - Ảnh 4
Hồng Ngọc từng bị bỏng rất nặng. Ảnh: Internet

Cũng theo Hồng Ngọc từng tiết lộ: ‘Một tai nạn đáng nhớ của cuộc đời tôi, tưởng chừng khuôn mặt sẽ không còn nguyên vẹn. Cuộc sống điều gì cũng có thể xảy đến, nhưng tôi may mắn có những điều kì diệu, hôm nay khuôn mặt vẫn được trọn vẹn và nụ cười vẫn còn trên môi. Tôi luôn thầm cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi trọn vẹn ấm áp và tôi nhận thấy xung quanh mình có quá nhiều sự yêu thương mà mọi người luôn dành cho mình’, 'khuôn mặt là hình hài của một con người và vì thế sự hoang mang lo sợ là mình sẽ trở thành một con người khác với một khuôn mặt khác thì cuộc đời sẽ đi về đâu!'

Sau 2 năm bỏng nặng đến mức biến dạng cả mặt, Hồng Ngọc giờ còn tự tin khoe sắc với đàn em Hương Giang, Bảo Anh - Ảnh 5
Nữ nghệ sĩ hiện tại tỏa sáng, nhan sắc không kém cạnh đàn em nhỏ tuổi hơn. Ảnh: Internet

Trong một cuộc gặp khác, Hồng Ngọc cũng xuất hiện tại một chương trình, tại đây, cô cùng Bảo Anh có dịp gặp gỡ, có thể thấy, nhan sắc chị cả kề cạnh em út không hề kém cạnh. Thời gian sau bỏng, gương mặt của Hồng Ngọc được phục hồi rất tích cực. Nữ ca sĩ từng cho hay gia đình là một phần quan trọng giúp cô vượt qua tai nạn. 

Sau 2 năm bỏng nặng đến mức biến dạng cả mặt, Hồng Ngọc giờ còn tự tin khoe sắc với đàn em Hương Giang, Bảo Anh - Ảnh 6
Gương mặt mộc của nữ ca sĩ sau hai năm bị bỏng nồi xông hơi. Vẻ ngoài của cô gần như phụ hồi lại như trước mà không hề bị sẹo hay di chứng nào để lại từ vụ bỏng. Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ 'Mắt nai cha cha cha' cũng tâm sự thêm về tình hình hiện tại:'Hôm nay là đúng hai năm bị phỏng, không hiểu sao cái mặt lúc ấy bị tan nát, đen như nhọ nồi, méo qua một bên, vậy mà giờ như không có gì xảy ra, thậm chí lột được một mớ tàn nhan và mụn thịt, làm khoái quá trời. Nhưng phần ngực vẫn còn thẹo rõ các bác ạ, không hiểu tánh sao mà cả cơ thể thẹo tan nát, may mà nghề chọn mình, chứ không thì có tên giang hồ là Ngọc Thẹo rồi'.

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Từ khóa:   Hồng Ngọc nhan sắc Hồng Ngọc ca sĩ Hồng Ngọc

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