Sinh con lần 3 chạm mốc 85kg, bà xã Tự Long đến nay mới thở phào nhẹ nhõm mặt đã ‘rút hết nước'

Vài ngày vừa qua, vbiz vui mừng đón nhận tin vui từ nghệ sĩ Tự Long chia sẻ khoảnh khắc con trai chào đời. Nam nghệ sĩ không chỉ đăng tải hình ảnh mà còn làm thơ đầy cảm xúc chào đón con. Dưới hình ảnh, nhiều bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng gia đình NS Tự Long. Con trai mới sinh của vợ chồng Tự Long có nhiều nét giống bố.

Quá trình mang thai lần 3 bà xã Tự Long có số cân nặng tăng hẳn so với những lần trước, 1 tuần sau sinh, nữ giảng viên mới có thể ‘thở phào’ nhẹ nhõm.

Được biết, nam nghệ sĩ và bà xã đã có hai cô con gái, bé thứ 3 vừa chào đời đã được hai chị hết mực yêu thương. Về phần bà xã Tự Long, nữ giảng viên Minh Nguyệt cũng có chia sẻ ngắn gọn về hành trình sinh nở. Cô cho biết con trai khi chào đời nặng 3.3 kg bằng phương pháp sinh thường tại một bệnh viện ở Hà Nội: 'Mẹ chờ anh hơi lâu đấy nhé. Chào con yêu đến với gia đình mình. 3,3 kg 22/7/2022. (Sinh thường ạ)'.

Gia đình nghệ sĩ Tự Long. Ảnh: Internet.

Sau khi sinh một tuần, bà xã Tự Long đã dần ổn định, dẫu vậy, nữ giảng viên cũng tâm sự về số đo của mình tăng cao, chạm mốc 85 kg. Cô tiết lộ khi mang thai lần ba đã ‘phát tướng’ khá nhiều, nhưng giờ đã giảm: ‘Có gì đâu 85 kg đã qua rồi. Ơn giời sau 1 tuần hôm nay mới thấy mặt mũi rút hết nước’.

Hai chị cùng phụ cha mẹ chăm sóc em bé. Ảnh: Internet

Đến hiện tại, bà xã Tự Long cũng tự tin check in với nhan sắc xinh đẹp, gương mặt không còn tích nước. Sau sinh 1 tuần, số cân nặng của Minh Nguyệt đã giảm đáng kể, có lẽ cô sẽ tốn kha khá thời gian để có thể lấy lại số đo như mong muốn.

Nhan sắc bà xã Tự Long trước đó. Ảnh: Internet

Nữ giảng viên tăng cân sau khi mang thai lần 3. Quả thật là một sự hi sinh cao cả.

Khi mang thai, cơ thể sẽ giữ lại thêm chất lỏng, khiến lượng máu của sản phụ tăng gần 50%. Chất lỏng có thể tiếp tục rò rỉ từ các mạch máu để đi vào mô của cơ thể và gây sưng (phù), phổ biến nhất là ở tay và chân hoặc mắt cá chân. Sau khi sinh con, cơ thể sẽ loại bỏ dần chất lỏng này thông qua đường nước tiểu và mồ hôi. Phù sau khi sinh con sẽ hết sau khoảng 1 tuần. Để giảm bớt tình trạng này, phụ nữ sau sinh có thể:

Uống nước: Uống nước thực sự có thể giúp sản phụ đào thải nước đang tích trong cơ thể. Nước cũng giúp đẩy chất thải được lọc ở thận, có thể giữ cho hệ thống trong cơ thể khỏe mạnh và tăng tốc độ phục hồi cơ thể sau khi mang thai và sinh con. Mẹ bầu cố gắng uống ít nhất 10 cốc nước mỗi ngày để giữ cho thận đào thải chất độc hại ra ngoài. Nếu cảm thấy khó chịu khi uống nhiều nước, bà bầu có thể tạo hương vị bằng chanh, bạc hà hoặc quả mọng để tạo cảm giác thú vị hơn.

Nâng cao bàn chân: Để giảm sưng ở chân và cải thiện lưu thông tuần hoàn, có thể dành thời gian thực hiện 2 chân nâng cao hơn mức của tim. Điều này sẽ tạo điều kiện cho nước lưu thông khắp cơ thể.

Tập thể dục nhẹ nhàng: Việc tập thể dục nhẹ có thể làm giảm sưng và các triệu chứng liên quan. Di chuyển xung quanh nhà giúp máu và nước lưu thông trong tuần hoàn và ngăn không cho nước rò rỉ ra các tế bào gây sưng phù. Mẹ bầu có thể đi bộ 5-10 phút vài lần mỗi ngày giúp cải thiện tuần hoàn và giảm sưng. Đây cũng là một cách để tập thể dục an toàn cho thai kỳ.

Hạn chế muối: Sau khi sinh con cơ thể sưng phù, nếu sản phụ ăn quá nhiều natri hoặc muối, thì sẽ khiến có thể bị tích nhiều nước hơn. Các nguồn natri phổ biến bao gồm muối ăn và thực phẩm chế biến sẵn, như bánh ngọt, khoai tây chiên, thực phẩm đóng hộp và nước ngọt cần hạn chế.

Mang vớ cao: Nếu phụ nữ đang gặp phải tình trạng bàn chân phù nề mà phải đi lại thường xuyên thì hãy mang vớ cao đến thắt lưng, loại tất này bóp nhẹ bàn chân giúp lưu thông máu. Thai phụ không nên đi các loại tất cao đến đầu gối, loại này thường chật ở giữa chân khiến tình trạng sưng tấy trở nên trầm trọng hơn.