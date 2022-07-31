Khéo nịnh ‘nóc nhà’ như Phan Hiển, nói một câu mà dân tình phải bái phục, thảo nào bà xã mê như điếu đổ

Chỉ một dòng trạng thái của Phan Hiển cũng đủ thấy nam kiện tướng dancesport cưng chiều, thương con và biết ‘nịnh nóc nhà’ như thế nào.

Phan Hiển và bà xã Khánh Thi là một trong những cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, dù chênh lệch về tuổi tác và nhận về không ít tranh cãi khi công khai chung sống. Song, cả hai vẫn cùng nhau vượt qua và có chung hạnh phúc sau nhiều năm. Đến nay, cặp đôi có 2 người con ‘đủ nếp đủ tẻ’ cùng những dự định về hôn lễ đình đám. Khánh Thi và Phan Hiển cùng 2 con 'đủ nếp và tẻ'. Ảnh: Internet Dù chênh lệch đến 12 tuổi, song, có lẽ sự trưởng thành về tình yêu của Phan Hiển là điều minh chứng cho tình yêu đầy viên mãn, rực rỡ của họ. Khánh Thi từng tâm sự, cả hai không có ít lần cãi vã, giận nhau nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau. Có lần bà xã Phan Hiển cho hay: 'Tớ giận hắn đủ thứ, la mắng hắn đủ thứ, trách cứ hắn đủ thứ, chửi đổng lên cũng có ý chứ, đánh nhau cũng vài chục lần chứ có ít đâu. Bỏ hắn đi xa cũng liên tục ý chứ.Trách hắn đa tình cũng triền miên. Rồi bỏ nhau liên tục ý chứ. Ấy vậy mà giờ vẫn ở bên cạnh hắn'.

Phan Hiển đăng tải ảnh vợ và con gái. Ảnh: Internet Mới đây, dòng trạng thái đăng tải khoe loạt ảnh xinh như mộng của vợ và con gái, Phan Hiển lại càng gây chú ý. Cụ thể không chỉ chọn những bức hình xinh lung linh, nam kiện tướng dancesport còn xuất chiêu nịnh vợ cực khéo: 'Mẹ nó đẹp sẵn rồi nên khen nữa cũng thừa… Còn mợ chảnh ngày càng xinh xắn'. Khánh Thi trẻ trung bên con gái. Ảnh: Internet Chỉ một câu đơn giản nhưng có lẽ ai nấy bái phục trình nịnh vợ thuộc hàng cao thủ của Phan Hiển. Chàng trai đã cưa đổ cả... cô giáo của mình khi theo học múa, đồng thời, nam diễn viên lại luôn có thái độ chiều vợ khiến không ít người ghen tỵ. Trong showbiz Việt, cặp đôi 'lệch đũa' có 1-0-2 như Phan Hiển và Khánh Thi thường xuyên gây chú ý về cuộc sống của mình.

Hai mẹ con 'xinh như mộng' trong mắt ông xã Phan Hiển. Ảnh: Internet Thời gian ở bên Khánh Thi, Phan Hiển từng tâm sự anh bỏ qua một số sở thích, gác lại một số đam mê riêng, thay đổi bản thân, nhường nhịn vợ cũng như tập trung cùng cô ấy phát triển sự nghiệp cho đến nay. Quả thật khó cặp đôi nào có thể vượt qua những rào cản lớn như thế. Khánh Thi trẻ trung hơn tuổi. Ảnh: Internet Về phần Khánh Thi, từ lúc về chung nhà, bà xã Phan Hiển cho thấy sự trẻ trung, hack tuổi, cô và con gái khoe nhan sắc rực rỡ đủ khiến ai cũng phải say đắm. Mỗi lần xuất hiện, Khánh Thi luôn được khen trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi và có tài hack tuổi tài tình không mấy ai có được. Với con gái Anna của họ, thừa hưởng nét đẹp của cả cha và mẹ, công chúa được Phan Hiển yêu chiều gọi tên ‘mợ chảnh’, dù còn rất nhỏ nhưng ái nữ nhà kiện tướng đã được dự đoán sau này sẽ đầy tài năng, xinh đẹp và nức tiếng chẳng kém mẹ mình là bao.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kheo-ninh-noc-nha-nhu-phan-hien-noi-mot-cau-ma-dan-tinh-phai-bai-phuc-thao-nao-ba-xa-me-nhu-dieu-do-487392.html