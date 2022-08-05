Hé lộ 2 phân cảnh cực hot của Hồng Đăng bị cắt trong ‘Thương ngày nắng về’ khiến khán giả không khỏi tiếc nuối

Tập cuối của bộ phim ‘Thương ngày nắng về’ đã chính thức khép lại với thật nhiều cảm xúc, tuy vậy vẫn có những cảnh bị cắt được lan truyền trên mạng do nhân vật Đức Xoăn (diễn viên Hồng Đăng) thủ vai khiến khán giả không khỏi tiếc nuối.

Theo đó, một số cảnh quay của nhân vật Đức Xoăn do diễn viên Hồng Đăng thủ vai đã không được lên sóng như những dự định ban đầu. Nhân vật Đức Xoăn trong phim 'Thương ngày nắng' về do diễn viên Hồng Đăng thủ vai. Ảnh: Internet Được biết, các cảnh quay này vốn sẽ tạo nhiều ấn tượng cũng như sự đột phá về hình tượng và cảm xúc trong phim được nhiều khán giả mong chờ. Tuy nhiên, những gì ekip đã làm cũng như nội dung phim trong tập cuối vừa qua vẫn xứng đáng với sự kì vọng của khán giả, cả dàn diễn viên cũng không ngừng xúc động khi cùng nhau xem tập cuối này.

Phân cảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho là bị cắt của diễn viên Hồng Đăng. Ảnh: Internet Cụ thể, trong những đoạn phim bị cắt, một phân cảnh đặc biệt thu hút sự chú ý của khán giả chính là cảnh bé Sam (Bảo Linh) bị bắt nạt. Trong cảnh quay này, Đức trực tiếp ra mặt để hòa giải, cứu nguy cho con gái mình. Cô công chúa nhỏ của mẹ Khánh rất tự hào về bố của mình. Điều này cũng khiến người xem không khỏi vui lây. Các diễn viên trong phim 'Thương ngày nắng về'. Ảnh: Internet Trong một phân cảnh khác, Đức cũng xuất hiện cùng cậu con trai út So (Tuấn Phong) với tạo hình ‘lạ lẫm’. Theo đó, mái tóc xoăn của bố con nhà Đức trở nên thẳng thắn, gọn gàng và lịch lãm hơn, chứng minh cho sự trưởng thành của nhân vật Đức sau thất bại hôn nhân với Khánh, vợ của mình. Dẫu vậy, hai cảnh quay này đều không xuất hiện.

Cư dân mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là bị cắt bỏ khỏi phim giữa Đức (do Hồng Đăng thủ vai) và Khánh (do Lan Phương thủ vai). Ảnh: Internet Trước đó, cư dân mạng cũng bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là bị cắt bỏ khỏi phim giữa Đức (do Hồng Đăng thủ vai) và Khánh (do Lan Phương thủ vai) với cuộc nói chuyện vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Thậm chí, Đức còn ôm vợ mình một cách đầy tình cảm. Qua phân cảnh, có thể thấy diễn biến câu chuyện hôn nhân của Đức Xoăn và Khánh đã không còn quá căng thẳng. Đạo diễn phim đăng trạng thái. Ảnh: Internet Được biết, vào thời điểm nam diễn viên này gặp sự cố ở trời Tây, cả ekip đã cố gắng điều chỉnh hình ảnh để mang đến cho khán giả những thước phim ổn nhất. Theo một nguồn tin tiết lộ, Hồng Đăng dù đang vướng phải ồn ào chưa thể về nước cũng đã hết sức mình hỗ trợ đoàn làm phim, cụ thể, khán giả có thể nghe thấy giọng nói (phần nghe) của Hồng Đăng khi nhân vật Đức Xoăn nói chuyện qua điện thoại với Duy: "Dì Trang là cô em vợ anh rất quý. Dù anh với Khánh có thế nào thì mãi mãi dì Trang vẫn là cô em gái anh. Phải quý trọng và đối xử tốt với em gái anh nhé". Điều này khiến người xem không khỏi bất ngờ. Đạo diễn của tác phẩm này cũng đăng 1 hình ảnh chụp chung với Hồng Đăng cùng dòng trạng thái: “Cảm ơn thằng em vẫn cống hiến đến tập cuối cùng…đi xa để trở về!” như một lời nhắn nhủ và cảm ơn về sự cống hiến của diễn viên này đến tập cuối cùng của bộ phim. Trước đó, ai nấy đều tiếc nuối cho số phận của nhân vật ‘Đức Xoăn’ khi gần như bị ‘ra rìa’ trong các cảnh phim vì sự cố ồn ào của mình. Tuy vậy, trên các diễn đàn bàn luận phim, khán giả dành nhiều lời khen về nội dung chân thật của phim cũng như diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên đã mang lại thành công cho họ.

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