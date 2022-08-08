Những phản ứng trái chiều cùng những uẩn khúc xoanh quanh việc Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng về nước

Vụ việc 2 nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị mắc kẹt thời gian dài ở Tây Ban Nha đã được trả hộ chiếu và an toàn trở về nước nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả..

Xoay quanh vụ việc lần này, có rất nhiều ý kiến trái chiều cùng những uẩn khúc chưa rõ về lịch trình công tác của hai nghệ sĩ này ra sao, tại sao lại bị mắc kẹt, liệu những tin đồn về họ thời gian qua có đúng sự thật? Trước đó chia sẻ với báo Thanh Niên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng "đã về Việt Nam an toàn vào chiều 7.8", vị này cho biết thêm: Trước mắt, hai nghệ sĩ sẽ phải làm việc với cơ quan chủ quản là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (với trường hợp giảng viên, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh) và Nhà hát Kịch Hà Nội (với trường hợp diễn viên Hồng Đăng) trước, rồi họ sẽ báo cáo lên Bộ.

Thông tin về hai nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng về nước nhận được nhiều sự quan tâm từ CĐM. Ảnh: Internet Trong khi đó, theo Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia chia sẻ thông tin với Thanh Niên rằng phía gia đình Hồ Hoài Anh kể từ khi vụ việc liên quan đến hai nghệ sĩ ồn ào trên truyền thông đã không bắt máy điện thoại, và Học viện không được thông tin vụ về nước, chỉ đọc báo mới biết. Hiện Học viện đã yêu cầu Khoa âm nhạc truyền thống - đơn vị trực tiếp quản lý nhạc sĩ Hồ Hoài Anh làm việc và yêu cầu nhạc sĩ trình diện vào ngày 15.8 vì Hồ Hoài Anh đi nước ngoài không xin phép. Về phía Nhà hát Kịch Hà Nội, nơi diễn viên Hồng Đăng công tác, Giám đốc - NSND Trung Hiếu cho biết diễn viên Hồng Đăng cho biết hiện tại nhà hát cũng đang tích cực liên lạc được với diễn viên Hồng Đăng để xử lý vụ việc.

Những uẩn khúc xoay quanh việc hai nghệ sĩ về nước. Ảnh: Internet

Hai nghệ sĩ Việt bị vướng cáo buộc, được báo giới quốc tế đăng tin. Ảnh: Thanh Niên Trước đó, khi nghe tin Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã về Việt Nam an toàn nhiều khán giả để lại lời chúc: "Chúc mừng hai nghệ sĩ Việt Nam". "Mừng quá, cuối cùng sau 1 tháng rưỡi thì tin vui đã đến với Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng", "Vậy chắc có lẽ là hai anh bị oan rồi, giờ thì sự trong sạch cũng đã được trả lại". Vì thông tin chưa cụ thể, rõ ràng về việc tòa án nước sở tại Tây Ban Nha xử thế nào, chưa thấy có quyết định của tòa án từ báo giới quốc tế lẫn công văn chính thức, nên cộng đồng mạng rần rần bình luận: "Nếu nghệ sĩ Việt không có tội thì bên kia có xin lỗi không? Nếu có chắc báo chí quốc tế đã đăng rần rần rồi". Tuy nhiên, cũng có những khán giả bày tỏ phản ứng như: "Tại sao nhiều người tỏ ý chúc mừng lắm ghê nhỉ, cứ như đoàn quân chiến thắng trở về ấy". Nhiều bạn đọc cũng đưa ra nhận định: "Trở về an toàn tính mạng là tốt, còn tổn thất về tiền bạc hay danh dự bản thân họ chịu, không ai chịu thay họ cả, cái gì sai thì đã sai rồi, thời gian tới mong hai nghệ sĩ sẽ sống tốt nhé".

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