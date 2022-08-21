'Ca lạ' của showbiz Việt - Hoài Lâm dẫu có nhiều tai tiếng nhưng khi trở lại vẫn được khán giả ủng hộ

Hoài Lâm có thể được xem là một hiện tượng nổi tiếng ‘chỉ sau 1 đêm’, ánh hào quang vây lấy anh. Chàng trai trẻ 19 tuổi khi ấy tự nhận còn non nớt và yếu kém về kinh nghiệm nhưng không hiểu vì sao lại nổi tiếng. Bản thân giọng ca này vào thời điểm trên đã vô cùng bất ngờ và choáng ngợp. Cũng trong thời kì đỉnh cao, Hoài Lâm được ví như Hoàng tử V-Pop và nổi tiếng đình đám không kém Sơn Tùng - MTP, ca sĩ có lượng fan khủng nhất showbiz Việt.

Nhắc đến Hoài Lâm , đa số khán giả đều nhớ đến một chàng ca sĩ điển trai, có giọng hát ngọt ngào và đặc biệt gây chú ý sau khi bước ra khỏi chương trình thực tế với danh hiệu Quán quân Gương mặt thân quen 2014.

Có thể nói, thời điểm trên, Hoài Lâm gây chấn động cả V-biz vì khó ai ngờ về những gì họ đã thấy trước kia. Đến cả Đàm Vĩnh Hưng cũng nói lời tiếc nuối cho một tài năng.

Bỏ lại bao ánh hào quang kể trên, vào thời điểm rực rỡ nhất, Hoài Lâm chọn con đường rút lui khỏi showbiz Việt và để lại rất nhiều tai tiếng về cuộc sống như việc anh stress khi ‘nếm đủ mùi’ showbiz, những tin tức về việc kết hôn và ly hôn không danh chính ngôn thuận hay hàng loạt tin tức về Hoài Lâm như: sử dụng chất kích thích khiến tâm lý bất ổn, ‘bùng show’... Kế tiếp sau đó, hình ảnh Hoài Lâm ngày càng xấu đi trong mắt khán giả như việc ngoại hình phát tướng, xăm mình, cạo đầu trọc, ăn mặc xuề xòa hay khán giả chỉ bắt gặp Hoài Lâm đang mưu sinh với những công việc đời thường chứ không phải ca sĩ.

Hoài Lâm thời kì tụt dốc. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, có hai điều không thể phủ nhận ở Hoài Lâm và minh chứng cho việc khán giả luôn ủng hộ chàng trai này đó là:

Hiếm có 1 ca lạ nào như Hoài Lâm, giọng ca có 1-0-2 này thực sự đã chinh phục khán giả bằng tài năng thực sự của mình. Vượt qua cái bóng là “con nuôi nghệ sĩ Hoài Linh”, “đệ tử ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng”, Hoài Lâm đã không khiến khán giả thất vọng với khả năng, đam mê, cùng kỹ năng trình diễn chứng minh thực lực và ghi dấu ấn sâu sắc. Nếu có thể dành một câu để minh chứng về sự nổi tiếng khiến ca sĩ này từng cảm thấy choáng ngợp chính là bởi ‘nghề chọn người’, bởi ánh hào quang đã chọn anh và anh có thể vững tin và tiếp tục con đường phát triển đam mê của mình. Tất nhiên, điều đó chỉ phụ thuộc vào anh chứ không ai khác.

Ngoại hình Hoài Lâm phát tướng và không quá mặn mà với việc ca hát. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, khán giả cũng có thể thấy một điều rằng, Hoài Lâm là người kín tiếng, có lẽ họ đồng cảm và thêm yêu thương thần tượng bởi nam ca sĩ luôn lặng lẽ trước những tai tiếng. Bất chấp lùm xùm bủa vây, Hoài Lâm đều chọn cách im lặng và để dư luận lắng xuống, đời tư của Hoài Lâm ít được tiết lộ hơn ngoài hình ảnh ca hát, đồng thời, nhận thấy một nam ca sĩ bình dị sau những ồn ào.

Hoài Lâm hẹn hò sau khi ly hôn. Ảnh: Internet

Việc Hoài Lâm về quê ở ẩn, không xuất hiện tại các sân khấu cũng như đi diễn, ngoài ra, cũng không đầu tư MV ca nhạc. Dẫu vậy, chỉ những phần thu và hát giản dị cũng nhận về hàng trăm triệu view/ca khúc có thể kể tên như: Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi, Làm cha, đồng thời bài hát cũng trở thành ca khúc hot trend đình đám - thành công không dễ có được mà nhiều người mơ ước.

Gần đây nhất, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip được cắt trong livestream của Hoài Lâm. Nam ca sĩ gây chú ý bởi gương mặt có phần hốc hác, lộ quầng thâm ở mắt. Điều khiến nhiều người lo lắng chính là cách nói chuyện không rõ ràng của giọng ca sinh năm 1995. Thậm chí, con trai nuôi Hoài Linh liên tục ngủ gật khi trò chuyện cùng khán giả. Tuy nhiên, người thân của anh cho biết vì nam ca sĩ thiếu ngủ. Người này cũng cho hay thời gian qua, giọng ca sinh năm 1995 cũng thỉnh thoảng trò chuyện, giao lưu cùng người hâm mộ.

Hoài Lâm ngủ gật khi livestream. Ảnh: Internet

Sau tất cả, người hâm mộ bày tỏ quan điểm:

- “Thương tiếc một tài năng, mong Hoài Lâm lấy lại phong độ, khán giả vẫn yêu quý em".

- “Một tài năng như Hoài Lâm thực sự hiếm có, tại sao lại ra như vậy nhỉ?”.

- “Rất thích giọng hát Hoài Lâm. Giọng hát ngọt ngào, truyền cảm rất hiếm có. Hy vọng Lâm sớm lấy lại phong độ”.

- “Nói chung là không phải người trong cuộc nên cũng không phán xét. Ai rồi cũng có lúc vấp ngã, bế tắc nhưng phải cố gắng vượt qua”.