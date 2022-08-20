Lê Phương rạng rỡ bên cạnh ông xã nhỏ tuổi sau 5 năm đồng hành, chứng minh chọn đúng người

Hậu trường 20/08/2022 15:09

Không chỉ có cuộc hôn nhân đầy viên mãn với người chồng kém tuổi mà mối quan hệ cha dượng - con riêng của Lê Phương còn rất tốt đẹp, được nhiều người ngưỡng mộ.

Vừa qua, nữ diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ đã chia sẻ khoảnh khắc bên ông xã đánh dấu cột mốc 5 năm kết hôn. Ai nấy đều có thể thấy gương mặt tươi tắn, rạng rỡ của cô và chồng khi xuất hiện cùng khung hình. Đặc biệt, còn có sự góp mặt của con trai lớn trong ngày vui ngẫu hứng được ghi lại.

Lê Phương rạng rỡ bên cạnh ông xã nhỏ tuổi sau 5 năm đồng hành, chứng minh chọn đúng người - Ảnh 1

 

Lê Phương rạng rỡ bên cạnh ông xã nhỏ tuổi sau 5 năm đồng hành, chứng minh chọn đúng người - Ảnh 2
Lê Phương đăng tải hình ảnh kỉ niệm 5 năm ngày cưới. Ảnh: Internet

Hôn nhân của Lê Phương trước đây từng gây chú ý và không được gia đình hai bên ủng hộ. Dẫu vậy, vượt qua mọi cách trở, Lê Phương được người chồng kém tuổi - Trung Kiên chăm sóc và thương yêu hết mực, chứng minh một hạnh phúc viên mãn suốt 5 năm.

Lê Phương rạng rỡ bên cạnh ông xã nhỏ tuổi sau 5 năm đồng hành, chứng minh chọn đúng người - Ảnh 3
Lê Phương check in gia đình với con trai và cha dượng. Ảnh: Internet

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Trung Kiên được biết là người gắn bó và theo đuổi Lê Phương khi cả hai vô tình gặp gỡ. Bản thân nam ca sĩ Đoàn nghệ thuật Quân khu 7 không hề biết quá khứ cũng như tuổi tác của vợ mình. Tuy nhiên, sau khi biết câu chuyện anh càng thông cảm và yêu thương vợ hơn, với anh, quan trọng là tâm đầu ý hợp và không quan tâm đến quá khứ.

Lê Phương rạng rỡ bên cạnh ông xã nhỏ tuổi sau 5 năm đồng hành, chứng minh chọn đúng người - Ảnh 4
Gia đình Lê Phương rất ấm áp và hạnh phúc. Ảnh: Internet

Trung Kiên từng khiến nhiều người nể phục vì tài năng và bản lĩnh của anh. Nam ca sĩ sinh năm 1992 có rất nhiều giải thưởng và các thành tích, tuy nhiên, thay vì chọn con đường showbiz, anh đã chọn cuộc sống quân nhân, ‘một cái gì đó chính thống, mặc áo bộ đội’ kín tiếng hơn.

Lê Phương rạng rỡ bên cạnh ông xã nhỏ tuổi sau 5 năm đồng hành, chứng minh chọn đúng người - Ảnh 5
Gia đình có những chuyến du lịch cùng nhau. Ảnh: Internet

Cuộc sống sau này của nam ca sĩ người Bình Thuận cũng luôn gắn bó cùng vợ và các con, anh được biết đến là người cha mẫu mực, âm thầm và lặng lẽ bảo vệ các con của mình. Gia đình luôn có những chuyến du lịch đầy tiếng cười và hạnh phúc. Chỉ thông qua những khoảnh khắc giản dị, dân tình cũng nhận thấy mối quan hệ tốt đẹp của họ, đặc biệt không hề có khoảng cách cũng như ‘phân biệt con riêng con chung’ của cả hai.

Lê Phương rạng rỡ bên cạnh ông xã nhỏ tuổi sau 5 năm đồng hành, chứng minh chọn đúng người - Ảnh 6
Gia đình 'đủ nếp đủ tẻ' hạnh phúc của Lê Phương. Ảnh: Internet

Bà xã Trung Kiên ngày càng được khen trẻ trung, tươi tắn, đặc biệt còn nhuận sắc hơn khi sinh em bé. Có lẽ sự hạnh phúc thấy rõ trên mặt nữ diễn viên gốc Trà Vinh khi được chồng yêu thương ngày càng chứng minh điều đó. Nhiều người nhận xét, đã trải qua thời gian bên nhau khá dài, Lê Phương và Trung Kiên vẫn hạnh phúc như ngày đầu, cặp đôi không ít lần khiến dân tình 'gato' vì những phút giây thân mật và những khoảnh khắc ngọt ngào mà không phải ai cũng có được. 

Lê Phương rạng rỡ bên cạnh ông xã nhỏ tuổi sau 5 năm đồng hành, chứng minh chọn đúng người - Ảnh 7

 

Lê Phương rạng rỡ bên cạnh ông xã nhỏ tuổi sau 5 năm đồng hành, chứng minh chọn đúng người - Ảnh 8
Trung Kiên được biết đến là ông xã thương vợ và con. Ảnh: Internet

Cho đến hiện tại, nữ diễn viên đang có cuộc sống hôn nhân khá mãn nguyện bên người chồng biết quan tâm và chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống cùng mình. Sau khi kết hôn, Lê Phương cũng khiến nhiều người mừng thầm vì trên trang cá nhân của cô luôn ngập tràn những khoảnh khắc ngọt ngào giữa cô và chồng trẻ Trung Kiên. Đặc biệt, vì Lê Phương trẻ trung hơn tuổi nên khi sánh đôi cùng, cả hai không quá khác biệt về tuổi tác.

Lê Phương rạng rỡ bên cạnh ông xã nhỏ tuổi sau 5 năm đồng hành, chứng minh chọn đúng người - Ảnh 9

 

Lê Phương rạng rỡ bên cạnh ông xã nhỏ tuổi sau 5 năm đồng hành, chứng minh chọn đúng người - Ảnh 10
Lê Phương được chồng quan tâm hết mực. Ảnh: Internet

Giọng ca giải nhất Tiếng hát Truyền hình 2013 cũng từng bày tỏ quan điểm trên Zing News: "Quá khứ dù tốt hay xấu cũng là kỷ niệm. Quan trọng là bây giờ cô ấy sống với mình thế nào, đối xử với mình ra sao. Nếu yêu Phương vì mục đích nào đó chắc chắn tình yêu đó không bền. Tôi yêu Phương vì chính con người và những gì thuộc về cô ấy."

Lê Phương kết hôn cùng chồng kém 7 tuổi, Trung Kiên, sinh năm 1992 sau gần 1 năm hẹn hò. Hiện cả hai đã có ‘đủ nếp đủ tẻ’, fan luôn tin tưởng và ủng hộ hạnh phúc của họ

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