Chưa kịp vui mừng vì hình ảnh Hoài Lâm 'tươi tỉnh' hơn sau livestream, CĐM lại thất vọng vì chi tiết đăng tải

Hậu trường 15/08/2022 13:14

Sau livestream với trạng thái mơ hồ, sắc mặt kém tươi tỉnh, thậm chí ‘ngủ gà ngủ gật’ ngay trong cuộc nói chuyện trực tiếp, Hoài Lâm lại khiến nhiều người hụt hẫng vì bức ảnh đăng tải.

Cụ thể, vào thời điểm trên, Hoài Lâm đã khiến dân tình một phen tá hỏa vì nam ca sĩ sinh năm 1995 phát livestream trong bộ dạng bất thường: gương mặt thiếu sức sống, đôi mắt thâm quầng, nói chuyện lan man, câu từ khó hiểu. Những biểu hiện trên đã khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng và có những đồn đoán không hay.

Tuy nhiên, mặc cho mạng xã hội và những diễn đàn showbiz bàn luận không ngớt, nam ca sĩ không giải thích về biểu hiện sau livestream mà đăng tải về bức hình chụp cùng bạn gái đầy rạng rỡ.

Chưa kịp vui mừng vì hình ảnh Hoài Lâm 'tươi tỉnh' hơn sau livestream, CĐM lại thất vọng vì chi tiết đăng tải - Ảnh 1
Hoài Lâm đăng tải hình ảnh rạng rỡ cùng bạn gái. Ảnh: Internet

Trong bức ảnh, Hoài Lâm cười tươi, ngồi cạnh bạn gái kém 8 tuổi từng được đồn thổi trước đó. Hoài Lâm thậm chí không ngại ngần khoác vai và có những cử chỉ thân mật. Cả hai được biết đến việc quen nhau do thời gian cùng đóng chung MV. Nam ca sĩ công khai mối quan hệ trên mạng xã hội, anh để trạng thái 'đã kết hôn', gắn tên người yêu. Rất nhiều hình ảnh tình cảm của cặp đôi cũng được Hoài Lâm chia sẻ. Dù vậy, nam ca sĩ chưa từng lên tiếng với truyền thông về mối quan hệ này.

Chưa kịp vui mừng vì hình ảnh Hoài Lâm 'tươi tỉnh' hơn sau livestream, CĐM lại thất vọng vì chi tiết đăng tải - Ảnh 2
Hoài Lâm bị phát hiện đăng tải ảnh cũ. Ảnh: Internet

Ngay sau khi hình ảnh đăng tải, khán giả đã không khỏi vui mừng vì sắc diện cùng cảm xúc Hoài Lâm tốt hơn trước đó rất nhiều. Tuy nhiên, theo quan sát của thám tử mạng, hình ảnh Hoài Lâm đăng tải chỉ là ảnh cũ. Vào ngày 5/8, nam ca sĩ đã từng đăng tải hình ảnh này trước khi xảy ra các vấn đề về livestream vừa qua. Vì chi tiết ngày tháng bức ảnh không thực tế, nhiều người tỏ ra khá hụt hẫng vì không biết tình trạng hiện tại của Hoài Lâm ra sao.

Thời gian dài ẩn mình, tránh xa sàn diễn và các sân khấu lớn nhỏ, Hoài Lâm vẫn liên tục gây chú ý. Đặc biệt, nhiều người theo dõi luôn quý mến và ủng hộ giọng ca ‘Hoa nở không màu’ cũng như mong anh có thể trở lại showbiz. Phần về phía ca sĩ, thời gian trước đó, Hoài Lâm từng có nhiều biểu hiện cho thấy tâm lý bất ổn, anh cho rằng muốn xa rời thị phi showbiz vì đã nếm trải quá đủ, đồng thời, quá trình về quê không xuất hiện trước công chúng Hoài Lâm cho thấy nhiều thay đổi về ngoại hình. Giọng cả điển trai ngày nào trở nên phát tướng, xăm mình đầy kì lạ. Anh cũng vướng phải lùm xùm không hay về cuộc hôn nhân không mấy suôn sẻ. Sau tất cả, giọng ca 27 tuổi vẫn được CĐM ủng hộ và mong anh mau vực dậy tinh thần.

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