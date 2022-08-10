Hari Won tiếp tục gặp 'sự cố' ở mắt khiến netizen hết sức lo lắng: Mong chị giữ sức khỏe

Hậu trường 10/08/2022 15:03

Thời gian gần đây, Hari Won liên tục gây chú ý những dòng trạng thái buồn bã trên trang cá nhân. Sau thời gian lên tiếng việc bị liệt nửa cơ mặt, hiện cô còn gặp sự cố vì bị lên lẹo ở mắt.

Trong trạng thái đăng tải, chính Hari Won cũng không biết tại sao mình lại bị như trên. Cụ thể cô chia sẻ, dạo gần đây bản thân gặp nhiều chuyện xui về sức khỏe khiến cô không mấy vui vẻ, tủi thân, thậm chí chán nản. Trong khi đó, công việc lên sẵn lịch quay khiến cô không thể hủy bỏ. Cô vừa phải chịu những cơn đau hành hạ, vừa tiếp tục lên sóng và có rất ít thời gian nghỉ ngơi.

Hari Won tiếp tục gặp 'sự cố' ở mắt khiến netizen hết sức lo lắng: Mong chị giữ sức khỏe - Ảnh 1

 

Hari Won tiếp tục gặp 'sự cố' ở mắt khiến netizen hết sức lo lắng: Mong chị giữ sức khỏe - Ảnh 2
Dòng trạng thái Hariwon chia sẻ. Ảnh: Internet

Cụ thể, Hari Won chia sẻ việc mình lên mụn lẹo trong thời gian hiện vẫn đang tích cực điều trị bệnh liệt cơ mặt: "Bị mụt lẹo gì á, gì mà xui dữ".

Bản thân Hari Won thừa nhận mình thường xuyên làm việc quá sức, không để ý sức khỏe nên cơ thể suy yếu. Căn bệnh mà cô đang mắc phải cũng được chỉ định do cơ thể yếu, stress nhiều, thiếu ngủ, dây thần kinh bị ảnh hưởng nên không thể nâng cơ mặt lên được: "Bác sĩ nói tôi bị liệt cơ mặt trái, dây thần kinh yếu quá nên không thể nâng cơ mặt lên được. Nguyên nhân có thể do stress hoặc thiếu ngủ. Trên đường về, nhìn khuôn mặt trong gương, tôi cảm thấy rất tủi thân. Lịch quay thì không thể hoãn được". - Hari Won chia sẻ.

Hari Won tiếp tục gặp 'sự cố' ở mắt khiến netizen hết sức lo lắng: Mong chị giữ sức khỏe - Ảnh 3
Hariwon khám bệnh gặp tình trạng xấu. Ảnh: Internet

Trong thời gian này, nữ ca sĩ 'Hương đêm bay xa' cũng vướng tin đồn ly hôn Trấn Thành sau khi hết hợp đồng hôn nhân, nhiều dòng trạng thái không tốt và lấp lửng ở Hari Won khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, chồng cô, Trấn Thành đã lên tiếng phủ nhận toàn bộ những tin đồn này, anh còn đăng tải hình ảnh cho thấy cả hai vẫn mặn nồng.

Hari Won tiếp tục gặp 'sự cố' ở mắt khiến netizen hết sức lo lắng: Mong chị giữ sức khỏe - Ảnh 4

 

Hari Won tiếp tục gặp 'sự cố' ở mắt khiến netizen hết sức lo lắng: Mong chị giữ sức khỏe - Ảnh 5
Hariwon hiện đang tích cực điều trị bệnh và Trấn Thành phủ nhận tin đồn ly hôn. Ảnh: Internet

Về căn bệnh liệt cơ mặt đa số đều nhẹ và có thể khỏi sau vài tuần đến vài tháng. Song, ở một số ca nghiêm trọng, bệnh gây ra những biến chứng nguy hiểm. Hari Won hiện đang lấy lại được tinh thần và tích cực điều trị bệnh khiến những người theo dõi bớt lo lắng hơn. Nữ ca sĩ cũng khuyên khán giả phải chú ý tới bản thân để không rơi vào hoàn cảnh giống mình. "Tôi mong mọi người hãy lắng nghe cơ thể của mình. Mọi người hãy cố gắng tập thể dục. Những người bị bệnh như Hari, đừng tiêu cực quá. Hãy cố gắng vui vẻ, ăn uống đầy đủ để vượt qua bệnh tật", - Hari Won bày tỏ.

Hari Won tiếp tục gặp 'sự cố' ở mắt khiến netizen hết sức lo lắng: Mong chị giữ sức khỏe - Ảnh 6
Những biểu hiện lẹo ở mắt. Ảnh: Internet

Việc bị lẹo ở mắt như Hari Won được nhắc đến do việc suy giảm sức khỏe cũng như phát sinh do một số thói quen sinh hoạt, một số vi khuẩn phát triển trên mi gây ra tình trạng mụn lẹo. Mặc dù không phải quá nguy hiểm, song nhiều người bị nặng gây sưng đau nhức và gây khó chịu vùng quanh mắt, thậm chí, có nhiều người bị lẹo lặp lại nhiều lần gây khó khăn trong sinh hoạt.

Với lịch trình công việc dày đặc cùng với việc quay và thu hình thường xuyên, điều đó quả khiến Hari Won gặp không ít phiền toái. Netizen hi vọng cô mau sớm lành bệnh, giữ gìn sức khỏe tốt và trở lại với nghệ thuật sớm nhất.

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