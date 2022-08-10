Nhân dịp sinh nhật con gái, bà xã Đàm Thu Trang cũng được Cường Đô La chuẩn bị quà khủng 'nổ con mắt'

Hậu trường 10/08/2022 12:07

Đàm Thu Trang rất được Cường Đô La ‘cưng chiều’. Nhân dịp sinh nhật con gái, người đẹp cũng được 'hưởng ké' món quà mà ông xã đã cầu kì lựa chọn cho cả hai.

Theo đó, trên trang cá nhân của mình mới đây, Cường Đô La gây chú ý với hình ảnh tự mình mua quà sinh nhật cho ái nữ, trong đó, nam doanh nhân còn lựa cả cho 'vợ yêu' của mình.

Cụ thể, món quà lần này Cường Đô La lựa chọn chính là món trang sức với thiết kế mặt dây chuyền hình giọt nước lấp lánh sáng choang, tinh xảo và thu hút. Không cần đồn đoán giá trị của sợi dây cũng được biết phần quà nằm trong con số không hề nhỏ.

Nhân dịp sinh nhật con gái, bà xã Đàm Thu Trang cũng được Cường Đô La chuẩn bị quà khủng 'nổ con mắt' - Ảnh 1
Món quà Cường Đô La lựa chọn. Ảnh: Internet

Nếu trước đây, nhiều người quen thuộc với những món đồ chơi như quần áo hay túi hiệu thì lần này nam doanh nhân sắm hẳn trang sức đeo cổ xịn sò tặng vợ và con nhân dịp ái nữ tròn 2 tuổi. Mặc dù không hé lộ giá trị của món quà, nhưng ai cũng hiểu giá trị 'khủng' của món phụ kiện nhỏ này đã được Cường Đô La đầu tư. Với phiên bản lớn - nhỏ, kiểu dáng tinh xảo, sắc nét đã tạo thành món đồ đôi cực kì thu hút. 

Nhân dịp sinh nhật con gái, bà xã Đàm Thu Trang cũng được Cường Đô La chuẩn bị quà khủng 'nổ con mắt' - Ảnh 2
Nam doanh nhân tinh tế lựa chọn quà tặng vợ và con gái. Ảnh : Internet

Chỉ một chi tiết nhỏ trong món quà, dân tình cũng rần rần đoán được ý và tình cảm mà nam doanh nhân Cường Đô La dành cho tổ ấm của mình. Có lẽ, Đàm Thu Trang khiến nhiều người ghen tị vì có ông chồng hết sức tâm lý, không vì chỉ quan tâm mỗi con gái mà cho bà xã ‘ra rìa’, cả hai đều hết mực được Cường Đô La chiều chuộng. Bên cạnh đó, doanh nhân 1982 còn hết sức nịnh vợ bằng cách gọi ngọt ngào, thân mật, đủ cho thấy tình cảm của họ đầy viên mãn, ấm áp.

Nhân dịp sinh nhật con gái, bà xã Đàm Thu Trang cũng được Cường Đô La chuẩn bị quà khủng 'nổ con mắt' - Ảnh 3
Suchin chụp hình nhân kỉ niệm 2 tuổi. Ảnh: Internet

Cũng nhân dịp sinh nhật Suchin 2 tuổi, Cường Đô La và Đàm Thu Trang 'chịu chơi' đầu tư cho con gái một buổi chụp ảnh có hẳn 3 bối cảnh 'sặc mùi tiền'. Mỗi không gian đều được dựng rất ấn tượng, đẹp mắt khiến dân tình choáng ngợp. 

Nhân dịp sinh nhật con gái, bà xã Đàm Thu Trang cũng được Cường Đô La chuẩn bị quà khủng 'nổ con mắt' - Ảnh 4

 

Nhân dịp sinh nhật con gái, bà xã Đàm Thu Trang cũng được Cường Đô La chuẩn bị quà khủng 'nổ con mắt' - Ảnh 5

 

Nhân dịp sinh nhật con gái, bà xã Đàm Thu Trang cũng được Cường Đô La chuẩn bị quà khủng 'nổ con mắt' - Ảnh 6
Trước đây, Cường Đô La khiến dân tình choáng ngợp bởi những món quà khủng anh đã mua cho con gái. Ảnh: Internet

Sự chu đáo và tình cảm của Cường Đô La với Đàm Thu Trang đúng là không ai bằng. Cường Đô La cũng từng gây chú ý khi sắm cả tủ quần áo toàn đồ hiệu cho tiểu thơ nhà mình. Thậm chí, đại gia phố núi còn tậu cả xe hơi cho con gái khi cô bé mới 1 tuổi, được xem là đồng điệu với bà xã của mình. Công nhận màn ‘khoe quà’ của nam doanh nhân khiến người xem không khỏi ghen tỵ là đây.

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