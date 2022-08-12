Hồ Hoài Anh phải trình diện vào ngày 15/8, cơ quan nào có đủ thẩm quyền xử lý?

Sau dịp công tác dài ngày và vắng mặt tại cơ quan công tác, Hồ Hoài Anh đã được yêu cầu trình diện và giải trình vào ngày 15/8.

Hồi tháng 6, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã bị giữ hộ chiếu và cấm rời khỏi Tây Ban Nha vì vướng cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi trong khách sạn ở Andratx. Tuy nhiên sau 1 tháng rưỡi điều tra, phía tòa án ở Palma đã quyết định trả lại hộ chiếu cho hai nghệ sĩ Việt Nam về nước. Trả lời trên Dân trí, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay phía Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã yêu cầu nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trình diện vào ngày 15/8 tới. Việc hai nghệ sĩ ra nước ngoài nhưng không xin phép gây ảnh hưởng không nhỏ đến nội bộ nơi công tác. Giám đốc Học viện cho hay, Hồ Hoài Anh đã đi trước khi ngày 15/7, trường mới nghỉ hè và đang trong giai đoạn chuẩn bị công tác tuyển sinh cho năm học tới.

Về hình thức kỷ luật cụ thể, Giám đốc Học viện nói rằng sẽ làm việc với Hồ Hoài Anh trước khi đưa ra hình thức cụ thể. Ban Giám đốc Học viện cũng tạm dừng công tác của Hồ Hoài Anh ngay khi vụ việc xảy ra. Theo phân cấp, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đủ thẩm quyền xử lý việc giải trình của hai nghệ sĩ là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Ảnh: Internet Chia sẻ trên Tiền Phong vị này khẳng định, “Chúng tôi đã yêu cầu bộ phận tổ chức báo với khoa nơi anh Hồ Hoài Anh công tác để liên lạc, yêu cầu trình diện ở trường vào ngày 15/8”.

Trao đổi với PV Dân trí chiều hôm nay (12/8), ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, theo phân cấp, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đủ thẩm quyền xử lý việc giải trình của hai nghệ sĩ là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Hai nghệ sĩ này, sau khi giải trình sự việc với đơn vị công tác cũng sẽ phải có giải trình với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. "Theo quy định của trường, sau ngày 15/7, cán bộ, giảng viên mới nghỉ hè. Họ có thể đi đâu cũng được với điều kiện ở trong nước, còn ra nước ngoài là phải xin phép, nếu là Đảng viên còn phải xin phép Đảng ủy khối. Với trường hợp của Hồ Hoài Anh chưa phải là Đảng viên, nhưng ra nước ngoài vẫn phải xin phép. Hồ Hoài Anh đã tự động đi không phải mục đích hoạt động nghệ thuật mà là giải trí". Ông này cho biết thêm, phía Học viện đã giao cho bộ phận tổ chức, khoa Âm nhạc truyền thống liên lạc với Hồ Hoài Anh và đang chờ báo cáo. Chiều 11/8, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời PV Dân trí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng đã trao đổi thông tin về vụ việc hai nghệ sĩ Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao, khi cơ quan chức năng sở tại đang điều tra hay thực hiện quá trình tố tụng, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha sẽ phối hợp, theo dõi sát; sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân.

Lí do dẫn đến việc Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng được trả hộ chiếu về nước an toàn? Vào ngày 7.8 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã xác nhận hai nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã về nước an toàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-hoai-anh-phai-trinh-dien-vao-ngay-15-8-co-quan-nao-co-du-tham-quyen-xu-ly-491204.html