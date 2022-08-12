Cặp song sinh nhà Hà Hồ liên tục bị phát hiện mặc lại đồ cũ khiến dân tình không khỏi ngạc nhiên

Hậu trường 12/08/2022 18:01

Mặc dù là ngôi sao hạng A, có địa vị và quyền lực nhất nhì Vbiz. Tuy nhiên, cặp đôi Hà Hồ và Kim Lý dạy con bằng những phương pháp rất giản dị và gần gũi.

Mới đây, cư dân mạng liên tục ‘soi’ được cặp sinh đôi nhà Hà Hồ diện lại đồ cũ mà trước đó cậu ấm cô chiêu đã từng diện đi chơi. Việc bắt gặp những hình ảnh trang phục có phần lặp lại đối với những người nổi tiếng có phần đặc biệt hơn. Sở dĩ như vậy, vì ngoài việc có khả năng đầu tư cho con, họ còn thường xuyên gây chú ý bởi khi xuất hiện trước khán giả họ sẽ không bao giờ lặp lại các món trang phục đụng hàng để làm mới hình ảnh. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Ví dụ điển hình như 2 nhóc tỳ của nhà Hà Hồ vậy.

Cặp song sinh nhà Hà Hồ liên tục bị phát hiện mặc lại đồ cũ khiến dân tình không khỏi ngạc nhiên - Ảnh 1
Lisa và Leon bị phát hiện mặc lại đồ cũ khi đi học. Ảnh: Internet

Cụ thể, vài ngày qua, cư dân mạng đã tinh ý nhận ra và đổ dồn sự chú ý vào khoảnh khắc Lisa và Leon đi học nhưng đều diện lại trang phục cũ. Lisa diện chiếc váy xanh họa tiết hoa đã từng được mẹ mặc cho khi đi du lịch Phú Quốc. Còn Leon vẫn mặc lại chiếc áo thun xanh nhạt khi mới đi học ngày đầu.

Cặp song sinh nhà Hà Hồ liên tục bị phát hiện mặc lại đồ cũ khiến dân tình không khỏi ngạc nhiên - Ảnh 2

Bé Leon diện lại trang phục đó. Ảnh: Internet

 

Cặp song sinh nhà Hà Hồ liên tục bị phát hiện mặc lại đồ cũ khiến dân tình không khỏi ngạc nhiên - Ảnh 3

 

Cặp song sinh nhà Hà Hồ liên tục bị phát hiện mặc lại đồ cũ khiến dân tình không khỏi ngạc nhiên - Ảnh 4
Cả 2 cũng nhiều lần bị bắt gặp diện lại đồ cũ. Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, hai nhóc tỳ cũng được phát hiện việc diện lại đồ cũ ở những lần đi chơi khác.

Cặp song sinh nhà Hà Hồ liên tục bị phát hiện mặc lại đồ cũ khiến dân tình không khỏi ngạc nhiên - Ảnh 5
. Hà Hồ chú trọng sự thoải mái khi chọn đồ cho các con chứ không đặt nặng chuyện đồ hiệu hay đắt tiền. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, việc lựa chọn thời trang cho con từng được Hà Hồ chia sẻ theo trang báo Bảo vệ Công lý, nữ hoàng giải trí thường chọn cho các con tông màu trang phục nhã nhặn như: be, trắng, pastel… và tập cho con lối sống rất giản dị. Các mẫu quần áo cũng không cầu kì hay lộng lẫy dù ở nhà hay ra phố. Hà Hồ chú trọng sự thoải mái khi chọn đồ cho các con chứ không đặt nặng chuyện đồ hiệu hay đắt tiền vì con nít sẽ lớn nhanh nếu chi tiền nhiều cho chuyện quần áo sẽ rất phí phạm.

Cặp song sinh nhà Hà Hồ liên tục bị phát hiện mặc lại đồ cũ khiến dân tình không khỏi ngạc nhiên - Ảnh 6
Hà Hồ không đầu tư quá nhiều đồ hiệu cho các con mà đầu tư vào sách vở nhiều hơn. Ảnh: Internet

Việc cho các con mặc lại đồ cũ khiến nhiều người cho rằng Hà Hồ quá tiết kiệm. Bên cạnh đó, một số khác lại ngưỡng mộ quan điểm sống và dạy con của nữ ca sĩ. Hà Hồ và Kim Lý được biết đến việc không ngại đầu tư cho con đi du lịch khám phá thế giới, nhưng khi trở về các món quà hầu như là sách vở mà không có quần áo. Trái ngược với suy nghĩ của khán giả, Hà Hồ không đầu tư quá nhiều đồ hiệu cho các con mà đầu tư vào sách vở nhiều hơn.  

Nhắc về cách chọn trang phục và việc nuôi dạy con trong một số gia đình Vbiz cũng không thể không nhắc đến cặp đôi Lý Hải - Minh Hà, dù sở hữu khối tài sản được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vẫn nuôi dạy con bằng cách dân dã, bình dị khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, Lý Hải – Minh Hà vẫn mặc đồ theo diện “trao đổi” giữa những người bạn cùng lứa tuổi. “Cứ đổi qua lại rồi kết hợp kiểu khác thì cũng thành những bộ đồ mới thôi. Điều đó cũng chỉ có các thành viên trong nhóm biết với nhau thôi chứ có ai biết đâu, làm vậy lại tiết kiệm được khá nhiều tiền nữa nên tôi nghĩ cũng hợp lý" - Lý Hải cho biết con nít thường lớn rất nhanh, nếu bỏ tiền mua sắm nhiều thì sẽ rất phí. Anh và vợ mình đã lập nhóm bạn chơi chung để đổi đồ cho con.

Những định hướng dạy trên đã nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ đông đảo khán giả cho những ngôi sao giàu có nhất nhì showbiz này. Các fan đều tin tưởng vào sự phát triển, thông minh và thành công của con cái nhà Hà Hồ - Kim Lý cũng như Lý Hải - Minh Hà.

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