Cặp song sinh nhà Hà Hồ: Lisa đằm thắm như công chúa; Leon buồn ngủ bất chấp, khóc thét khi chụp hình cùng mẹ

Biểu cảm của Lisa và Leon khi thăm thú cảnh đẹp tại quê nội đã mang đến những trận cười nghiêng ngửa cho dân tình.

Được biết, từ khi chào đời cho tới cuối tháng 12/2021, cặp song sinh Lisa – Leon chỉ mới được gặp ông bà nội 1 lần ở Việt Nam vì khoảng cách địa lý và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Hai bé chưa có cơ hội về thăm nhà nội ở Thụy Điển. Đến nay các bé đã hơn 1 tuổi, cùng trong khoảng thời gian nghỉ hè của Subeo do đó Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã tranh thủ sắp xếp công việc, lịch trình để đưa cả ba con sang đất nước Bắc Âu này. Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý đưa cặp song sinh về Thụy Điển thăm ông bà nội. Ảnh: FBNV Trong chuyến đi thăm bố mẹ Kim Lý lần này còn có bố mẹ ruột Hà Hồ tham gia. Tận dụng thời gian nghỉ hè của cậu quý tử, Hà Hồ muốn cho họ được vi vu nước ngoài sau nhiều năm chỉ ở Việt Nam.

Sau khi đến Thụy Điển, Hồ Ngọc Hà đăng loạt clip, hình ảnh về nhà bố mẹ chồng. Nữ ca sĩ hạnh phúc khi thấy cảnh sum họp của các con và ông bà nội. Subeo và Lisa tỏ ra thích thú khi được hòa mình vào không gian thiên nhiên nhiều cây cỏ. Lisa và Leon vui chơi trong khu vườn xanh mát của ông bà nội. Ảnh: Chụp màn hình Cách đây ít tiếng, "nữ hoàng giải trí" tiếp tục cập nhật hình ảnh 2 nhóc tỳ tại quê nội. Những khoảnh khắc đáng yêu của Lisa và Leon khiến dân tình phải xuýt xoa. Theo đó, hai thiên thần nhỏ được bố mẹ cho lên đồ xinh xắn nhưng biểu cảm đối lập nhau lại mang đến những pha tấu hài bất đắc dĩ.

Leon không hổ danh là "thánh meme" nhí với 7749 biểu cảm thay đổi đến chóng cả mặt. Ú vừa hào hứng được mẹ đẩy xe đi dạo cùng chị Lisa thì thoắt cái lại hóa soái ca nhí chụp ảnh cùng mẹ. Tuy nhiên, đến phân cảnh chụp ảnh gia đình với chị Lisa và bà ngoại, con trai út của Hà Hồ lại biến thành kẻ phá bĩnh khi khóc thét khiến khung hình trở nên trào phúng hết chỗ nói. Lát sau khi vui chơi đã mệt, ú lại còn cố hết sức chống lại cơn buồn ngủ không thành và cuối cùng sụp mí mắt ngáy khò khò làm mẹ Hà cũng bó tay. Leon quả là "thánh meme" với những biểu cảm hết sức đáng yêu. Ảnh: Chụp màn hình Trong khi đó, Lisa lại như công chúa nền nã trong chiếc đầm trắng tinh khôi. Cô bé ngoan xỉu trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, khi chụp ảnh với mẹ Hà, Lisa phô diễn những nét mặt thần thái ngời ngời. Trong những phút ngẫu hứng, ái nữ của "Nữ hoàng giải trí" còn làm những biểu cảm ngộ nghĩnh để trêu mẹ của mình. Trong khi đó, Lisa lại điệu đà như một nàng công chúa. Ảnh: FBNV Được biết, gia đình Hồ Ngọc Hà, Kim Lý sẽ ở lại Thụy Điển trong vòng 1 tháng. Subeo, Lisa và Leon sẽ được trải nghiệm mùa hè ở xứ sở tuyết trắng Kiruna trước khi về Việt Nam để bắt đầu năm học mới.

Hồ Ngọc Hà đưa cặp song sinh về Thụy Điển thăm ông bà nội, hé lộ cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng Nữ ca sĩ đã khoe loạt ảnh về nhà bố mẹ chồng ở Thụy Điển. Trong chuyến đi còn có cả bố mẹ ruột của nữ ca sĩ và Subeo đi cùng.

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