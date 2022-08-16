Choáng với nhan sắc thực sự của Nhã Phương khi lên sóng livestream, ‘già chát’ so với ảnh tự đăng

Hậu trường 16/08/2022 14:54

Bà xã Trường Giang khiến khán giả không nhận ra vì nhan sắc trên livestream già hơn trông thấy.

Là diễn viên được không ít người quan tâm, ủng hộ, Nhã Phương có nhiều lượt theo dõi trên cá nhân sau loạt phim đình đám như: Xin lỗi… Anh chỉ là thằng bán bánh giò, Quả tim máu, Tuổi thanh xuân. Nữ diễn viên sinh năm 1990 để lại nhiều ấn tượng nhờ khả năng diễn xuất giàu cảm xúc cùng vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng.

Choáng với nhan sắc thực sự của Nhã Phương khi lên sóng livestream, ‘già chát’ so với ảnh tự đăng - Ảnh 1
Nhã Phương trên livestream. Ảnh: Internet

Mới đây, Nhã Phương vừa xuất hiện trên một buổi livestream. Bao giờ cũng vậy, tại những buổi phát sóng trực tiếp, khán giả sẽ có dịp chiêm ngưỡng thần tượng của mình một cách rõ nét nhất. Đó cũng là dịp nhiều người mong chờ, đón nhận, một lần livestream có thể lên đến hàng trăm ngàn lượt xem. Do vậy, việc lên sóng trực tiếp thường được chuẩn bị rất kĩ càng. Tuy nhiên, vẫn không ít những tình huống 'dở khóc dở cười', thậm chí bị lộ những khuyết điểm không đáng có.

Vừa rồi, khi Nhã Phương xuất hiện, dân chúng không khỏi bật ngửa vì nhan sắc của bà xã Trường Giang có phần kém xinh, gương mặt nữ diễn viên có vẻ hơi sưng, bóng dầu, trông già dặn hơn hẳn.

Choáng với nhan sắc thực sự của Nhã Phương khi lên sóng livestream, ‘già chát’ so với ảnh tự đăng - Ảnh 2

Nữ diễn viên trông già chát, vẻ mặt sưng, môi tều, mũi cảm giác to hơn. Ảnh: Internet

Khác với visual rạng rỡ và những bức ảnh xinh đẹp thường thấy, bà xã Trường Giang khiến khán giả không nhận ra vì gương mặt có phần khác lạ, môi tều, mặt sưng, cảm giác như cả gương mặt và mũi đều to hơn. Nhan sắc Nhã Phương trên livestream khiến nhiều người theo dõi phải giật mình.

Choáng với nhan sắc thực sự của Nhã Phương khi lên sóng livestream, ‘già chát’ so với ảnh tự đăng - Ảnh 3
Nhan sắc Nhã Phương trên livestream khiến người theo dõi giật mình. Ảnh: Internet

Một số netizen nhận xét có lẽ một phần do camera kém chất lượng cộng thêm layout trang điểm đậm, đánh khối rõ nét khiến Nhã Phương trông khác lạ và xuống sắc. Tông make-up kiểu Tây với lông mày đậm, da nâu, mắt khói, môi nude đánh tràn viền... này có lẽ không phù hợp với vẻ đẹp trong sáng vốn có của nữ diễn viên.

Choáng với nhan sắc thực sự của Nhã Phương khi lên sóng livestream, ‘già chát’ so với ảnh tự đăng - Ảnh 4

 

Choáng với nhan sắc thực sự của Nhã Phương khi lên sóng livestream, ‘già chát’ so với ảnh tự đăng - Ảnh 5
Nhan sắc của cô xinh đẹp, tươi tắn hơn với lớp trang điểm nhẹ nhàng. Ảnh: Internet

Từng được mệnh danh là ngọc nữ màn ảnh Việt, Nhã Phương ghi dấu ấn bởi vẻ đẹp trong veo, nhan sắc ngọt ngào, gu thời trang dịu dàng, hack tuổi. Việc Nhã Phương ghi dấu ấn trong các sự kiện nổi bật cũng chứng minh điều đó. Sau khi sinh, Nhã Phương có phần ‘bất ổn’ hơn về vóc dáng cũng như ngoại hình. Theo đó, cô nàng tích cực giảm cân cho thấy rõ gương mặt hốc hác, tay chân khẳng khiu, không tràn đầy sức sống như xưa. Nhiều khán giả tỏ ra lo lắng và khuyên Nhã Phương tốt hơn không nên giảm cân quá đà, vóc dáng của cô vốn đã đẹp rồi.

Choáng với nhan sắc thực sự của Nhã Phương khi lên sóng livestream, ‘già chát’ so với ảnh tự đăng - Ảnh 6
Nhan sắc xinh đẹp của bà mẹ một con trong những bức ảnh tự đăng. Ảnh: Internet

Sau thời gian tích cực bồi bổ, Nhã Phương dần tăng cân trở lại, tràn đầy sức sống hơn xưa, tuy nhiên, có lẽ những phần makeup bị lỗi khiến cô xuống sắc, mất điểm so với những hình ảnh khán giả vốn thấy. Có lẽ, Nhã Phương nên trung thành với style trong trẻo, dễ thương, hack tuổi thì hơn.

Nhã Phương gây hoảng hồn trên sóng livestream, khác một trời một vực với ảnh tự đăng: Ủa "ngọc nữ màn ảnh” đây sao?

Nhã Phương gây hoảng hồn trên sóng livestream, khác một trời một vực với ảnh tự đăng: Ủa "ngọc nữ màn ảnh” đây sao?

Những hình ảnh cắt ra từ livestream của bà xã Trường Giang có sự khác biệt lớn so với ảnh cô vẫn đăng trên mạng xã hội khiến netizen tranh cãi.

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