Trường Giang giấu vợ dồn tiền làm điều này, biết được sự thật Nhã Phương vô cùng xúc động

Hậu trường 23/07/2022 14:48

Biết được sự thật về việc mà Trường Giang đã làm sau lưng mình, Nhã Phương không khỏi bất ngờ và xúc động vô cùng.

Cặp vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương từ trước đến nay luôn được công chúng ngưỡng mộ vì sự hòa hợp và hạnh phúc của cả hai. Bên cạnh đó, Trường Giang cũng được xem là "ông chồng quốc dân" khi luôn tận tâm chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Không những vậy, nam nghệ sĩ còn rất để tâm đến cha mẹ vợ, anh thường dành thời gian để đi chơi cùng họ.

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Trường Giang đi chơi cùng Nhã Phương và cha mẹ cô - Ảnh: Internet

Mới đây, khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình, Nhã Phương lại khiến công chúng phải "đỏ mắt" ghen tị khi kể về một hành động "điểm mười" của ông xã. Khi nữ diễn viên đưa tiền chi tiêu cho Trường Giang thì nam nghệ sĩ lại có sử dụng số tiền này vào một mục đích hoàn toàn bất ngờ.

"Trước đây, có lần em đưa tiền chi tiêu cho anh Giang nhưng tiền đó anh lại đưa cho ba mẹ em. Không biết anh ấy dồn làm sao, anh ấy có đủ tiền để đưa cho ba mẹ của em. Sau đó, anh ấy còn dặn là không được cho em biết.” - Nhã Phương chia sẻ.

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Nhã Phương bất ngờ khi Trương Giang dồn tiền cho cha mẹ mình - Ảnh: Internet

Cũng trong chương trình này, Nhã Phương còn cho biết thêm rằng chồng cô là một người không hề đặt nặng vấn đề tài chính. Tuy cả hai đều lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn nhưng Trường Giang luôn dành mọi thứ anh có cho vợ mình khiến cho cô vô cùng an tâm. Thậm chí, tiền cát-xê của anh cũng được dùng để mở sổ tiết kiệm đứng tên Nhã Phương.

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Trường Giang luôn dành tất cả cho bà xã Nhã Phương - Ảnh: Internet

Vì Trường Giang là một trong những nghệ sĩ đắt show nhất thời điểm hiện tại trong showbiz Việt nên việc anh có thu nhập "khủng" cũng là điều dễ hiểu. Nhưng khi được hỏi rằng có gặp vấn đề về cách tiêu tiền của chồng hay không thì Nhã Phương lại nói rằng cô tin tưởng anh rất nhiều.

"Em có niềm tin rất lớn ở chồng em. Có thể trước đây anh ấy cũng quậy phá như mọi người nhìn thấy đó, nhưng thực ra ở bên trong, anh ấy là người hướng về gia đình rất nhiều." - Nhã Phương tâm sự.

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