Trường Giang gây chú ý với bức ảnh thời bé, CĐM 'tinh mắt' phát hiện điểm đặc biệt giữa nhóc tỳ và nam danh hài

Trường Giang gây chú ý với bức hình thời còn nhỏ, CĐM tỏ ra thích thú khi phát hiện điểm chung giữa ái nữ và nam danh hài

Mới đây trên trang tài khoản cá nhân của mình, Trường Giang đăng đàn bức hình thời còn nhỏ của mình gây chú ý đến CĐM. Anh cho biết: “Hình cưng vậy thì chương trình không lựa... Hình này chụp với cô ruột chứ không phải mẹ mình nha."

Trường Giang sở hữu đôi mắt to tròn từ khi còn tấm bé và ái nữ có phần giống bố nhiều hơn - Ảnh: Internet Nhìn hình, ta có thể nhận thấy Trường Giang sở hữu đôi mắt to tròn từ khi còn tấm bé, gương mặt bầu bĩnh. Có thể thấy con gái nam danh hài là bé Destiny hiện tại cũng sở hữu gương mặt y hệt bố mình hồi nhỏ.

Chính bản thân bà xã Trường Giang cũng từng thừa nhận Destiny có nhiều nét thừa hưởng từ nam diễn viên. Cô bé hài hước và dí dỏm, luôn cùng bố làm cây văn nghệ cho cả gia đình. Dù không được bố mẹ cho lên sóng nhiều trên mạng xã hội nhưng cư dân mạng cũng tinh mắt phát hiện được khuôn mặt của bé Destiny qua những lần Nhã Phương vô tình để lộ trên mạng xã hội. Ái nữ được nhận xét là có nét lai giữa Trường Giang và Nhã Phương, tuy nhiên giọng nói lại có phần giống mẹ nhiều hơn.

Trường Giang và Nhã Phương là cặp đôi hot nhất nhì Showbiz Việt và động thái của đôi vợ chồng luôn thu hút được sự quan tâm của khán giả - Ảnh: Internet Trường Giang và Nhã Phương là cặp đôi hot nhất nhì Showbiz Việt và động thái của đôi vợ chồng luôn thu hút được sự quan tâm của khán giả không kém cạnh người bạn thân Trấn Thành. Cả hai thường xuyên công khai tình cảm, không ngần ngại 'phát cẩu lương' khiến khán giả ghen tị với sự hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống hôn nhân hiện tại của cặp đôi. Trong showbiz Việt, không thiếu những cặp đôi nghệ sĩ được coi là cặp đôi quyền lực khi cả 2 người đều có sự nghiệp lớn mạnh. Trường Giang – Nhã Phương cũng là 1 trong những cặp đôi được đông đảo người hâm mộ quan tâm.

Hình ảnh hiếm hoi của bé Destiny mỗi lần bố mẹ cho lên sóng, nhóc tỳ có vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu - Ảnh: Internet Nhã Phương hạ sinh con đầu lòng hồi tháng 1/2019, tính đến hiện tại bé Destiny đã được hơn 2 tuổi. Có bố là nam danh hài hàng đầu Vbiz, mẹ là diễn viên đình đám, con gái đầu lòng nhà Nhã Phương và Trường Giang là 1 trong những nhóc tỳ có đông fan cứng trên mạng xã hội. Sau 2 năm giấu bưng thông tin về bé, vợ chồng "Mười khó" đã chịu nhập hội "nghiện con" và hé lộ những hình ảnh hiếm hoi của "cục vàng".

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