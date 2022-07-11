Thực hư thông tin Lương Bích Hữu qua đời ở tuổi 37 vì tai nạn, Trường Giang bật khóc nức nở bên quan tài

Hậu trường 11/07/2022 14:33

Mới đây, cư dân mạng bàng hoàng và xôn xao về thông tin ca sĩ Lương Bích Hữu qua đời ở tuổi 37 vì tai nạn giao thông.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao về thông tin ca sĩ Lương Bích Hữu qua đời ở tuổi 37 vì tai nạn. Chưa dừng lại đó, có fanpage lại lấy tên của nữ ca sĩ này để tuyển dụng việc làm. Ngay sau đó, mặc dù thông tin chưa rõ thực hư ra sao, song cũng có một số người "nhẹ dạ cả tin" đã bày tỏ sự lo lắng, xót thương đối với nữ nghệ sĩ. 

Trước những thông tin này, Lương Bích Hữu đã lên tiếng đính chính để mọi người tránh bị lừa. Nguyên văn nữ ca sĩ chia sẻ: "Góc đính chính. Xin lỗi nếu mọi người xem phải tin này nhưng nếu Hữu không lên tiếng sẽ có nhiều người bị lừa và hiểu lầm hơn nữa ạ. 

Đính chính 1: Lương Bích Hữu vẫn còn sống khỏe mạnh, vẫn còn đi show thường xuyên bình thường nha mọi người. Mấy hôm anh chị em nghệ sĩ gặp nhau search facebook để kết bạn toàn ra tin Lương Bích Hữu qua đời trong khi Lương Bích Hữu còn sống đứng kế bên luôn thì thấy sai sai lắm luôn đó nha!

Đính chính 2: Nhiều khán giả comment inbox hỏi Hữu về việc tuyển dụng đó, cũng đã có bạn bị lừa tiền. Hiện tại, Lương Bích Hữu hoàn toàn không có nhu cầu tuyển dụng ai cả! Họ lại giả mạo Hữu để lừa tiền mọi người mà còn chạy Ads nữa. Nếu mọi người vô tình thấy thì phiền mọi người report giúp Hữu Hữu nhé ạ. Cám ơn mọi người rất nhiều".

Thực hư thông tin Lương Bích Hữu qua đời ở tuổi 37 vì tai nạn, Trường Giang bật khóc nức nở bên quan tài - Ảnh 1
Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, Lương Bích Hữu bày tỏ, hiện tại sức khỏe đang bình thường và vẫn tích cực tham gia các chương trình biểu diễn. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cho biết thêm, nhiều khán giả đã bình luận hỏi cô về việc sử dụng thông tin của Lương Bích Hữu bị lừa tuyển dụng, lừa tiền. Đồng thời, khẳng định bản thân không có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, tất cả chỉ là giả mạo. 

Động thái trên của Lương Bích Hữu khiến người hâm mộ cảm thấy yên tâm phần nào, đồng thời bức xúc trước hành vi bịa đặt, "câu tương tác" bất chấp. 

Thực hư thông tin Lương Bích Hữu qua đời ở tuổi 37 vì tai nạn, Trường Giang bật khóc nức nở bên quan tài - Ảnh 2
Động thái trên của Lương Bích Hữu khiến người hâm mộ cảm thấy yên tâm phần nào, đồng thời bức xúc trước hành vi bịa đặt - Ảnh: FBNV

Lương Bích Hữu gia nhập làng giải trí từ năm 2003, từng là hành viên của 2 nhóm nhạc đình đám một thời là: H.A.T và Ngũ long công chúa. Khi nhóm tan rã và tách ra hoạt động solo, người đẹp sinh năm 1984 gặt hái được nhiều thành công. Có sự nghiệp ấn tượng song tình duyên cựu thành viên H.A.T khá lận đận. Sau khi chia tay Khánh Đơn vào năm 2015, Lương Bích Hữu giờ đã trở thành bà mẹ đơn thân, phong cách ngày càng gợi cảm và táo bạo hơn.

Lương Bích Hữu tiết lộ tình trạng sức khỏe khi mắc Covid-19 3 lần, khẳng định không suy sụp vì bình luận chê giọng hát

Lương Bích Hữu tiết lộ tình trạng sức khỏe khi mắc Covid-19 3 lần, khẳng định không suy sụp vì bình luận chê giọng hát

Trong 1 show diễn, Lương Bích Hữu đã có những chia sẻ về sức khỏe với khán giả sau khi mắc Covid19 lần thứ 3.

Xem thêm
Từ khóa:   Lương Bích Hữu tin đồn về Lương Bích Hữu sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 43 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 52 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 28 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An