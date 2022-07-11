Mới đây, cư dân mạng bàng hoàng và xôn xao về thông tin ca sĩ Lương Bích Hữu qua đời ở tuổi 37 vì tai nạn giao thông.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao về thông tin ca sĩ Lương Bích Hữu qua đời ở tuổi 37 vì tai nạn. Chưa dừng lại đó, có fanpage lại lấy tên của nữ ca sĩ này để tuyển dụng việc làm. Ngay sau đó, mặc dù thông tin chưa rõ thực hư ra sao, song cũng có một số người "nhẹ dạ cả tin" đã bày tỏ sự lo lắng, xót thương đối với nữ nghệ sĩ. Trước những thông tin này, Lương Bích Hữu đã lên tiếng đính chính để mọi người tránh bị lừa. Nguyên văn nữ ca sĩ chia sẻ: "Góc đính chính. Xin lỗi nếu mọi người xem phải tin này nhưng nếu Hữu không lên tiếng sẽ có nhiều người bị lừa và hiểu lầm hơn nữa ạ.

Đính chính 1: Lương Bích Hữu vẫn còn sống khỏe mạnh, vẫn còn đi show thường xuyên bình thường nha mọi người. Mấy hôm anh chị em nghệ sĩ gặp nhau search facebook để kết bạn toàn ra tin Lương Bích Hữu qua đời trong khi Lương Bích Hữu còn sống đứng kế bên luôn thì thấy sai sai lắm luôn đó nha! Đính chính 2: Nhiều khán giả comment inbox hỏi Hữu về việc tuyển dụng đó, cũng đã có bạn bị lừa tiền. Hiện tại, Lương Bích Hữu hoàn toàn không có nhu cầu tuyển dụng ai cả! Họ lại giả mạo Hữu để lừa tiền mọi người mà còn chạy Ads nữa. Nếu mọi người vô tình thấy thì phiền mọi người report giúp Hữu Hữu nhé ạ. Cám ơn mọi người rất nhiều".

Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, Lương Bích Hữu bày tỏ, hiện tại sức khỏe đang bình thường và vẫn tích cực tham gia các chương trình biểu diễn. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cho biết thêm, nhiều khán giả đã bình luận hỏi cô về việc sử dụng thông tin của Lương Bích Hữu bị lừa tuyển dụng, lừa tiền. Đồng thời, khẳng định bản thân không có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, tất cả chỉ là giả mạo. Động thái trên của Lương Bích Hữu khiến người hâm mộ cảm thấy yên tâm phần nào, đồng thời bức xúc trước hành vi bịa đặt, "câu tương tác" bất chấp. Động thái trên của Lương Bích Hữu khiến người hâm mộ cảm thấy yên tâm phần nào, đồng thời bức xúc trước hành vi bịa đặt - Ảnh: FBNV Lương Bích Hữu gia nhập làng giải trí từ năm 2003, từng là hành viên của 2 nhóm nhạc đình đám một thời là: H.A.T và Ngũ long công chúa. Khi nhóm tan rã và tách ra hoạt động solo, người đẹp sinh năm 1984 gặt hái được nhiều thành công. Có sự nghiệp ấn tượng song tình duyên cựu thành viên H.A.T khá lận đận. Sau khi chia tay Khánh Đơn vào năm 2015, Lương Bích Hữu giờ đã trở thành bà mẹ đơn thân, phong cách ngày càng gợi cảm và táo bạo hơn.

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