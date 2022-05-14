Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Lương Bích Hữu bất ngờ để lộ bụng to 'lùm xùm', dấy lên nghi vấn mang thai lần 2?

Đáng chú ý, trong đoạn clip được quay lại khoảnh khắc Lương Bích Hữu chụp hình với Lâm Khánh Chi, dân tình nhanh chóng soi ra "chiếc bụng lùm xùm", kém thon gọn của nữ ca sĩ. Điều này làm dấy lên nghi vấn phải chăng giọng ca "Cô gái Trung Hoa" đang mang thai lần 2?

Mới đây, trong lần xuất hiện tại buổi ra mắt phim điện ảnh của Lý Nhã Kỳ, Lương Bích Hữu thu hút không ít sự chú ý. Đây cũng được xem là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ xuất hiện tại sự kiện và có dịp hội ngộ với những người bạn, đồng nghiệp cũ.

Lương Bích Hữu xuất hiện tại sự kiện để lộ bụng to bất thường - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, bên cạnh những đồn đoán đó, một số ý kiến cho rằng có thể do Lương Bích Hữu từng trải qua 1 lần sinh nở và cũng đã gần 40 tuổi nên việc khó lấy lại vóc dáng như thời son rỗi là điều dễ hiểu. Ngoài ra, có thể do set đồ mà cô chọn mặc khá rộng khiến bản thân bị dìm hàng.

Được biết, Lương Bích Hữu hiện đang làm mẹ đơn thân và gần như không chia sẻ về cuộc sống của con gái. Trước đây, cô từng trải lòng về vấn đề này trước truyền thông rằng: "Hữu chỉ nghĩ, mọi người chọn làm mẹ đơn thân cũng được. Thà để con không có ba còn hơn là có một người ba tồi khiến gia đình không được trọn vẹn và nồng nàn, ấm áp... Trải qua bao nhiêu sóng gió thì hiện tại Hữu chỉ muốn được bình yên, làm những điều mình thích và đặc biệt ưu tiên tập trung cho sự nghiệp và dành hết mọi tâm huyết vào nó để thực hiện những sản phẩm chất lượng nhất vì ngọn lửa đam mê với nghề vẫn còn trong Hữu nhiều lắm".