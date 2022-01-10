Xôn xao hình ảnh Lương Bích Hữu ngồi xe lăn, thương tích đầy mình: Nguyên nhân được hé lộ khiến khán giả xót xa

Hậu trường 10/01/2022 14:57

Chia sẻ của Lương Bích Hữu khiến ai cũng bất ngờ về sự cố mà nữ ca sĩ gặp phải.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh ca sĩ Lương Bích Hữu ngồi xe lăn, trên cơ thể chi chít vết thương tích khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Một số ý kiến cho rằng đây chỉ là tạo hình trong MV ca nhạc một MV của nữ ca sĩ, tuy nhiên, thực chất đây lại là một sự cố mà chính nữ ca sĩ đã trải qua.

Cụ thể, trong một chương trình truyền hình gần đây, Lương Bích Hữu bất ngờ tiết lộ cô gặp phải tai nạn cháy sân khấu khi đang ngồi sau cánh gà để chờ tới lượt biểu diễn. Nguyên nhân của vụ cháy bắt nguồn từ một diễn viên xiếc gặp sự cố nên cả sân khấu đã bị cháy lan. Lương Bích Hữu vì không chạy kịp nên đã bỏng nặng.

Xôn xao hình ảnh Lương Bích Hữu ngồi xe lăn, thương tích đầy mình: Nguyên nhân được hé lộ khiến khán giả xót xa - Ảnh 1
Hỉnh ảnh thương tích đầy mình của Lương Bích Hữu khiến người hâm mộ không khỏi xót xa - Ảnh: Internet

Kể lại trong tâm thế sợ hãi, ám ảnh về tai nạn này, nữ ca sĩ cho biết, lúc đó ngọn lửa gần như nuốt trọn mình. Chính ba cô là người đã lấy áo dập lửa, đưa cô ra khỏi đám cháy. Toàn bộ gương mặt, tóc tai cho đến tay chân của mình đều bị bỏng cấp độ 2.

Do đó, Lương Bích Hữu đã phải mất hơn một năm để điều trị và tạm dừng toàn bộ sự nghiệp."Trong thời gian đó, tôi rơi vào tuyệt vọng và bế tắc. Tôi hầu như không dám nghĩ đến chuyện đi hát lại cũng như gặp gỡ bạn bè. Tôi còn nhớ lúc đó mình chỉ được ăn cháo, ê buốt khắp người, thậm chí không được nằm cả máy lạnh. Mất ngủ sáng đêm" - nữ ca sĩ nghẹn ngào kể lại.

Xôn xao hình ảnh Lương Bích Hữu ngồi xe lăn, thương tích đầy mình: Nguyên nhân được hé lộ khiến khán giả xót xa - Ảnh 2
Lương Bích Hữu được yêu mến qua loạt ca khúc đình đám một thời như Cô gái Trung Hoa, Dằm trong tim,... - Ảnh: Internet
 

Khoảng thời gian ở ẩn điều trị vết thương, thông tin về Lương Bích Hữu gặp tai nạn hầu như không được chia sẻ trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào nên khiến người hâm mộ cũng tò mò về sự vắng mặt của cô suốt hơn một năm trời. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ đã bắt đầu trở lại hoạt động nghệ thuật, thường xuyên tham gia các chương trình gameshow liên quan đến âm nhạc.

Nhắc đến Lương Bích Hữu, khán giả không thể quên được giọng ca ngọt ngào, dễ thương, gắn liền với thế hệ 8x, 9x qua các bản hit đình đám như: Cô gái Trung Hoa, Ây da ây da, Dằm trong tim,... 

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