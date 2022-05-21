Lương Bích Hữu lần đầu hé lộ về tình trạng sức khỏe: 4 lần thoát 'cửa tử', 3 lần nhiễm Covid-19 vẫn còn sống

Hậu trường 21/05/2022 15:05

Mới đây, nữa ca sĩ Lương Bích Hữu đã tiết lộ về tình trạng sức khỏe cùng những di chứng hậu Covid-19 mình đang phải trải qua.

Lương Bích Hữu là ca sĩ gắn liền với thế hệ 8x, đầu 9x. Mới đây, trong một đêm diễn tại Đà Lạt (Lâm Đồng), nữ ca sĩ bất ngờ tiết lộ về tình trạng sức khỏe cùng những di chứng hậu Covid-19 mình đang phải chịu.

Cô cho biết bản thân đã nhiễm Covid-19 tổng cộng 3 lần. Lần nhiễm đầu tiên nặng nhất vì cô nhiễm virus biến thể Delta. Hai lần Lương Bích Hữu nhiễm Covid-19 còn lại là virus biến thể Omicron nên biểu hiện nhẹ hơn. Sau khi trải qua 3 lần nhiễn Covid-19, Lương Bích Hữu thỉnh thoảng bị khó thở, hát hụt hơi, nốt cao không tốt như xưa. Do đó, cô mong được khán giả thông cảm. Dù vậy, cô không buồn mà lấy đó làm động lực để cố gắng hơn cũng như giữ gìn sức khỏe bản thân. 

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Lương Bích Hữu lần đầu hé lộ về tình trạng sức khỏe tại đêm nhạc - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Lương Bích Hữu cũng nhắc lại những tai nạn không thể quên trong đời mình. Vào năm 2011, cô từng bị bỏng cấp độ 2 do cháy sân khấu ở Phan Thiết. Suốt 1 năm, cô không dám nhìn mình trong gương, không dám ra ngoài gặp ai. Thời gian đó, Lương Bích Hữu chỉ ăn được cháo, không thể nằm trước quạt hay máy lạnh, mất ngủ triền miên. Ca sĩ tuyệt vọng, tin rằng mình không thể trở lại với âm nhạc nữa.

Ngoài ra, Lương Bích Hữu từng trải qua 2 lần tai nạn giao thông ám ảnh. Cô từng bị một chiếc xe hơi tông ngã đập đầu xuống đất, ngất giữa đường. Một lần khác đi diễn qua đèo Hải Vân, xe chở Lương Bích Hữu bị trượt mưa, suýt rơi xuống vực. May mắn, xe chở ca sĩ được một chiếc xe khác lao đến giữ lại, cô may mắn thoát chết trong gang tấc lần nữa.

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Lương Bích Hữu thấy biết ơn khi mình còn sống - Ảnh: FBNV

Bốn lần vượt qua cửa tử, Lương Bích Hữu cảm thấy biết ơn khi mình còn sống, được đứng trên sân khấu hát phục vụ khán giả. Cô mong đây là lần cuối cùng mình đối diện những chuyện như vậy. Ngoài ra, nữ ca sĩ cho biết cô luôn có gia đình, khán giả. Đối với cô, không tình cảm nào quý giá bằng những điều này.

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