'Đàn em thân thiết' tiết lộ 'tất tần tật' cơ ngơi hoành tráng của Trường Giang xây cho con gái

Trước đó, Trường Giang từng chia sẻ rằng hai vợ chồng anh đã xây dựng một căn nhà nhỏ dành tặng công chúa nhỏ của mình - nhóc tỳ Destiny.

Đặc biệt, khuôn viên khu nhà vườn này cũng được đặt theo tên gọi thân mật của con gái cặp đôi là "nhà trọ Destiny". Rất tâm huyết với không gian nghỉ dưỡng này nên Trường Giang từng dành rất nhiều thời gian để tu tạo, chăm sóc và trang trí cho nó. Căn nhà bên ngoài được sơn màu trắng có thiết kế theo kiểu villa với sân vườn rộng rãi, trồng nhiều cây xanh, có sẵn bếp lửa để cắm trại. Bên trong còn có hồ cá Koi rộng lớn giá trị cao, dòng nước trong veo tạo cảm giác thư thái, thoáng đãng.