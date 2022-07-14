'Đàn em thân thiết' tiết lộ 'tất tần tật' cơ ngơi hoành tráng của Trường Giang xây cho con gái

Hậu trường 14/07/2022 10:19

Căn biệt thự nhà vườn xinh xắn, gần gũi với thiên nhiên mà Trường Giang dành tặng cho con gái đầu lòng tiếp tục nhận được sự chú ý và quan tâm từ phía cư dân mạng.

Trước đó, Trường Giang từng chia sẻ rằng hai vợ chồng anh đã xây dựng một căn nhà nhỏ dành tặng công chúa nhỏ của mình - nhóc tỳ Destiny.

Đặc biệt, khuôn viên khu nhà vườn này cũng được đặt theo tên gọi thân mật của con gái cặp đôi là "nhà trọ Destiny". Rất tâm huyết với không gian nghỉ dưỡng này nên Trường Giang từng dành rất nhiều thời gian để tu tạo, chăm sóc và trang trí cho nó. Căn nhà bên ngoài được sơn màu trắng có thiết kế theo kiểu villa với sân vườn rộng rãi, trồng nhiều cây xanh, có sẵn bếp lửa để cắm trại. Bên trong còn có hồ cá Koi rộng lớn giá trị cao, dòng nước trong veo tạo cảm giác thư thái, thoáng đãng.

'Đàn em thân thiết' tiết lộ 'tất tần tật' cơ ngơi hoành tráng của Trường Giang xây cho con gái - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm trầm trồ khi Trường Giang xây hẳn một khu vui chơi trong nhà dành cho con gái - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đã khiến người hâm mộ thích thú khi review một góc nhỏ trong cơ ngơi mà Trường Giang xây cho con gái. Theo đó, nam diễn viên đã tự mình "trải nghiệm" và giới thiệu khu vui chơi mà Trường Giang xây cho con gái nhỏ gồm có bãi cát, xích đu, cầu trượt, tường leo núi giả.

Chứng kiến những gì mà vợ chồng người anh thân thiết dành cho con gái, nam diễn viên không khỏi thốt lên rằng: "Ổng xây cho con ổng chơi đó, Destiny đó. Thương ghê không”.

'Đàn em thân thiết' tiết lộ 'tất tần tật' cơ ngơi hoành tráng của Trường Giang xây cho con gái - Ảnh 2
Trường Giang và Nhã Phương dành tặng của hồi môn khủng cho con gái - Ảnh: FBNV

 

'Đàn em thân thiết' tiết lộ 'tất tần tật' cơ ngơi hoành tráng của Trường Giang xây cho con gái - Ảnh 3
Cận cảnh biệt thự nhà vườn nhỏ xinh mà Trường Giang tặng con gái - Ảnh: FBNV
'Đàn em thân thiết' tiết lộ 'tất tần tật' cơ ngơi hoành tráng của Trường Giang xây cho con gái - Ảnh 4
Trường Giang cùng con gái vui chơi trong căn biệt thự sân vườn - Ảnh: FBNV
'Đàn em thân thiết' tiết lộ 'tất tần tật' cơ ngơi hoành tráng của Trường Giang xây cho con gái - Ảnh 5
Món quà dành cho Destiny được dự đoán "sương sương" hàng chục tỷ đồng - Ảnh: FBNV

Nhìn những hình ảnh này có thể thấy, Trường Giang yêu thương ái nữ đến độ nào. Dù biết khối tài sản của vợ chồng Nhã Phương không ít nhưng thay vì để đầu tư sản xuất phim ảnh hay các dự án nghệ thuật, cả hai lại quyết định dồn một phần không nhỏ vào làm quà tặng cho con. Chính vì vậy, hạnh phúc viên mãn cùng cơ ngơi đồ sộ của vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương đã khiến không ít khán giả ngưỡng mộ, ao ước. 

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Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương con gái Trường Giang

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