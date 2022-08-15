Mới đây, trong một buổi livestream, bà xã Trường Giang khiến dân tình được phen bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo kém xinh cùng nước da ngăm đen. Khác hẳn với hình ảnh rạng rỡ, cuốn hút thường thấy của mình.

Theo đó, Nhã Phương xuất hiện trong bộ đồ pyjama dễ thương và lối trang điểm khác thường trong buổi livestream. Đáng chú ý, "ngọc nữ điện ảnh" make up cực đậm với đôi mắt đen sắc sảo, môi thì tái nhợt kém sức sống. Không chỉ thế, việc livestream ở không gian thiếu ánh sáng còn khiến làn da Nhã Phương từ trắng hồng trở nên xỉn màu, thiếu sức sống. Gương mặt của nữ diễn viên còn bị sưng lên với chiếc mũi to ra, mất đi vẻ thanh tú ngày nào.