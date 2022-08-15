Nhã Phương gây hoảng hồn trên sóng livestream, khác một trời một vực với ảnh tự đăng: Ủa "ngọc nữ màn ảnh” đây sao?

Hậu trường 15/08/2022 09:49

Những hình ảnh cắt ra từ livestream của bà xã Trường Giang có sự khác biệt lớn so với ảnh cô vẫn đăng trên mạng xã hội khiến netizen tranh cãi.

Mới đây, trong một buổi livestream, bà xã Trường Giang khiến dân tình được phen bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo kém xinh cùng nước da ngăm đen. Khác hẳn với hình ảnh rạng rỡ, cuốn hút thường thấy của mình.

Theo đó, Nhã Phương xuất hiện trong bộ đồ pyjama dễ thương và lối trang điểm khác thường trong buổi livestream. Đáng chú ý, "ngọc nữ điện ảnh" make up cực đậm với đôi mắt đen sắc sảo, môi thì tái nhợt kém sức sống. Không chỉ thế, việc livestream ở không gian thiếu ánh sáng còn khiến làn da Nhã Phương từ trắng hồng trở nên xỉn màu, thiếu sức sống. Gương mặt của nữ diễn viên còn bị sưng lên với chiếc mũi to ra, mất đi vẻ thanh tú ngày nào.

Nhã Phương gây hoảng hồn trên sóng livestream, khác một trời một vực với ảnh tự đăng: Ủa 'ngọc nữ màn ảnh” đây sao? - Ảnh 1
 Qua livestream, khán giả có thể thấy rõ Nhã Phương trở nên già dặn vì make up mắt nâu đậm cùng màu son trầm. (Ảnh: Cắt từ livestream)
Nhã Phương gây hoảng hồn trên sóng livestream, khác một trời một vực với ảnh tự đăng: Ủa 'ngọc nữ màn ảnh” đây sao? - Ảnh 2
Cách trang điểm khiến bã xã Trường Giang trở thành "thảm họa" trước cộng đồng mạn. (Ảnh: Cắt từ livestream)

Công chúng ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhan sắc của Nhã Phương trên sóng livestream, khác xa ảnh tự đăng - Hình 1

Chủ đề nhan sắc của các cô nàng mỹ nhân showbiz trong những tấm hình tự đăng trên mạng và ảnh thực tế đã không ít lần gây tranh cãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, với Nhã Phương với tư cách là người nổi tiếng việc bị netizen để ý nhiều hơn là điều dễ hiểu

Nhã Phương gây hoảng hồn trên sóng livestream, khác một trời một vực với ảnh tự đăng: Ủa 'ngọc nữ màn ảnh” đây sao? - Ảnh 4
Ảnh Nhã Phương đăng trên Facebook cá nhân. (Ảnh minh họa: Internet)

 Một số ảnh tự đăng của bà xã Trường Giang:

Công chúng ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhan sắc của Nhã Phương trên sóng livestream, khác xa ảnh tự đăng - Hình 6

Công chúng ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhan sắc của Nhã Phương trên sóng livestream, khác xa ảnh tự đăng - Hình 5

Nhã Phương tiết lộ kế hoạch sinh con thứ 2 cho Trường Giang, dự định là cặp sinh đôi

Nhã Phương tiết lộ kế hoạch sinh con thứ 2 cho Trường Giang, dự định là cặp sinh đôi

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip trò chuyện giữa Nhã Phương và người chị thân thiết. Trong cuộc trò chuyện Nhã Phương đã không giấu dự định sinh thêm con thứ hai cho Trường Giang với kế hoạch cực táo bạo.

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