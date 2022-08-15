Những hình ảnh cắt ra từ livestream của bà xã Trường Giang có sự khác biệt lớn so với ảnh cô vẫn đăng trên mạng xã hội khiến netizen tranh cãi.
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Mới đây, trong một buổi livestream, bà xã Trường Giang khiến dân tình được phen bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo kém xinh cùng nước da ngăm đen. Khác hẳn với hình ảnh rạng rỡ, cuốn hút thường thấy của mình.
Theo đó, Nhã Phương xuất hiện trong bộ đồ pyjama dễ thương và lối trang điểm khác thường trong buổi livestream. Đáng chú ý, "ngọc nữ điện ảnh" make up cực đậm với đôi mắt đen sắc sảo, môi thì tái nhợt kém sức sống. Không chỉ thế, việc livestream ở không gian thiếu ánh sáng còn khiến làn da Nhã Phương từ trắng hồng trở nên xỉn màu, thiếu sức sống. Gương mặt của nữ diễn viên còn bị sưng lên với chiếc mũi to ra, mất đi vẻ thanh tú ngày nào.
Chủ đề nhan sắc của các cô nàng mỹ nhân showbiz trong những tấm hình tự đăng trên mạng và ảnh thực tế đã không ít lần gây tranh cãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, với Nhã Phương với tư cách là người nổi tiếng việc bị netizen để ý nhiều hơn là điều dễ hiểu
Một số ảnh tự đăng của bà xã Trường Giang: