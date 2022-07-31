"Ông chồng của năm" gọi tên Trường Giang: vợ thoải mái chụp hình "chanh sả", nấu cơm đã có chồng lo

Nhìn vào hình ảnh này ai cũng phải ghen tị "đỏ mắt" với Nhã Phương vì được Trường Giang cưng chiều hết mực.
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Mới đây, Nhã Phương khiến dân tình ngưỡng mộ khôn xiết khi chia sẻ khoảnh khắc "selfie" tại gia. Đáng chú ý, bên cạnh Nhã Phương tạo dáng "chanh sả" trong bếp, một nhân vật phụ lọt vào ống kính cũng thu hút sự chú ý không kém, chính là... Trường Giang. Trong ảnh, nam danh hài xuất hiện với hình ảnh giản dị, tất bật nấu nướng phục vụ gia đình.
Khoảnh khắc đối lập của cặp sao khi ở nhà khiến ai nấy bật cười. Bên dưới bài đăng, không ít dân mạng còn dành lời khen cho sự đảm đang của Trường Giang và ghen tị với cuộc sống viên mãn của Nhã Phương.
Kết hôn từ năm 2018, tính đến nay, cặp đôi danh hài - diễn viên đã chung sống được gần 4 năm và có một bé gái, đặt tên thân mật Destiny. Tổ ấm nhỏ 3 thành viên của cặp đôi luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.
Trường Giang luôn giữ đúng trách nhiệm của người chồng, người cha tốt bằng cách chu đáo lo cho vợ con trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến Nhã Phương trở thành mỹ nữ lấy chồng mà sướng như tiên.
Mặc dù lịch trình công việc dày đặc nhưng Trường Giang vẫn biết cách sắp xếp, cân bằng thời gian hợp lý, phụ vợ chăm con. Nam danh hài và ái nữu Destiny rất thân thiết, thường xuyên nói chuyện, trêu chọc mẹ. Loạt khoảnh khắc gần gũi, giản dị của các thành viên luôn được khán giả hưởng ứng, ngưỡng mộ.