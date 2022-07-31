"Ông chồng của năm" gọi tên Trường Giang: vợ thoải mái chụp hình "chanh sả", nấu cơm đã có chồng lo

Mới đây, Nhã Phương khiến dân tình ngưỡng mộ khôn xiết khi chia sẻ khoảnh khắc "selfie" tại gia. Đáng chú ý, bên cạnh Nhã Phương tạo dáng "chanh sả" trong bếp, một nhân vật phụ lọt vào ống kính cũng thu hút sự chú ý không kém, chính là... Trường Giang. Trong ảnh, nam danh hài xuất hiện với hình ảnh giản dị, tất bật nấu nướng phục vụ gia đình.

Nhã Phương hóm hỉnh: "1 chiếc gương, 2 số phận. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ".

Khoảnh khắc đối lập của cặp sao khi ở nhà khiến ai nấy bật cười. Bên dưới bài đăng, không ít dân mạng còn dành lời khen cho sự đảm đang của Trường Giang và ghen tị với cuộc sống viên mãn của Nhã Phương.