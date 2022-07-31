Quyền Linh một lần nói hết về biệt danh "MC gian lận", thừa nhận từng bị lập biên bản vì "ăn gian trắng trợn"

Chính MC Quyền Linh thừa nhận mình là "ông thần ăn gian" chỉ vì mong muốn người nghèo được có tiền.

Xuất hiện trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần", Quyền Linh cười ngại ngùng khi được MC Long Vũ nhắc đến biệt danh “MC gian lận”. Chia sẻ về mối duyên gắn bó với gameshow "Vượt lên chính mình", nam nghệ sĩ cho biết anh không đóng phim từ năm 2004. "Thời điểm đó đánh dấu một bước ngoặt đến với cuộc đời của tôi là có người mời tôi dẫn chương trình. Tôi ngỡ ngàng khi có người dám mời tôi làm MC". Quyền Linh đã có những chia sẻ về biệt danh "MV gian lận" của mình. Chính trong gameshow này, với mong muốn giúp những người dân nghèo chiến thắng thử thách, có được tiền trả nợ, trang trải cuộc sống, có cơ hội thoát nghèo, MC Quyền Linh đã nhiều lần bấm đồng hồ “ăn gian”, thêm giờ cho người chơi.

Đây cũng là lần hiếm hoi, Quyền Linh hé lộ lý do vì sao anh bấm đồng hồ “ăn gian” trong chương trình. "Anh Long Vũ làm truyền hình cũng biết rồi, MC không quyết định được đâu. Quyết định ở BTC. Lúc đầu, tôi không có kinh nghiệm, người ta toàn thua. Mỗi lần người ta thua người ta khóc, rơi nước mắt. Sau đó mình cũng rơi nước mắt luôn. Mình làm theo chương trình và mình nghĩ tại sao mình lại như vậy. Và mình quyết định ăn gian”, nam MC tâm sự. Để giúp bà con chiến thắng các thử thách, có được tiền trang trải khó khăn, Quyền Linh đã đợi thêm khoảng 5 hay 6 giây nữa mới bấm đồng hồ. Quyền Linh hài hước cho biết thêm: "Thay vì 31 giây, tôi đọc là 29 giây. Chưa xong, tôi đã bấm đồng hồ rồi. Tôi cãi họ là đồng hồ tôi hiển thị vậy, đồng hồ anh hư rồi. Sau đó họ lập biên bản một lần, hai lần, cái cho qua luôn”.

Không ít người gọi Quyền Linh với biệt danh thân mật là MC nông dân. Anh đã đi khắp mọi miền đất nước để giúp đỡ bà con khó khăn khi đồng hành là MC của Vượt Lên Chính Mình. Vì muốn giúp bà con chiến thắng thử thách, được xóa nợ cũng như cấp vốn làm ăn, MC Quyền Linh thường hay bấm trễ đồng hồ. Quyền Linh nhận được sự yêu mến của khán giả khi làm MC cho chương trình “Vượt lên chính mình” Đằng sau những nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc của những người nghèo khi chiến thắng, vượt qua thử thách của chương trình đều có phần giúp sức của Quyền Linh. Chính tấm lòng thương người, bao dung, luôn hết mình vì bà con của Quyền Linh đã nhận về nhiều lời khen và cả tình thương. Cuối show, người ta vẫn thường có sự giúp đỡ thêm của một nhà hảo tâm giấu mặt. Nhưng ít ai biết rằng, người này chẳng ai khác ngoài MC Quyền Linh. Luôn có một nam MC đồng hành, giúp đỡ bà con nghèo, khó khăn trên các chặng đường đất nước. Nếu gian lận để mang về lợi ích cho mình, làm hại người khác thì mới bị lên án còn một chút gian lận như cách của Quyền Linh đã làm lại thật đáng yêu, được mọi người cảm kích vô cùng!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quyen-linh-mot-lan-noi-het-ve-biet-danh-mc-gian-lan-thua-nhan-tung-bi-lap-bien-ban-vi-an-gian-trang-tron-487337.html