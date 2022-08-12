Nhã Phương tiết lộ kế hoạch sinh con thứ 2 cho Trường Giang, dự định là cặp sinh đôi

Trường Giang Nhã Phương được biết đến là một trong những cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt. Từ khi về chung một nhà, đặc biệt là sau khi có đứa con gái đầu lòng bé Destiby cặp đôi đã thoải mái khoe những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình lên mạng xã hội. Dù ái nữ nhà Trường Giang được giấu kín nhưng cả hai đã thoải mái hơn và nhiều lần để lộ dung mạo của cục cưng trên sóng livestream.

Gần đây nhất, trong đoạn clip trên tiktok Nhã Phương hào hứng nói về chuyện sinh con với người chị thân thiết. Cụ thể, trong đoạn video khi được người chị hỏi có muốn sinh thêm con không ?, bà xã Trường Giang đáp ngay: "Có kế hoạch chứ. Con em cũng được 3 tuổi rồi. Giờ em muốn sinh bé trai. Hi vọng là vậy. Em cũng muốn sinh đôi mà không biết sao nữa".

Sau khi nghe chia sẻ của Nhã Phương, đàn chị cho biết sinh thêm nhiều con sẽ rất cực. Tuy nhiên, ánh mắt của nữ diễn viên Tuổi thanh xuân vẫn sáng rực và quả quyết: "Chị 3 đứa rồi em phải bằng chị chứ. Mà đợi bằng chị thì lâu lắm. Giờ làm một lần luôn được không?".

Dù chỉ là trò chuyện vui vẻ của Nhã Phương cùng với một người bạn nhưng khán giả không khỏi thích thú với dự định táo bạo của bà xã Trường Giang. Trước đó, Nhã Phương từng cho biết, ông xã Trường Giang rất thích con gái, nên fan hâm mộ cặp đôi sẽ đón thêm một cô công chúa thứ hai về gia đình.