Nhã Phương tiết lộ kế hoạch sinh con thứ 2 cho Trường Giang, dự định là cặp sinh đôi

Sao Việt 12/08/2022 09:27

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip trò chuyện giữa Nhã Phương và người chị thân thiết. Trong cuộc trò chuyện Nhã Phương đã không giấu dự định sinh thêm con thứ hai cho Trường Giang với kế hoạch cực táo bạo.

Trường Giang Nhã Phương được biết đến là một trong những cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt. Từ khi về chung một nhà, đặc biệt là sau khi có đứa con gái đầu lòng bé Destiby cặp đôi đã thoải mái khoe những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình lên mạng xã hội. Dù ái nữ nhà Trường Giang được giấu kín nhưng cả hai đã thoải mái hơn và nhiều lần để lộ dung mạo của cục cưng trên sóng livestream. 

Nhã Phương tiết lộ kế hoạch sinh con thứ 2 cho Trường Giang, dự định là cặp sinh đôi - Ảnh 1

Nhã Phương tiết lộ kế hoạch sinh con thứ 2 cho Trường Giang, dự định là cặp sinh đôi - Ảnh 2
Hình ảnh hiếm hoi về bé Destiny - công chúa nhà Trường Giang (Ảnh minh họa: Internet)
Nhã Phương tiết lộ kế hoạch sinh con thứ 2 cho Trường Giang, dự định là cặp sinh đôi - Ảnh 3
Con gái nhà Trường Giang có ngoại hình đáng yêu.(Ảnh minh họa: Internet)

Gần đây nhất, trong đoạn clip trên tiktok Nhã Phương hào hứng nói về chuyện sinh con với người chị thân thiết. Cụ thể, trong đoạn video khi được người chị hỏi có muốn sinh thêm con không ?, bà xã Trường Giang đáp ngay: "Có kế hoạch chứ. Con em cũng được 3 tuổi rồi. Giờ em muốn sinh bé trai. Hi vọng là vậy. Em cũng muốn sinh đôi mà không biết sao nữa".

Nhã Phương tiết lộ kế hoạch sinh con thứ 2 cho Trường Giang, dự định là cặp sinh đôi - Ảnh 4

Nhã Phương tiết lộ dự định có thêm em bé với Trường Giang. (Ảnh: Cắt từ clip)

 Sau khi nghe chia sẻ của Nhã Phương, đàn chị cho biết sinh thêm nhiều con sẽ rất cực. Tuy nhiên, ánh mắt của nữ diễn viên Tuổi thanh xuân vẫn sáng rực và quả quyết: "Chị 3 đứa rồi em phải bằng chị chứ. Mà đợi bằng chị thì lâu lắm. Giờ làm một lần luôn được không?".

diễn viên Nhã Phương, danh hài Trường Giang, sao Việt

diễn viên Nhã Phương, danh hài Trường Giang, sao Việt

Dù chỉ là trò chuyện vui vẻ của Nhã Phương cùng với một người bạn nhưng khán giả không khỏi thích thú với dự định táo bạo của bà xã Trường Giang. Trước đó, Nhã Phương từng cho biết, ông xã Trường Giang rất thích con gái, nên fan hâm mộ cặp đôi sẽ đón thêm một cô công chúa thứ hai về gia đình.

Trường Giang hôn bạn diễn: Hết mình vì nghệ thuật hay quấy rối tình dục?

Trường Giang hôn bạn diễn: Hết mình vì nghệ thuật hay quấy rối tình dục?

Không ít lần, nghệ sĩ Trường Giang hôn phớt bạn diễn trên truyền hình khiến công chúng nổ ra nhiều tranh cãi.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang con gái Trường Giang con gái Nhã Phương

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 56 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 56 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"