Nhã Phương được chồng cưng chiều như bà hoàng: Lo từng miếng ăn giấc ngủ không thiếu thứ gì, cho đứng tên toàn bộ tài sản

"Anh Giang đi ra ngoài làm vô tình thích mảnh đất nào đó chẳng hạn, ảnh biết vợ là người rất thích đứng tên, nhiều khi em không biết, ảnh kêu vợ qua đây kí tên, lúc đó em mới biết chồng mua đất", người đẹp nói.

Mới đây, những chia sẻ của Nhã Phương về vấn đề quản lý tài chính trong gia đình đã thu hút sự chú ý. Cụ thể, nữ diễn viên Cây táo nở hoa khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ ông xã Trường Giang để cho cô đứng tên toàn bộ tài sản từ khi kết hôn.

Thậm chí, cả tiền cát-xê khi đi diễn, Trường Giang cũng không để dành lại cho bản thân mà giao toàn bộ cho vợ giữ gìn. Có lần vừa nhận được cát-xê, nam danh hài tiền đi mở sổ tiết kiệm mang tên Nhã Phương.

Chưa dừng lại ở đó, khi nữ diễn viên đề cập đến vấn đề chi tiêu trong gia đình, cô tâm sự nam danh hài luôn đặt niềm tin vào vợ vì biết bà xã không tiêu xài hoang phí. Mỗi khi có vấn đề gì xảy ra, Trường Giang luôn hết lòng tin tưởng bà xã. Minh chứng rõ nhất là việc anh luôn để Nhã Phương quyết định mọi chuyện về tiền bạc.

Chia sẻ chuyện "làm chủ" tài sản gia đình từ Nhã Phương khiến nhiều người ghen tỵ. Ảnh: Internet

Trước đó, Trường Giang cũng từng chia sẻ với truyền thông rằng mỗi lần đi đóng phim, đi diễn 1 show hay ghi hình có chương trình thì anh đều không biết bản thân được nhận bao nhiêu tiền cát-xê và cũng chẳng cần quan tâm. Bởi mỗi lần nhận được cát-xê, quản lý sẽ chuyển thẳng số tiền đó vào tài khoản của Nhã Phương.

Có thể nói, mặc cho những ồn ào xoay quanh Trường Giang thì Nhã Phương vẫn có cuộc sống hôn nhân như mơ. Ảnh: FBNV

Từ ngày vượt qua sóng gió để chính thức về chung một nhà, trong mắt Trường Giang dường như chỉ có vợ. "Vợ tôi không biết nấu ăn..."; "Nhờ tôi nấu ăn, lựa chọn thực phẩm, món ăn nên vợ tôi ăn nhiều cũng không sợ mập"; "Vợ tôi luôn ảo tưởng về cân nặng"..., là những gì Trường Giang nói về Nhã Phương. Anh biến Nhã Phương thành công chúa giữa đời thực, hết dành những câu nói ngôn tình lại đến hành động bế bổng cô trên bậc thang chỉ vì sợ đôi giày cao gót làm nửa kia té ngã.

Nữ diễn viên được cưng chiều hết mực. Ảnh: Internet

Bên cạnh người đàn ông trưởng thành và yêu thương mình, Nhã Phương bỗng chốc như một đứa trẻ. Vì sợ "bệnh cuồng giảm cân" của vợ, Trường Giang phải tận tay bón thức ăn và dỗ dành cần lấy sức làm việc. Là một người đam mê ẩm thực và nấu ăn ngon, danh hài không để vợ phải động tay vào bếp núc. Chính anh cũng thừa nhận, Nhã Phương luôn ỷ lại vì có chồng lo khoản dinh dưỡng cho cả gia đình. "Khỏi nói ai cũng biết, lần nào tôi nấu ăn cho vợ thì cô ấy cũng vỗ tay khen ngon... Nhã Phương chỉ thích ăn và món nào cũng ăn được nhưng không biết nấu", Mười Khó nói về bà xã.

Bên cạnh người chồng như Trường Giang, Nhã Phương không cần phải lớn. Ảnh: Internet

Mỗi khi được dịp sánh bước trong các sự kiện, Trường Giang khiến nhiều người xuýt xoa vì tình yêu dành cho vợ. Anh không ngại trao cho bà xã nụ hôn ngọt ngào khi được đề nghị. Cũng từ khi chính thức là "chồng người ta", Trường Giang luôn giữ khoảng cách với những đồng nghiệp nữ. Điều này có thể thấy được thông qua các gameshow có sự góp mặt của nam danh hài.

Trường Giang dính nhiều tin đồn tình ái, Nhã Phương sẵn sàng bỏ qua. Những gì mà cô đang có hoàn toàn xứng đáng với tấm lòng bao dung, đợi chờ người đàn ông ấy thay đổi. Ảnh: Internet

Để đi đến hạnh phúc cuối cùng, Trường Giang và Nhã Phương vượt qua rất nhiều sóng gió. Ngỡ tưởng tình yêu sẽ đi vào ngõ cụt nhưng cặp đôi vẫn dành cho nhau niềm tin. Một đám cưới cổ tích diễn ra vào tháng 9/2018 và đứa con nhỏ chào đời khiến họ trở nên gắn kết hơn. "Con làm cho hai vợ chồng tôi gắn kết với nhau nhiều, biết hi sinh nhiều hơn và yêu thương nhau cũng dữ dội hơn. Tôi khi quay xong show hay làm xong việc đều về nhà luôn, được cái vợ tôi dễ lắm, miễn có gì đưa cô ấy ký tên là được, cái gì cũng là của bà ý. Thực ra hai vợ chồng cũng phải canh để chăm con. Ví dụ tôi đi thì vợ sắp xếp ở nhà nhiều và ngược lại. Có con rồi hai vợ chồng thông minh hẳn ra, biết cái gì tốt cái gì không", Trường Giang tâm sự.