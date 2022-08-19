Ngưỡng mộ tình cảm đẹp của Mạnh Trường dành cho bà xã: Bầu con thứ 3 vẫn ‘tình bể bình’, ngọt ngào như thuở mới yêu

Mới đây, nam diễn viên này đã có khoảng thời gian bên vợ trong chuyến du lịch đặc biệt ở trời Âu, lưu lại những khoảnh khắc đẹp trước khi vợ ‘nhảy ổ’. Trong chuyến đi nghỉ dưỡng hạnh phúc, nam diễn viên không ngại đăng tải hình ảnh tình cảm trên mạng xã hội, đặc biệt ‘tay trong tay’ cùng bà xã ở những tháng cuối thai kỳ. Theo chia sẻ của nam diễn viên, anh đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa bà bầu đi vi vu nhé. Giờ yên tâm về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”

Tuy đã bên nhau thời gian dài nhưng cả hai vẫn luôn dành sự ngọt ngào cho nhau như những ngày đầu mới yêu. Hơn hết, CĐM có thể thấy mặc dù đã kết hôn được 14 năm sau 6 năm yêu, Mạnh Trường và bà xã Lan Phương vẫn dành cho nhau những cử chỉ, lời nói ngọt ngào như thuở ban đầu. Lan Phương là bạn học cấp 2, cùng tuổi với nam diễn viên. Cả hai kết hôn năm 2008, cặp đôi có "đủ nếp đủ tẻ" sau hơn 10 năm và vẫn ngọt ngào, hạnh phúc cho đến hiện tại.

Thời điểm trước đó, Mạnh Trường đã thông báo tin vui vợ mang bầu lần 3, anh liên tục dành thời gian bên người thân của mình, đưa bà xã đi du lịch khoe những hình ảnh tình cảm trên mạng xã hội.

Trong những khoảnh khắc chia sẻ, Mạnh Trường và bà xã khiến không ít người ganh tỵ vì những hình ảnh check in ‘tình bể bình’, cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ cho chuyện tình đẹp của cả hai.

Tuy đã bên nhau thời gian dài nhưng cả hai vẫn luôn dành sự ngọt ngào cho nhau như những ngày đầu mới yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Là nam diễn viên có ngoại hình điển trai, gặt hái được nhiều thành công của truyền hình Việt Nam với giải Cánh diều và VTV Awards 2021 cho Nam diễn viên chính xuất sắc và ấn tượng nhất. Không chỉ thu hút khán giả qua phim ảnh, Mạnh Trường còn được nhiều người ngưỡng mộ với một gia đình hạnh phúc.

Mạnh Trường và bà xã khiến không ít người ganh tỵ vì những hình ảnh check in ‘tình bể bình’. Ảnh: Internet

Mạnh Trường thường xuyên đưa cả nhà đi chơi, du lịch khi anh rảnh rỗi. Sau liên tục các dự án phim dài hơi, anh lại hướng đến việc nghỉ ngơi, tìm lại nguồn năng lượng mới cùng gia đình và các thiên thần nhỏ của mình.

Bà xã Mạnh Trường được biết đến không phải là người trong showbiz nhưng cô rất hiểu và thông cảm cho công việc của chồng. Ảnh: Internet

Mạnh Trường cũng được biết đến là ông bố lý tưởng, cả gia đình 4 người đã có rất nhiều khoảnh khắc bên nhau và hiện đang hân hoan chờ đợi nhóc tỳ thứ 3 chào đời.

CĐM có thể thấy mặc dù đã kết hôn được 14 năm sau 6 năm yêu, Mạnh Trường và bà xã Lan Phương vẫn dành cho nhau những cử chỉ, lời nói ngọt ngào như thuở ban đầu. Ảnh: Internet

Bà xã Mạnh Trường được biết đến không phải là người trong showbiz nhưng cô rất hiểu và thông cảm cho công việc của chồng. Nam diễn viên chia sẻ, bất cứ phim nào anh nhận có cảnh nhạy cảm thì anh đều nói trước với bà xã, đồng thời được bà xã góp ý khi xem phim.

Đằng sau sự thành công của Mạnh Trường có bóng dáng của bà xã. Lan Phương là người động viên chồng theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp, theo dõi mọi vai diễn của anh, chính cô là người khuyên anh nên theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Mạnh Trường từng khẳng định anh luôn thương yêu bà xã. Ảnh: Internet

Tuy việc có người chồng quá điển trai, được nhiều khán giả nữ hâm mộ khiến Lan Phương không tránh khỏi chuyện bị so sánh ngoại hình với ông xã. Bản thân Mạnh Trường luôn khẳng định, anh lúc nào cũng thấy bà xã xinh đẹp.

Bản thân người phụ nữ này ngoài việc quán xuyến, chăm lo cho gia đình còn rất biết chăm sóc bản thân, cô chọn các môn thể thao lành mạnh và thường xuyên tập luyện để giữ dáng.

Nhan sắc bà xã Mạnh Trường được khen trẻ trung dù đã có 2 con lớn. Ảnh: Internet

Cứ nhìn vòng eo thon gọn, không chút mỡ thừa khi đã mang thai cả 2 nhóc tỳ mới thấy cô nàng xinh đẹp đến cỡ nào. Bà xã Mạnh Trường còn là người ăn mặc thời trang, cô biết cách phối đồ chuẩn hơn để luôn trẻ trung, năng động và gợi cảm.

Bà xã Mạnh Trường luôn biết cách làm đẹp cho bản thân. Ảnh: Internet

Bản thân Mạnh Trường từng nói về "hậu phương" vững chắc của mình trên VietNamNet: "Tôi may mắn là làm nghề được gia đình hết lòng ủng hộ, bà xã và các con là động lực để tôi làm việc chăm chỉ hơn. Tôi cũng có nguyên tắc riêng là ngoài công việc thì rất hạn chế đi gặp gỡ, trao đổi dù chỉ là ăn uống 2 người, thường tôi sẽ đi cùng cả nhóm."

Cuộc hôn nhân của họ luôn bền bỉ và giữ lửa hạnh phúc nhờ cặp đôi biết vun ven, chăm lo cho tổ ấm của mình.