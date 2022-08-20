Đàm Vĩnh Hưng viết cho Hoài Lâm: 'Giá như tôi là một kẻ biết lợi dụng và biết kinh doanh em một chút'

Hậu trường 20/08/2022 13:45

Bài viết cảm động của sư phụ Đàm Vĩnh Hưng dành cho cậu học trò Hoài Lâm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khá dài nhắn gửi đến Hoài Lâm, đồng thời bày tỏ nhiều tiếc nuối. Cụ thể, "ông hoàng nhạc Việt" viết: 

"Ta tiếc cho em...

Ta tiếc cho emmmm.....

Lâu lắm lắm lắm rồi show biz Việt Nam mới xuất hiện một người như em

THANH SẮC vẹn toàn tuyệt đối!

Hiền lành, không mưu mô, không toan tính, chưa một lần thấy được nét mặt giận dữ ra sao, lúc nào cũng nụ cười hiền khô, dễ thương , nhẹ nhàng ...

Lần nào gặp tôi , em cũng khoanh tay chào làm tôi vô cùng hãnh diện và hp..

Tài năng thì phải xếp em vào hạng xuất chúng !

Em là người nam ca sỹ duy nhất khiến cho tôi phải tập trung và cẩn thận nhìu nhất khi hát cùng em..đơn giản là em hát quá hay, quá ngọt, quá êm...quá đáng nghe

Em là nam ca sỹ duy nhất khiến tôi phải trở lại phòng thu để thu lại phần hát của mình sau khi thu âm cùng em

Em có khả năng siêu tuyệt vời khi em muốn giả giọng ai đó...

Là người duy nhất trong hàng ngàn nghệ sỹ từ trong nước ra hải ngoại mà có thể hát và giả giọng của nghệ nhân Hà thị Cầu - và nhiều danh ca khác khiến công chúng và giới chuyên môn phải ngả mũ

Em có trong tay tất cả những yếu tố cần thiết để làm một vì sao lớn, sáng chói và rực rỡ...

Thế mà....

Tôi nhiều lần tự hỏi đó có phải là số mạng của em đã được sắp xếp như vậy không??

Giá như ngày đó tôi đừng tự ái, đừng dễ dãi.. và tỏ ra CẦN em một chút

Giá như ngày đó tôi quyết liệt và cố giữ em lại bằng mọi cách

Giá như Tôi là một kẻ biết lợi dụng và biết " kinh doanh " em một chút thôi

Để có thể chốt hạ với ng thân em bằng cú tấn công vào kinh tế....

thì có lẽ sẽ là một câu chuyện khác...

Có thể khi ở bên tôi em sẽ chưa nổi tiếng nhanh như vậy , nhưng tôi và công chúng sẽ có một nhân tài lâu dài là em của ngày đó!

Điều này đồng nghĩa với việc sẽ ko có sự dẫn dắt lôi kéo nào đưa em đi xa như thế...

Tôi chỉ nghĩ hạn hẹp vậy thôi....

Ánh mắt của em là điều khiến tôi lo nhất!

Tôi nhớ em, thương em!

Vẫn là câu nói nguyên vẹn đó khi mình chia tay, và ngay cả khi gặp lại em vẫn nhắc: " Sư phụ nhớ để dành vị trí đó trong tim sư phụ nhé, đừng dành cho ai.. khi nào con hết chỗ để đi.. con sẽ về lại đó"

Hoài Lâm

Sư phụ đã, vẫn, đang, sẽ, luôn thương nhớ con và đợi con!

Viết cho con tại một nơi rất xa... khi trên tv họ đang phát một tiết mục mà ta đã từng hát cùng nhau!"

Đàm Vĩnh Hưng viết cho Hoài Lâm: 'Giá như tôi là một kẻ biết lợi dụng và biết kinh doanh em một chút' - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng viết cho Hoài Lâm: 'Giá như tôi là một kẻ biết lợi dụng và biết kinh doanh em một chút' - Ảnh 2

Đàm Vĩnh Hưng viết cho Hoài Lâm: 'Giá như tôi là một kẻ biết lợi dụng và biết kinh doanh em một chút' - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng nhắn gửi đến Hoài Lâm - Ảnh: FBNV

Sau khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Bên dưới dòng tâm sự, nhiều nghệ sĩ và khán giả đã để lại bình luận, ai nấy tỏ ra đáng tiếc cho tài năng của Hoài Lâm đồng thời bày tỏ tình yêu thương của mình đến với chàng trai này.

Đàm Vĩnh Hưng viết cho Hoài Lâm: 'Giá như tôi là một kẻ biết lợi dụng và biết kinh doanh em một chút' - Ảnh 4

Đàm Vĩnh Hưng viết cho Hoài Lâm: 'Giá như tôi là một kẻ biết lợi dụng và biết kinh doanh em một chút' - Ảnh 5

Đàm Vĩnh Hưng viết cho Hoài Lâm: 'Giá như tôi là một kẻ biết lợi dụng và biết kinh doanh em một chút' - Ảnh 6
Nhiều nghệ sĩ và khán giả cảm động trước những lời chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng dành cho Hoài Lâm - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Từ ngày tuyên bố rời chốn showbiz, Hoài Lâm trở về quê Vĩnh Long sinh sống và ít xuất hiện trên truyền thông. Chàng trai sinh năm 1995 tăng cân, thay đổi nhiều về ngoại hình khiến cho nhiều khán giả không nhận ra và tiếc nuối hình ảnh lãng tử, điển trai của anh một thời. Thi thoảng, nam ca sĩ vẫn giữ tình yêu nghề bằng những lần phát trực tiếp trên mạng xã hội hay những màn biểu diễn nhỏ ở quán cà phê tại quê nhà. 

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Từ khóa:   Hoài Lâm Đàm Vĩnh Hưng sao Việt

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