Đàm Vĩnh Hưng đau xót nhận tin người bạn thân 20 năm qua đời nhưng không hề biết gì

Hậu trường 25/07/2022 09:46

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo người bạn thân hơn 20 năm qua đời nhưng bản thân lại không hề hay biết gì khiến CĐM không khỏi xót xa.

Vào tối ngày 25/7, trên trang facebook cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã bất ngờ đăng tải bài viết báo tin người bạn thân hơn 20 năm của mình đã qua đời khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Được biết, người bạn thân của nam ca sĩ có tên Đỗ Đặng Trình - một người chứng kiến Đàm Vĩnh Hưng khi còn là người thợ cắt tóc cho đến khi trở thành một nam ca sĩ đình đám nhất nhì showbiz Việt hiện tại.

Đàm Vĩnh Hưng đau xót nhận tin người bạn thân 20 năm qua đời nhưng không hề biết gì - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng đau xót báo tin bạn thân qua đời - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng cho biết người bạn này của anh khi mắc bệnh đã giấu và không hề thông báo cho ai biết gì, cuối cùng qua đời trong sự xót xa của gia đình và những người thân yêu. Cụ thể, nam ca sĩ tâm sự: "Bệnh nặng như thế mà giấu biệt luôn, không ai cho ai hay biết gì, sao vậy Dang Trinh Do? Sao vậy Mười? Sao vậy Trình? Vậy mày có coi tao là người thân đâu?

Đàm Vĩnh Hưng đau xót nhận tin người bạn thân 20 năm qua đời nhưng không hề biết gì - Ảnh 2

Đàm Vĩnh Hưng đau xót nhận tin người bạn thân 20 năm qua đời nhưng không hề biết gì - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào chia sẻ hình ảnh của bạn thân mình - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều khán giả và nghệ sĩ như ca sĩ Cao Thái Sơn, đạo diễn Hoàng Nhật Nam,... đã để lại bình luận chia buồn cùng nam ca sĩ:

"Giọng nói thật truyền cảm, vui tươi, hóm hỉnh trên sóng phát thanh nay chỉ còn là kỉ niệm.. thương nhớ anh Trình" - Đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

"Đã lâu không gặp anh...! lúc sinh viên mỗi đêm hay nghe anh dẫn chương trình đài phát thanh Bình Dương, bất ngờ gặp anh khi làm cho anh Hưng, bất ngờ khi nghe tin anh Vuông ...bây giờ bất ngờ nghe anh Đăng Trình ra đi mãi mãi...xin chia buồn cùng gia đình anh và anh Hưng mất đi những người em, tình bạn thật trân quý, đáng quý...??? 1 lần nữa em xin chia buồn cùng anh"

"Chuyện gì cũng tâm sự vậy mà khi đau đớn nhất em lại im lặng tự chui một mình,,, Vĩnh biệt em ra đi thanh thản nhé em"

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