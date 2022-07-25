Vào tối ngày 25/7, trên trang facebook cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã bất ngờ đăng tải bài viết báo tin người bạn thân hơn 20 năm của mình đã qua đời khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Được biết, người bạn thân của nam ca sĩ có tên Đỗ Đặng Trình - một người chứng kiến Đàm Vĩnh Hưng khi còn là người thợ cắt tóc cho đến khi trở thành một nam ca sĩ đình đám nhất nhì showbiz Việt hiện tại.

Đàm Vĩnh Hưng đau xót báo tin bạn thân qua đời - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng cho biết người bạn này của anh khi mắc bệnh đã giấu và không hề thông báo cho ai biết gì, cuối cùng qua đời trong sự xót xa của gia đình và những người thân yêu. Cụ thể, nam ca sĩ tâm sự: "Bệnh nặng như thế mà giấu biệt luôn, không ai cho ai hay biết gì, sao vậy Dang Trinh Do? Sao vậy Mười? Sao vậy Trình? Vậy mày có coi tao là người thân đâu?