Bí mật 21 năm đi hát lần đầu được Đàm Vĩnh Hưng bật mí, là điều gì mà khiến fans không khỏi 'phồng mũi' tự hào ?

Hậu trường 18/07/2022 11:37

Mới đây, Mr. Đàm đăng tải hình ảnh chụp cùng fan hâm mộ, đồng thời tiết lộ bí mật chưa từng tiết lộ trong suốt 21 năm đi hát.

Đàm Vĩnh Hưng là nam ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông nhất nhì của showbiz Việt. Giọng ca 'Lâu Đài Tình Ái' sở hữu giọng hát không lẫn vào ai khi có chất khàn đặc biệt cùng phong thái biểu diễn đa dạng, cuốn hút. Anh được xem như "bảo chứng phòng vé" cho mọi show diễn, phòng trà từ trong nước đến hải ngoại. 

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, Mr. Đàm đã đăng tải hình ảnh chụp cùng người hâm mộ, đồng thời tiết lộ bí mật chưa từng công bố trong suốt 21 năm đi hát. 

Bí mật 21 năm đi hát lần đầu được Đàm Vĩnh Hưng bật mí, là điều gì mà khiến fans không khỏi 'phồng mũi' tự hào ? - Ảnh 1
Mr. Đàm đã đăng tải hình ảnh chụp cùng người hâm mộ, đồng thời tiết lộ bí mật chưa từng công bố trong suốt 21 năm đi hát - Ảnh chụp màn hình FBNV

Theo đó, giọng ca 'Lâu Đài Tình Ái' tự hào khi khoe với khán giả về sự nghiệp lên đến 21 năm đi hát của mình mà chưa biết khái niệm "ế show" là gì. Nếu theo dõi nam ca sĩ thường xuyên sẽ thấy, ngay cả thời điểm dính lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng thì Mr. Đàm vẫn cực kì đắt show, liên tục đi diễn tại các phòng trà, chương trình lớn nhỏ cả trong và ngoài nước.

Dù có nhiều antifans luôn "nhiệt tình" dèm pha cùng chỉ trích, tẩy chay Đàm Vĩnh Hưng nhưng bên cạnh đó cũng có không ít fan hâm mộ sẵn sàng đứng ra bảo vệ và ủng hộ anh hết mình. Độ hot bền bỉ và sức nóng của nam ca sĩ khiến cho đàn anh trong nghề cũng phải cảm thán một câu là anh "ăn khách" quá dai!

Bí mật 21 năm đi hát lần đầu được Đàm Vĩnh Hưng bật mí, là điều gì mà khiến fans không khỏi 'phồng mũi' tự hào ? - Ảnh 2
 
Bí mật 21 năm đi hát lần đầu được Đàm Vĩnh Hưng bật mí, là điều gì mà khiến fans không khỏi 'phồng mũi' tự hào ? - Ảnh 3
Người hâm mộ gửi loạt bình luận có cánh đến nam ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Dưới phần bình luận, người hâm mộ tỏ ra tự hào và liên tục bày tỏ tình cảm với Đàm Vĩnh Hưng bằng những dòng chia sẻ có cánh:

- Mình là người một năm đúng 1 lần mở tivi ra coi đúng đêm 30 tết nhưng bất cứ lần nào vào Sài Gòn mà có Đàm Vĩnh Hưng hát ở phòng trà Không Tên cũng chạy qua coi mà coi hoài coi mãi đâu có chán.

- Anh Hưng sẽ mãi nổi tiếng và giàu sang, ai cũng ngưỡng mộ Anh.

- Dù bất cứ ở đâu fan đều yêu và nhớ về đại ca. Đại ca Đàm Vĩnh Hưng mãi đỉnh.

Bí mật 21 năm đi hát lần đầu được Đàm Vĩnh Hưng bật mí, là điều gì mà khiến fans không khỏi 'phồng mũi' tự hào ? - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng còn được lòng khán giả vì sự hết mình trong nghệ thuật và chiều fans hết mức - Ảnh: Internet

Trước đó, có thông tin show diễn của anh tại Đà Lạt 'ế chỏng chơ' qua nhiều bữa hình chụp hàng ghế trống. Dẫu vậy, trên kênh chính thức của chương trình lại chia sẻ khoảnh khắc trái ngược khi khẳng định đêm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng "full kín chỗ ngồi".

Nhiều người cho rằng những hình ảnh ế khách đang được lan truyền là khi chương trình chưa bắt đầu nhưng khi show chính thức diễn ra, số lượng khán giả có mặt lại khác xa bức ảnh lan truyền.

Ghi dấu ấn mạnh mẽ bởi loạt hit Lâu Đài Tình Ái, Xin Lỗi Tình Yêu, Thành Phố Buồn, Nửa Vầng Trăng,... Đàm Vĩnh Hưng còn được lòng khán giả vì sự hết mình trong nghệ thuật và chiều fans hết mức. Quá trình hoạt động nghệ thuật nghiêm túc suốt 21 năm qua đã giúp cho tên tuổi của nam ca sĩ luôn giữ được độ hot bền bỉ, chiếm 1 vị trí không thể thay thế trong Vbiz.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng bí mật ca sĩ

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