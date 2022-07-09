Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi khán giả vì hủy show, lý do đằng sau khiến ai cũng thông cảm

Vì sự cố về sức khỏe của gia đình lẫn người thân nên nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đành hủy bỏ một show diễn tại Mỹ, anh đã lên tiếng xin lỗi khán giả vì việc này.

Đàm Vĩnh Hưng đã hoạt động nghệ thuật được vài chục năm, cho nên tên tuổi lẫn sự nghiệp của nam ca sĩ là điều không thể chối cãi. Anh sở hữu nhiều bài hit như Nửa Vầng Trăng, Lâu Đài Tình Ái, Soái Ca,...

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nghệ sĩ đắt show nhất thời điểm hiện tại - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng vì vậy mà Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nghệ sĩ đắt show bậc nhất lẫn trong và ngoài nước. Nếu theo dõi trang cá nhân của nam ca sĩ, có thể thấy anh thường xuyên bay vòng quanh thế giới để biểu diễn phục vụ người Việt đang ở nước ngoài.

Tuy nhiên, mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã phải hủy bỏ một show diễn vì một lý do không vui. Theo đó, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả vì phải hủy show tại San Jose, Nam Cali vì vấn đề sức khỏe của gia đình và các thành viên trong công ty của anh.

Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

"Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! Hưng đang không vui lắm vì có vài sự cố sức khỏe trong gia đình lẫn công ty làm ảnh hưởng tới chuyến đi của Hưng! Hưng xin lỗi khán giả và các fans của Hưng tại San Jose, Nam Cali thật thật nhiều! Mong mọi người hãy thương cảm và tha thứ nha! Hẹn gặp lại mọi người sớm nhất!" - Đàm Vĩnh Hưng viết trên trang cá nhân của mình.

Nhiều khán giả và người nổi tiếng đã gửi lời động viên đến Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới bài đăng này của Đàm Vĩnh Hưng, nhiều khán giả và người nổi tiếng đã gửi lời động viên đến anh, mong nam ca sĩ sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt và hẹn sẽ gặp lại anh ở những show diễn sau.

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng đàn tiết lộ mối quan hệ hiện tại với Hoài Lâm Động thái mới nhất của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đồng thời đã tiết lộ mối quan hệ hiện tại của anh và giọng ca Buồn Làm Chi Em Ơi - Hoài Lâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-vinh-hung-xin-loi-khan-gia-vi-huy-show-ly-do-dang-sau-khien-ai-cung-thong-cam-481955.html