Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng đàn tiết lộ mối quan hệ hiện tại với Hoài Lâm

Động thái mới nhất của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đồng thời đã tiết lộ mối quan hệ hiện tại của anh và giọng ca Buồn Làm Chi Em Ơi - Hoài Lâm.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải bài viết với nội dung chúc mừng sinh nhật nam ca sĩ Hoài Lâm kèm với những lời nhắn thể hiện sự thân thiết của cả 2. Điều này đồng thời chứng tỏ sau nhiều năm thì 2 thầy trò vẫn có mối quan hệ tốt đẹp. “Happy birthday đệ tử yêu quý của sư phụ, Hoài Lâm. Mong con luôn bình an, vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc. Love you!” - Đàm Vĩnh Hưng viết.

Bài đăng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, ngoài người cha nuôi vô cùng nổi tiếng là danh hài Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng cũng là một người dìu dắt, giúp đỡ Hoài Lâm từ những ngày đầu nam ca sĩ vào nghề. Bên cạnh đó, Hoài Lâm cũng là một trong những học trò được Mr. Đàm quý mến nhất. Đàm Vĩnh Hưng là người thầy dìu dắt Hoài Lâm bước vào nghề - Ảnh: Internet Trước đây, Đàm Vĩnh Hưng từng thông qua trang cá nhân của mình thổ lộ rằng Hoài Lâm chính là người học trò mà anh thương nhất: "Nó chính là đứa đệ tử mà tôi thương nhiều nhiều nhất! Tôi đợi tin nhắn của 1 học trò chính là nó. Lần nào gặp là cũng ôm hôn sư phụ.

Mấy hôm nay con gầy. Nét thư sinh, hiền khô vẫn nguyên vẹn chỉ có 1 điều duy nhất là con đang nghĩ gì không ai có thể biết được. Đứa con này, thiệt là... Ước gì cho thời gian trở lại Ước gì ngày đó con không rời xa ta. Hình như khi chúng ta có con, mình chỉ được làm cha làm mẹ 18 năm thôi. Sau đó chỉ là danh phận”. Đàm Vĩnh Hưng xem Hoài Lâm là học trò mà mình yêu thương nhất - Ảnh: Internet Hoài Lâm từ nhỏ đã được cha nuôi là Hoài Linh gửi gấm sang công ty của Đàm Vĩnh Hưng để dạy dỗ và đào tạo. Giọng ca Vầng Trăng Khuyết cũng nhiệt tình hướng dẫn cho Hoài Lâm những kỹ thuật luyện thanh và các kỹ năng sân khấu. Tuy hiện tại không còn là ca sĩ trực thuộc công ty của Đàm Vĩnh Hưng nữa nhưng Hoài Lâm vẫn nhận được tình cảm, sự hỗ trợ đặc biệt từ phía người thầy của mình. Hoài Lâm cũng thường xuyên thể hiện tình cảm của mình đến "ông hoàng nhạc Việt" một cách công khai.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thời điểm bị bà Phương Hằng 'réo tên': Choáng váng với số tiền tổn thất Nhắc đến quãng thời gian bị bà Nguyễn Phương Hằng "tấn công", Đàm Vĩnh Hưng hé lộ số tiền tổn thất khiến dân tình không khỏi choáng váng.

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