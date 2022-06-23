Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng đàn gọi tên và xin lỗi loạt nghệ sĩ đình đám, chuyện gì đang xảy ra?

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng đàn trên trang cá nhân gọi tên loạt nghệ sĩ nổi tiếng và gửi lời xin lỗi.

Vào ngày 22/6, Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn thông báo về việc hủy show diễn cùng Quang Dũng. Do mưa lớn liên tục vài ngày qua đã làm hư hỏng dàn âm thanh cùng một số sự cố khác nên buổi biểu diễn ở phòng trà Đồng Dao của Đàm Vĩnh Hưng buộc phải hủy bỏ. Dù rất hụt hẫng nhưng Mr Đàm vẫn buộc phải thông báo đến công chúng với mong muốn nhận được sự cảm thông từ mọi người.

Đàm Vĩnh Hưng thông báo hủy show diễn - Ảnh: FBNV

Thay vào đó, “Ông hoàng nhạc Việt” hứa hẹn sẽ cháy hết mình trong đêm diễn ngày 22/6. Trước những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, khán giả bày tỏ sự đồng cảm cũng như mong đợi show diễn sắp tới mà anh sẽ mang đến.

CEO Phương Hằng từng tố Đàm Vĩnh Hưng ăn chặn từ thiện - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, vào năm 2021, CEO Phương Hằng bất ngờ livestream tố Đàm Vĩnh Hưng ăn chặn 96 tỷ nhưng chỉ chi 1,8 tỷ ủng hộ các học sinh nghèo. Thậm chí, bà còn nắm trong tay 1,9 kg sao kê là các tờ giấy A4 để vạch tội Mr. Đàm. Mr. Đàm đã lên tiếng giải thích và có một thời gian dài tuyên chiến với nữ CEO và nhận không ít dư luận trái chiều. Mặc cho thị phi dư luận, sau khi dịch bệnh kết thúc, nam ca sĩ Say Tình đã tổ chức nhiều show diễn và ra mắt sản phẩm âm nhạc phục vụ công chúng.

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