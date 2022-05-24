Đàm Vĩnh Hưng có phát ngôn về U23 Việt Nam tưởng 'quăng miếng hài' cho vui, ai ngờ CĐM 'ùa vào' gây bão tới tấp

Ngày 22/5, người hâm mộ trên cả nước đã vỡ oà trong niềm hạnh phúc khi các cầu thủ U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 1-0 ở trận chung kết, qua đó giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 31.Hàng triệu người hâm mộ nhất là tại các đô thị lớn, thậm chí các vùng cao cũng đều ăn mừng chiến thắng theo cách riêng mình, tạo ra bầu không khí tưng bừng, hân hoan trên khắp cả nước.

Chia sẻ hài hước này tưởng chừng cũng chẳng có gì đáng tranh cãi. Tuy nhiên, cư dân mạng lại không cho như vậy, ngược lại nhiều người còn tỏ ra khó chịu vì cách nói của Đàm Vĩnh Hưng. Theo đó, đám đông không hài lòng khi nam ca sĩ tuyên bố nhờ mình xem bóng đá bằng điện thoại, không phải tivi mà U23 Việt Nam mới giành chiến thắng. Hàng loạt bình luận mỉa mai, công kích giọng ca “Xin lỗi tình yêu” đã tự đề cao bản thân. Tuy nhiên, một số người lại lên tiếng bênh vực, cho rằng cư dân mạng đang quá khắt khe với Đàm Vĩnh Hưng. Chia sẻ của nam ca sĩ chỉ đơn giản là vui đùa với người thân thiết, hoàn toàn không có ý phủ nhận công sức của thầy trò HLV Park Hang Seo như nhiều người nghĩ.

Cộng đồng mạng để lại nhiều phản ứng trái chiều trước chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa có phản hồi chính thức.