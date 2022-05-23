Từng bị NSƯT Bảo Quốc tuyên bố ‘ghét’, Đàm Vĩnh Hưng 'nói thẳng' 1 câu khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng

Hậu trường 23/05/2022 08:32

Tại một sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng có những chia sẻ đáng chú ý về mối quan hệ với một nghệ sĩ cải lương gạo cội.

Nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng, khán giả thường nhớ đến với tên gọi ưu ái là "Ông hoàng nhạc Việt". Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, bên cạnh sự nghiệp lừng lẫy thì nam ca sĩ cũng gắn liền với nhiều thị phi vây quanh. 

Mới đây, trong một sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng có dịp hội ngộ với dàn sao đình đám Vbiz, có cả những nghệ sĩ gạo cội. Đáng chú ý, trên trang cá nhân, nói về dịp hội ngộ này, nam ca sĩ tự thừa nhận mình có nhiều mối quan hệ “bừa bãi” và còn chia sẻ thêm về mối quan hệ ít người biết với NSƯT Bảo Quốc.

Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng thú nhận: “Hưng hay nói là mình có những mối quan hệ "bừa bãi" nhưng thực sự cảm ơn anh, chị em nghệ sĩ rất nhiều vì luôn ủng hộ mọi sự kiện, chương trình của Hưng!!!! Nhất là người nghệ sĩ lớn Bảo Quốc, tía bảo tía ghét con nhưng con thích!!!!”.

Từng bị NSƯT Bảo Quốc tuyên bố ‘ghét’, Đàm Vĩnh Hưng 'nói thẳng' 1 câu khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng hé lộ mối quan hệ với NS Bảo Quốc - Ảnh: Chụp màn hình

Đính kèm dòng trạng thái, Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ lại đoạn video tại sự kiện này. Trong video, NSƯT Bảo Quốc đã có những nhận xét, tâm sự về Mr. Đàm khiến nhiều người không khỏi bất ngờ:

“Tôi "ghét" Đàm Vĩnh Hưng như con của mình vậy. Thật sự, Bảo Quốc đến đây với một tình cảm thân thương đối với Đàm Vĩnh Hưng bởi vì tôi nghĩ Hưng lúc nào cũng biết tôn trọng những nghệ sĩ đàn chú, đàn bác, đàn anh, đàn chị và có nhiều tình cảm thân thương với cả nghệ sĩ đàn em. Chính điều đó, Bảo Quốc rất trân trọng Đàm Vĩnh Hưng”.

Từng bị NSƯT Bảo Quốc tuyên bố ‘ghét’, Đàm Vĩnh Hưng 'nói thẳng' 1 câu khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng - Ảnh 2
 Khi Bảo Quốc tổ chức show kỷ niệm 50 năm ca hát, Đàm Vĩnh Hưng đã chủ động ngỏ lời muốn tham gia - Ảnh: Internet

Tiết lộ về kỷ niệm chung, NSƯT Bảo Quốc cho biết, khi ông tổ chức show kỷ niệm 50 năm ca hát, Đàm Vĩnh Hưng đã chủ động ngỏ lời muốn tham gia. Anh nói: “Tía ơi cho con tham gia”. Nhưng điều đáng nói đây là show về cải lương tuy nhiên Mr. Đàm không chút do dự, anh lập tức tuyên bố sẽ hát cải lương, miễn là được góp mặt.

Chính tinh thần đó đã khiến nam nghệ sĩ gạo cội thêm nhiều phần yêu và quý Mr. Đàm. Bảo Quốc cũng xúc động bày tỏ sự yêu mến: “Có những người không biết gì về bộ môn này, song họ vẫn quay lại với cải lương. Đó là điều rất quý ở Đàm Vĩnh Hưng và tôi dạy nó hát cải lương khó gần chết”.

Hé lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Đàm Vĩnh Hưng và Tiến Linh sau khi ĐT U23 Việt Nam vừa vào chung kết Seagames 31, khiến CĐM không khỏi xôn xao

Hé lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Đàm Vĩnh Hưng và Tiến Linh sau khi ĐT U23 Việt Nam vừa vào chung kết Seagames 31, khiến CĐM không khỏi xôn xao

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ liên quan đến cầu thủ Tiến Linh khiến cho dân tình không khỏi thích thú, trầm trồ.

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