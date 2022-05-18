Bị chỉ trích gay gắt khi xuất hiện bên cạnh Đàm Vĩnh Hưng, Xuân Bắc lên tiếng phản hồi cực 'thấm thía'

Hậu trường 18/05/2022 15:03

Mới đây, nghệ sĩ Xuân Bắc đã nhận phải nhiều ý kiến tiêu cực từ khán giả khi đăng tải hình ảnh chụp chung với Đàm Vĩnh Hưng.

Mới đây, trên trang cá nhân của nghệ sĩ Xuân Bắc đã đăng tải hình ảnh chụp cùng Đàm Vĩnh Hưng trong buổi tập duyệt âm nhạc. Tuy nhiên, bài đăng đã nhận phải nhiều ý kiến tiêu cực từ phía cư dân mạng. Nhiều người lên tiếng trách nam danh hài khi chụp chung cùng người được cho là có "tai tiếng" trong thời gian qua. Đàm Vĩnh Hưng vướng vào ồn ào từ thiện cũng như đấu tố bà Phương Hằng.

Lo lắng cho nghệ sĩ Xuân Bắc có thể ảnh hưởng đến hình ảnh, nhiều người lên tiếng cho rằng nam nghệ sĩ không nên chụp chung cùng Đàm Vĩnh Hưng. Song, không ít người "mượn gió bẻ măng, chửi bới, chỉ trích nặng nề nam danh hài bằng những lời thô tục.

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Xuân Bắc chính thức lên tiếng phản hồi - Ảnh: Chụp màn hình

Trước "làn sóng" chỉ trích từ cư dân mạng, Xuân Bắc tiếp tục cập nhật dòng trạng thái dài thu hút sự chú ý từ công chúng. Cụ thể, nam danh hài cho hay: "Một trong những điều khiến Xuân Bắc dám tự hào về nghề nghiệp đó là bên cạnh mình luôn có những khán giả văn minh: Không hồ đồ chụp mũ, không cực đoan thiển nghĩ , không tiêu cực bản năng. Và bây giờ thì cái điều tôi tự hào đó là hoàn toàn chính xác. Một nghìn lần nữa tôi thêm tin yêu khán giả, người hâm mộ mình - Những khán giả văn minh".

Theo đó, Xuân Bắc khẳng định điều khiến anh cảm thấy tự hào nhất trong nghề nghiệp của mình là luôn có những khán giả văn minh ở bên ủng hộ. Với anh, đó là những người hâm mộ có quan điểm, có chính kiến rõ ràng, không cực đoan và không suy nghĩ tiêu cực một cách bản năng. 

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Xuân Bắc đã vấp phải những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng khi cập nhật bức ảnh chụp cùng Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, nam diễn viên bật mí việc anh đang ấp ủ cho ra mắt một dự án mới: "Sắp có tác phẩm hay gia đình nhé". Thông tin này khiến người hâm mộ rất hào hứng, mong ngóng.

Động thái này của Xuân Bắc được cho là ngầm "đáp trả" những ý kiến chửi bới, chỉ trích nặng nề anh trong lần xuất hiện cùng Đàm Vĩnh Hưng. Dù vậy nhưng nam nghệ sĩ vẫn bình luận trả lời một cách văn minh lịch sự trên mạng xã hội. Có thể thấy, xử lý của nghệ sĩ Xuân Bắc vô cùng tinh tế và ghi điểm lớn trong mắt người hâm mộ.

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Từ khóa:   Xuân Bắc Đàm Vĩnh Hưng sao Việt

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